Bộ Nội vụ tổ chức Đại hội Đảng nhiệm kỳ mới, 2025-2030

Đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra vào thời điểm rất đặc biệt, khi cả nước đang hướng đến kỷ niệm 80 năm ngày lập nước.

Gần hơn, mốc 40 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu phát triển rất quan trọng, có ý nghĩa lịch sử, mang tầm thời đại.

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua với niềm tin và khí thế mới cùng quyết tâm bước vào kỷ nguyên mới phát triển phồn vinh, thịnh vượng.

Trong bối cảnh đó, Đại hội lần này là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có nhiệm vụ đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá cho nhiệm kỳ 2025-2030.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ đạt được những kết quả rất quan trọng, toàn diện (Ảnh: Hải Long).

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đột phá - Phát triển”, Đại hội xác định chủ đề: “Phát huy truyền thống đoàn kết; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ; góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, hùng cường”.

Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 trong bối cảnh khó khăn, thách thức đan xen với những thuận lợi.

Cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các bộ, ngành, địa phương, cùng sự nỗ lực, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, Đảng bộ Bộ Nội vụ đã tăng cường khối đoàn kết, thống nhất, quyết tâm đổi mới, sáng tạo, xây dựng văn hóa công vụ cống hiến, trách nhiệm, tiên phong.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ đạt được những kết quả rất quan trọng, toàn diện, nhiều điểm sáng nổi bật và hoàn thành các mục tiêu chủ yếu đề ra. Đặc biệt trong 2 năm cuối nhiệm kỳ, Đảng bộ đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, tham mưu thực hiện nhiều quyết sách hệ trọng của Đảng, của đất nước, tạo được nhiều dấu ấn mang tính lịch sử.

Công tác xây dựng Đảng được đặc biệt coi trọng

Đầu tiên, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức được Đảng ủy Bộ đặc biệt coi trọng, 100% tổ chức đảng và đảng viên được học tập, quán triệt và thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng.

Bản lĩnh chính trị và năng lực lãnh đạo của cán bộ, đảng viên được nâng lên, nguyên tắc tập trung dân chủ được chấp hành nghiêm. Công tác tư tưởng được làm tốt, đặc biệt trong quá trình hợp nhất Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ, tạo sự đoàn kết, thống nhất và ổn định trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Đảng ủy Bộ đã lãnh đạo sắp xếp, kiện toàn các tổ chức đảng phù hợp với cơ cấu tổ chức mới của Bộ theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, đảm bảo sự thống nhất giữa lãnh đạo của cấp ủy và điều hành của người đứng đầu.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà chào mừng chỉ định bổ sung nhân sự tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ủy ban kiểm tra Đảng bộ Bộ Nội vụ (Ảnh: Kiên Nguyễn).

Trong nhiệm kỳ, công nhận 455 đảng viên chính thức; kết nạp 358 đảng viên mới; tiếp nhận 849 đảng viên; chuyển sinh hoạt đảng 865 đảng viên; Xem xét, kết luận tiêu chuẩn chính trị cho khoảng 4.100 lượt đảng viên. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được tăng cường, thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Bên cạnh đó, công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể đạt kết quả quan trọng. Các văn bản về công tác dân vận, dân chủ ở cơ sở được tuyên truyền, phổ biến kịp thời.

Nhìn chung, công tác xây dựng đảng đã có nhiều chuyển biến tích cực, toàn diện về chính trị tư tưởng, tổ chức đảng và công tác kiểm tra, giám sát cụ thể, sâu rộng, góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng đối với thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Bộ.

Kết quả toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ chính trị

Tiếp đó, Đảng bộ Bộ Nội vụ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả toàn diện. Cụ thể, công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi.

Trong gần 5 năm qua, Đảng bộ đã lãnh đạo xây dựng: 12 Luật, Pháp lệnh, 14 Nghị quyết của Quốc hội, 125 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 116 Nghị định và trên 200 Nghị quyết, quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đặc biệt, đã tập trung xây dựng thể chế đột phá để tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, xây dựng chế độ công vụ, công chức, lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội.

Công tác về tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức và cải cách hành chính đạt nhiều kết quả quan trọng là một điểm sáng nổi bật, mang dấu ấn đột phá.

Điều này được thể hiện rõ qua việc sắp xếp tổ chức bộ máy khối Chính phủ: Giảm 5 Bộ, cơ quan ngang Bộ; giảm 3 cơ quan thuộc Chính phủ. Chính phủ hiện còn 22/30 Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ so với đầu nhiệm kỳ: Giảm 30/30 tổng cục, 1.025 Vụ, Cục, 4.413 chi cục và tương đương; giảm 205 đơn vị sự nghiệp công lập.

Trụ sở UBND quận 1 đã được thay thế bảng tên thành trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND phường Sài Gòn (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Về sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, cả nước giảm từ 63 xuống còn 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; giảm 6.714 đơn vị hành chính cấp xã (từ 10.035 xuống còn 3.321, giảm 66,91%). Kết thúc hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện.

Khoảng 1.248 nhiệm vụ của cấp huyện được phân định lại, đa phần chuyển về cấp xã (trên 84%). Hơn 1.065 nhiệm vụ được các bộ, ngành đề xuất phân cấp, phân quyền; có hơn 1.065 nhiệm vụ, thẩm quyền được các bộ, cơ quan ngang bộ rà soát, đề xuất phân cấp, phân quyền, bảo đảm nguyên tắc “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.

Công tác cán bộ được đổi mới mạnh mẽ, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ. Bên cạnh đó, các chính sách khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo và thu hút người tài được ban hành.

Đặc biệt, lĩnh vực lao động, việc làm; tiền lương và bảo hiểm xã hội; công tác thanh niên và bình đẳng giới có bước tiến bộ vượt bậc. Tỷ lệ thất nghiệp luôn duy trì ở mức thấp dưới 3%.

Năng suất lao động tăng bình quân 5,1%/năm. Lao động đi làm việc ở nước ngoài tăng trung bình 10%/năm; mức lương tối thiểu vùng tăng bình quân 5,96%/năm. Mức lương cơ sở được điều chỉnh lên 2,34 triệu đồng (tăng trên 57% so với năm 2021).

Bên cạnh hệ thống chính sách bảo hiểm xã hội ngày càng hoàn thiện, diện bao phủ mở rộng; các chiến lược, chương trình phát triển thanh niên được thực hiện hiệu quả thì chính sách người có công với cách mạng được quan tâm chăm lo hiệu quả được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác xác nhận hồ sơ tồn đọng được đẩy nhanh.

Ngoài ra, công tác thi đua, khen thưởng; văn thư, lưu trữ; quản lý hội, quỹ và hợp tác quốc tế có nhiều đổi mới. Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đạt kết quả quan trọng.

Các lĩnh vực công tác khác góp phần quan trọng vào thành tựu chung của Bộ. Việc hợp nhất Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ được triển khai đúng chủ trương, bảo đảm tiến độ, không làm gián đoạn công việc.