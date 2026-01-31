Hà Nội nêu loạt yêu cầu với dự án thoát nước cắt qua đê sông Hồng

Sau khi được Bộ Nông nghiệp và Môi trường đồng ý, UBND TP Hà Nội vừa có quyết định cấp phép thi công xây dựng tuyến cống xả và đoạn cống dẫn qua đê hữu Hồng thuộc Dự án xây dựng trạm bơm Phú Thượng.

Dự án có tổng mức đầu tư trên 163 tỷ đồng do Công ty TNHH Phát triển khu đô thị Nam Thăng Long thực hiện, cắt qua đê hữu Hồng (đường An Dương Vương, phường Phú Thượng) tại K56+260.

Dự án có tổng mức đầu tư trên 163 tỷ đồng kỳ vọng sẽ chống ngập úng cho địa bàn phường Phú Thượng cũng như một số khu đô thị, tuyến đường (Ảnh: Sunshine).

UBND TP Hà Nội yêu cầu thi công đường rộng 8m phía thượng lưu đê sông Hồng (2 làn, mỗi làn rộng 4m) để phân làn giao thông, lưu thông hai chiều cho đường An Dương Vương.

Đoạn cống cắt qua đê gồm hai đường ống bằng thép đường kính 1.600mm bọc bê tông cốt thép xung quanh, phía dưới nền gia cố cọc bê tông cốt thép; bố trí 4 hố van chặn tại hai đầu đường ống phía thượng, hạ lưu.

Sau khi hoàn thành hạng mục qua đê An Dương Vương (trước ngày 31/5), Hà Nội yêu cầu doanh nghiệp phải hoàn trả kết cấu trạch đê, đường hành lang đê đúng kết cấu hiện trạng.

Công ty TNHH Phát triển khu đô thị Nam Thăng Long có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các quy trình, quy phạm kỹ thuật, điều tiết giao thông phù hợp, không làm ảnh hưởng đến các công trình liên quan trong khu vực.

“Chủ đầu tư, đơn vị thi công chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho công trình đê điều, công tác phòng chống lụt bão trong quá trình thi công và sử dụng công trình. Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra, chịu trách nhiệm về độ tin cậy, chính xác của các kết quả đánh giá khả năng đảm bảo an toàn đê điều trong quá trình thi công và khai thác sử dụng công trình”, quyết định của Hà Nội nêu rõ.

Doanh nghiệp phải lắp đặt hệ thống quan trắc, kiểm tra, đánh giá tác động của công trình trong quá trình thi công, cũng như khi công trình hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng theo quy định.

Trong quá trình khai thác sử dụng phải thường xuyên theo dõi diễn biến của đê, dòng chảy, lòng sông, bãi sông Hồng để có biện pháp xử lý kịp thời các diễn biến bất lợi, bảo đảm an toàn đê điều, thoát lũ. Đồng thời lập phương án bảo vệ, sẵn sàng hộ đê trong mùa lũ hàng năm, cũng như trường hợp xảy ra sự cố mất an toàn trong quá trình khai thác tuyến cống.

Thiết kế sơ bộ về hệ thống thoát nước từ khu đô thị Ciputra qua đê - đường An Dương Vương, ra sông Hồng (Ảnh: Thế Kha).

Đê hữu Hồng là đê cấp đặc biệt nên Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo chủ đầu tư cùng các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát việc tính toán thủy lực, thấm, ổn định đê, tuyến cống xả theo quy định hiện hành.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế, thẩm tra chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra sự cố gây mất an toàn chống lũ của đê do việc xây dựng tuyến cống xả gây ra.

Như Dân trí thông tin, dự án xây dựng tuyến cống xả trạm bơm Phú Thượng qua đê hữu Hồng được khởi công cuối tháng 11/2025, nhằm chống ngập úng cho địa bàn phường Phú Thượng cũng như Khu đô thị Nam Thăng Long - Ciputra, khu đô thị Sunshine, đường Võ Chí Công - Trung tâm thương mại Lotte Tây Hồ.

Công ty TNHH Phát triển khu đô thị Nam Thăng Long thực hiện dự án theo hình thức PPP áp dụng hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) không yêu cầu thanh toán.