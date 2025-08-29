34 công chức Nội vụ về các tỉnh: Giai đoạn thử thách, rèn luyện thực tiễn

Cán bộ về địa phương đại diện cho danh dự, uy tín của Bộ Nội vụ

Phát biểu tại buổi gặp mặt với 34 công chức được cử về hỗ trợ các địa phương ngày 29/8, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đã tròn 2 tháng. Hôm nay, Bộ Chính trị đánh giá bước đầu đạt được nhiều kết quả khả quan.

Tuy nhiên trước những điều mới mẻ, Bộ trưởng nhận định vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức ở phía trước. Bộ Nội vụ đã tham mưu cho các cấp có thẩm quyền xây dựng, triển khai, hướng dẫn, tổ chức để chính quyền địa phương 2 cấp vận hành với mục tiêu "hiệu năng, hiệu quả", đáp ứng được yêu cầu phục vụ người dân, kiến tạo cho quê hương, đất nước.

Trong bối cảnh này, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu Bộ Nội vụ phải tiên phong về các địa phương nhằm thực hiện mục tiêu lớn nhất là chia sẻ, hỗ trợ, đồng hành với cơ sở.

“Trong đó, có một người của Bộ Nội vụ đến và đồng hành cùng Sở Nội vụ, địa phương trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và có khó khăn vướng mắc thì cùng nhau chung tay giải quyết”, Bộ trưởng cho hay.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà chủ trì cuộc gặp mặt (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Để thực hiện được điều đó, đầu tiên, Bộ trưởng mong muốn những cán bộ, công chức phải có tinh thần, trách nhiệm, tâm huyết và hết mình vì công việc.

“Bởi chúng ta đi không chỉ là đại diện cho đơn vị được phân công, mà chúng ta còn đi vì danh dự, uy tín, vai trò, vị thế của Bộ Nội vụ trong quá trình vừa là người thiết kế, vừa là người tổ chức thực hiện công cuộc sắp xếp bộ máy.

Cho nên, chúng ta không chỉ ở góc độ, phạm vi cá nhân, đơn vị mà còn là danh dự của 1 Bộ. Trước hết khi lên đường, chúng ta xác định đi vì sự nghiệp lớn, sự nghiệp vẻ vang, vinh quang cho Bộ Nội vụ. Như vậy, mỗi người sẽ thay đổi cách làm, ý thức trách nhiệm, tư duy, sự chuẩn bị tốt nhất có thể”, Bộ trưởng chia sẻ.

Từ đó, mỗi công chức khi lên đường về địa phương sẽ mang tâm thế phấn chấn, quyết tâm và cống hiến thực sự.

Không gây phiền hà đến sở, ngành địa phương

Bên cạnh đó với lĩnh vực rất đặc thù, các cán bộ, công chức về địa phương đã được chuẩn bị thông tin, tài liệu. Vì vậy, Bộ trưởng yêu cầu mỗi cá nhân cố gắng trau dồi thật kỹ lưỡng Luật Tổ chức chính quyền địa phương, các văn bản liên quan để hiểu được đại cương, sau đó đi sâu vào các vấn đề chức năng, nhiệm vụ cụ thể của xã, phường, đặc khu.

Hiện nay, cấp xã mang trong mình bộ máy mới, yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ, phạm vi, con người mới. Sự mới mẻ từ đội ngũ lãnh đạo đến công chức, viên chức nên rất cần sự chia sẻ, giúp đỡ, hỗ trợ, nắm bắt, hướng dẫn, chia sẻ.

Vì vậy, Bộ trưởng mong muốn công chức luân chuyển đợt này phải chịu khó, tự tin, nghiên cứu kỹ lưỡng để chuẩn bị những vấn đề mang tính nguyên tắc, quan điểm, yêu cầu chung. Từ đó khi đi vào thực tiễn sẽ nắm bắt nhanh những vấn đề vướng mắc, khó khăn.

Bộ trưởng hướng đến mục tiêu cao nhất là hỗ trợ cho chính quyền địa phương cấp xã (Ảnh: Sơn Nguyễn)

Một vấn đề được Bộ trưởng lưu ý là cán bộ, công chức xác định “đi phải giành thắng lợi trở về”. Danh dự và lòng tự trọng trong mỗi người là điều trên hết. Sự tự trọng không chỉ cho chính mình, mà còn cho toàn bộ Bộ Nội vụ.

