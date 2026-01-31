Khách Việt nhộn nhịp nâng cấp xe đón Tết, thợ làm tăng ca đến đêm

Từ đầu giờ sáng thứ 7, một garage chuyên nâng cấp ô tô tại Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã tấp nập các lượt xe ra vào.

Anh Đại, đại diện xưởng, chia sẻ: “Trong một tháng gần đây, lượt khách hàng có nhu cầu lắp đặt phụ kiện, tân trang ô tô đến xưởng chúng tôi tăng đột biến, đặc biệt là vào những ngày cuối tuần”.

Cận Tết Nguyên đán là dịp cao điểm thường niên của thị trường ô tô. Lượng xe tiêu thụ được đẩy mạnh kéo theo sự nhộn nhịp của “sân chơi” phụ tùng, phụ kiện nâng cấp (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Trong giai đoạn cao điểm này, có ngày xưởng của anh Đại tiếp tới gần 40 xe. “Khách hàng có nhu cầu lắp đặt một số món cơ bản như camera 360 độ hay màn hình Android thì có thể làm luôn trong ngày; số ít muốn nâng cấp nhiều hơn ở phần nội thất thì phải gửi lại xe”, anh Đại cho biết.

Nhằm đáp ứng lưu lượng khách hàng gia tăng đột biến, các kỹ thuật viên tại xưởng thường xuyên phải tăng ca trong một tháng gần đây. “Dịp cuối tuần chúng tôi thường tan ca vào lúc 9h tối, nhưng cũng có hôm phải làm đến 12h đêm mới kịp tiến độ giao xe cho khách”, anh Đại chia sẻ.

Người dùng tăng mạnh nhu cầu tân trang, nâng cấp xe đón Tết tạo cơ hội “kiếm bộn” cho các garage ô tô (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Về lượng xe chủ yếu đến với garage, anh Đại cho biết khoảng 60% là VinFast VF 3 và Limo Green.

Nguyên nhân là các mẫu xe Limo Green chỉ được trang bị ở mức cơ bản do hướng tới nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ, nên nhiều tài xế có nhu cầu nâng cấp thêm một số hạng mục như ghế và vô-lăng bọc da, gương gập điện, thảm sàn hoặc phim cách nhiệt.

Trong khi đó, VF 3 là dòng "xe chơi", chủ xe thường chi mạnh để độ. "Không thiếu khách làm gói nâng cấp 100 triệu đồng tại xưởng chúng tôi”, anh Đại cho hay.

Một chiếc VinFast VF 3 đang trong quá trình nâng cấp nội thất (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Không chỉ riêng xưởng của anh Đại, nhiều garage ô tô tại Hà Nội cũng bước vào giai đoạn cao điểm cuối năm. Người mua xe mới có nhu cầu nâng cấp trang bị, trong khi chủ xe đã sử dụng một thời gian lựa chọn tân trang phương tiện để chuẩn bị đón Tết đoàn viên.

Việc chăm sóc ô tô trước Tết giúp người dùng bảo đảm an toàn cho các chuyến đi xa trong dịp đầu xuân năm mới. Đồng thời, diện mạo sạch sẽ, chỉn chu của chiếc xe cũng phản ánh sự chăm chút tài sản và tâm lý sẵn sàng cho một năm mới với khởi đầu thuận lợi.