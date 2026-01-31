Vietnam Airlines ghi nhận doanh thu năm 2025 cao nhất lịch sử

Doanh thu quý IV tăng 12% so với cùng kỳ

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, trong quý IV/2025, Vietnam Airlines tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan. Doanh thu hợp nhất đạt 32.342 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt gần 540 tỷ đồng.

Trong quý cuối năm 2025, hãng duy trì hệ số sử dụng ghế ở mức cao, sản lượng vận chuyển hành khách và hàng hóa tăng so với cùng kỳ, đặc biệt trên các đường bay quốc tế và khu vực - nhóm thị trường đóng góp lớn vào doanh thu và biên lợi nhuận.

Vietnam Airlines đạt lợi nhuận kỷ lục năm 2025 (Ảnh: VNA).

Cùng với đó, Vietnam Airlines cũng mở rộng mạng bay quốc tế như gia tăng tần suất khai thác trên các đường bay trọng điểm và tận dụng hiệu quả giai đoạn cao điểm cuối năm.

Quý IV vốn được xem là giai đoạn “điểm rơi” của ngành hàng không, khi nhu cầu đi lại, du lịch và giao thương tăng mạnh, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để hãng tối ưu hiệu quả khai thác đội tàu bay và kiểm soát chi phí.

Bên cạnh yếu tố khai thác, trong quý IV/2025, Vietnam Airlines tiếp tục đẩy mạnh nâng cấp chất lượng dịch vụ và trải nghiệm hành khách, với việc triển khai dịch vụ Internet trên máy bay, ra mắt mùi hương thương hiệu Nhã, đồng bộ dịch vụ tại nhà ga T3 - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, áp dụng làm thủ tục sinh trắc học qua VNeID, đồng thời mở rộng và nâng cấp hệ thống phòng khách Bông Sen tại các cảng hàng không.

Những bước đi này không chỉ cải thiện trải nghiệm hành khách trong ngắn hạn mà còn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh của hãng trong quý cuối năm.

Hãng ra mắt mùi hương thương hiệu Nhã làm điểm nhấn dịch vụ trong quý IV (Ảnh: VNA).

Doanh thu năm 2025 cao nhất lịch sử, lợi nhuận công ty mẹ tăng gấp đôi

Nhờ kết quả khả quan trong quý IV, lũy kế cả năm 2025, Vietnam Airlines ghi nhận doanh thu hợp nhất hơn 121.429 tỷ đồng, tăng khoảng 10% so với năm trước. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt hơn 7.713 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 5.509 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ.

Cùng với đó, số tiền nộp ngân sách nhà nước đạt 3.286 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ, cho thấy đóng góp ngày càng rõ nét của Vietnam Airlines trong giai đoạn kinh tế phục hồi và tăng trưởng.

VNA khai trương nhiều đường bay quốc tế trong quý IV (Ảnh: VNA).

Trong năm 2025, Vietnam Airlines phát hành thành công 897 triệu cổ phiếu, giúp tổng công ty tăng vốn lên 8.971 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu của công ty mẹ và hợp nhất tại ngày 31/12/2025 đều tăng (không còn âm vốn chủ sở hữu). Trong thời gian tới, hãng sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Bước sang năm 2026, Vietnam Airlines dự kiến vận chuyển 29,07 triệu lượt hành khách, tăng 13,2% so với năm 2025, đồng thời đặt mục tiêu tăng khoảng 13% số ghế luân chuyển, tận dụng đà tăng trưởng của thị trường hàng không khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Với kết quả tích cực trong quý IV và cả năm 2025, Vietnam Airlines ngày càng củng cố nền tảng tài chính, nâng cao hiệu quả khai thác và chuẩn bị dư địa tăng trưởng cho giai đoạn trung và dài hạn, hướng tới mục tiêu trở thành hãng hàng không 5 sao quốc tế trước năm 2030.