Vì vậy, Bộ trưởng quán triệt mỗi cá nhân tự chủ, tự lập trong việc ăn, ở, đi lại và không gây phiền hà đến sở, ngành, địa phương. Trong trường hợp ở những nơi thực sự khó khăn, công chức đề xuất Bộ để hỗ trợ kịp thời.

Bộ trưởng nêu mục tiêu cao nhất đối với cán bộ, công chức cần tập trung cao độ hỗ trợ cho xã, phường. Từ đó, mỗi người cùng đồng hành, hướng dẫn, cùng làm với công chức ở cấp này.

Khó khăn, gian khổ đến mấy cũng vượt lên

Trong tuần đầu về địa phương, Bộ trưởng kỳ vọng 34 công chức sẽ nắm bắt tình hình chung trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và những vướng mắc, khó khăn của cơ sở thông qua báo cáo, ý kiến đề xuất trong các cuộc họp của Sở Nội vụ. Sau đó, cán bộ sẽ xây dựng kế hoạch làm việc của mình.

Cán bộ, công chức sắp xếp thời gian để đến các xã, phường nắm bắt tình hình thực tế. Bộ trưởng gợi ý, sẽ gặp gỡ cán bộ, công chức ở địa phương để nắm được việc vận hành, tổ chức công việc, gặp khó khăn, vướng mắc ở khâu nào. Hoặc cán bộ Bộ Nội vụ có thể đến Trung tâm phục vụ hành chính công để xem các hoạt động có thông suốt như trong báo cáo của địa phương hay không?

Mục tiêu Bộ trưởng đưa ra trong thời gian điều động, công chức phải có báo cáo chi tiết về quá trình làm việc, sản phẩm cụ thể, đồng thời tổng hợp những khó khăn, vướng mắc.

“Cần thiết công chức có thể dành cả ngày để cùng làm, cùng đồng hành với họ. Nếu có vấn đề khó khăn có thể tổ chức cuộc họp kết nối trực tuyến giữa Tổ công tác của Bộ và cấp xã”, Bộ trưởng định hướng.

Theo người đứng đầu ngành Nội vụ, đây là lúc thử thách các cán bộ, công chức nhiều nhất khi phải tự nghĩ, tự làm, tự chịu trách nhiệm. Vì vậy, yêu cầu mỗi người luôn luôn linh hoạt, năng động, sáng tạo, tự chủ.

Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Nguyễn Hữu Thành (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Trong không khí của 80 năm thành lập Bộ Nội vụ, cả nước hướng tới 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Bộ trưởng hoàn toàn hy vọng, thực sự gửi niềm tin sắt son vào 34 cán bộ, công chức.

“Có khó khăn gì, vướng mắc ở đâu, các cán bộ luôn nghĩ có Bộ trưởng, Thứ trưởng, Vụ trưởng đơn vị thuộc, trực thuộc bên cạnh, đồng hành. Khó khăn, gian khổ đến mấy cũng vượt lên. Đây là giai đoạn thử thách, rèn luyện trong thực tiễn”, Bộ trưởng chia sẻ.

Mỗi người đều hiểu đang “ra trận”, sẽ có nhiều khó khăn, gian nan. Tuy nhiên, Bộ trưởng động viên trong mỗi người hãy nghĩ vượt lên chính mình, vượt qua tất cả, đồng thời hy vọng đợt tăng cường về địa phương này sẽ thành công.

Đại diện cho cán bộ, công chức luân chuyển, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Nguyễn Hữu Thành cho biết, 34 công chức đã được Bộ tin tưởng, giao nhiệm vụ về cơ sở sẽ thực hiện sứ mệnh, công việc hỗ trợ địa phương vận hành chính quyền 2 cấp.

Trước khi về địa phương, mỗi cán bộ có sự chuẩn bị, trao đổi kinh nghiệm, tài liệu, bàn giao công việc. Trước mắt còn nhiều khó khăn, gian khó, song được sự tin tưởng, động viên của lãnh đạo Bộ, thay mặt các cán bộ, công chức, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương xin hứa quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao phó.