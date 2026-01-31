Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Công an trổ tài đá bóng cùng học sinh

Sáng 31/1, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự Lễ khánh thành Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Si Pa Phìn - ngôi trường được đầu tư hiện đại bậc nhất vùng biên giới.

Sau lễ khánh thành trọng thể, các lãnh đạo cùng trồng một cây ban trắng lưu niệm, đi tham quan các phòng chức năng, khuôn viên rộng gần 7ha của trường và xem trận bóng giao hữu giữa học sinh trường Si Pa Phìn với đội bóng đá thiếu niên của Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF - Bộ Công An.

Đáng chú ý, sau khi các lãnh đạo rời đi, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang mời Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang nán lại.

Ông tìm một quả bóng, rồi cả hai bước vào sân ngẫu hứng trổ tài trong sự bất ngờ của những người chứng kiến.

Hai vị Bộ trưởng với chiếc khăn quàng đỏ trên vai thay phiên nhau thể hiện khả năng sút bóng và bắt bóng trong tiếng reo hò cổ vũ của đông đảo học sinh vây quanh. Lần đầu tiên những học sinh nơi biên cương được chứng chiến hình ảnh đời thường, gần gũi và nụ cười rạng rỡ của hai vị Bộ trưởng.

Khoảnh khắc ngẫu hứng cùng trái bóng của Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Công an làm không khí của ngày khánh thành ngôi trường mới nơi biên cương trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết.