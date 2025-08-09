Bộ trưởng Nội vụ: Có xã cần hàng trăm công chức, nơi chỉ 30 người là đủ

Vấn đề được Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nêu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sáng 9/8 tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp xã về lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Nội vụ.

Nhiệm vụ kiến tạo, phát triển và phục vụ nhân dân

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà khái quát, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của cả hệ thống chính trị đã và đang gánh vác trọng trách, sứ mệnh vinh quang, nhưng cũng đầy khó khăn, thách thức.

Từ thực tiễn trên, Bộ trưởng nêu yêu cầu mỗi người phải thay đổi nhận thức, tư duy, việc làm hằng ngày để làm tốt trọng trách của người cán bộ, công chức, viên chức của nền công vụ.

Khái quát về thời gian qua, Bộ trưởng nhận định đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đã làm được rất nhiều việc. Trong vòng 1 tháng sau khi hoàn thành sáp nhập tỉnh, thành, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận kết quả ban đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ổn định, cơ bản thông suốt, không gián đoạn, không có vấn đề vướng mắc phát sinh lớn, cơ bản đạt được mục tiêu đề ra ban đầu là tinh gọn.

Thời gian tới, Bộ trưởng nêu rõ, vẫn còn nhiều nhiệm vụ quan trọng đang đặt trên vai đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của hệ thống chính trị, đặc biệt là chính quyền địa phương 2 cấp.

Hội nghị giúp cán bộ, công chức nhận thức đầy đủ, toàn diện hơn về chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của cấp xã (Ảnh: Tống Giáp).

Trước những yêu cầu mới, Bộ Chính trị giao Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị tập huấn toàn quốc với mục tiêu giúp cán bộ, công chức nhận thức đầy đủ, toàn diện hơn về chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của cấp xã, đồng thời hỗ trợ thêm kỹ năng để vận hành chính quyền địa phương cấp 2…

Theo người đứng đầu ngành Nội vụ, Tổng Bí thư đã đặt ra yêu cầu với tầm nhìn chiến lược, triết lý phát triển rõ ràng, khát vọng cống hiến với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống hành chính.

"Với trách nhiệm của mình, tôi mong muốn mỗi cán bộ, công chức, viên chức nhận thức đầy đủ, toàn diện để làm tốt hơn, nghiên cứu, học hỏi, tư duy, hành động tốt hơn, xứng đáng với niềm tin, hi vọng của người dân, vì sự phát triển của đất nước", Bộ trưởng kỳ vọng.

Sau 1 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, theo Bộ trưởng, kết quả đạt được bước đầu là nền tảng, nhưng điều cốt lõi nhất để đảm bảo được hoạt động của bộ máy mới với mục tiêu “tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả” là gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn. Và mục tiêu lớn hơn cả là kiến tạo, phát triển và phục vụ nhân dân.

Theo tinh thần của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, thời gian qua, bộ máy mới thực hiện được những hoạt động bước đầu là quản lý hành chính thông thường. Nhiệm vụ quan trọng hơn, mang tính quyết định, theo Bộ trưởng, là kiến tạo, phát triển và phục vụ. Mục tiêu này, như Tổng Bí thư nêu rõ, phải đảm bảo 70%, phần còn lại là quản lý hành chính thông thường.

Điều tiết công chức từ nơi thừa sang nơi thiếu

Với yêu cầu, nhiệm vụ lớn phía trước, Bộ trưởng yêu cầu cán bộ, công chức chủ động nghiên cứu khi vận hành mô hình chính quyền địa phương chưa có tiền lệ.

Người đứng đầu ngành Nội vụ cũng chia sẻ những khó khăn, thách thức, bất cập đang hiện hữu và đốc thúc cán bộ thêm quyết tâm mỗi ngày để cải cách, tạo được sự tiến bộ, khắc phục vướng mắc phát sinh để đạt được mục tiêu lớn đề ra với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong thời gian tới, nhiệm vụ trọng tâm đầu tiên, Bộ trưởng nhấn mạnh, vẫn là vận hành thông suốt, liên tục, nhịp nhàng bộ máy, đảm bảo hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và chuyển biến tích cực hơn mỗi ngày.

Bộ trưởng yêu cầu cán bộ các cấp nắm chắc diễn biến thực tế vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đồng hành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để cả hệ thống hành chính từ Trung ương đến cấp xã vận hành thông suốt.

Với lãnh đạo cấp xã, Bộ trưởng cho biết đây là phép thử lớn. Lưu ý đội ngũ lãnh đạo cấp xã làm việc căn cơ, khoa học, bài bản, chặt chẽ từ kế hoạch làm việc cụ thể, Bộ trưởng nêu nguyên tắc đảm bảo 6 rõ “rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền” và 2 không “không đùn đẩy, không thoái thác trách nhiệm”.

Hội nghị tổ chức ở điểm cầu chính là Bộ Nội vụ, kết nối với 34 tỉnh, thành và 3.321 xã, phường (Ảnh: Tống Giáp).

Về nhiệm vụ trọng tâm thứ hai, người đứng đầu ngành Nội vụ quán triệt tập trung hoàn thiện bộ máy nhân sự, đội ngũ công chức cấp xã đáp ứng được yêu cầu vận hành, nâng cao hiệu quả hoạt động cấp xã.

Hiện nay, cả hệ thống phải rà soát, đánh giá phân loại cán bộ, công chức theo hướng chọn người tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị khi đáp ứng yêu cầu. Ngược lại, những người không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, năng lực, sức khỏe có hạn có thể tự nguyện nghỉ để nhường chỗ cho lớp trẻ, người có trình độ.

Thời gian tới, Bộ Nội vụ sẽ có hướng dẫn cụ thể để điều tiết công chức từ nơi thừa sang nơi thiếu. Nếu điều tiết rồi vẫn còn thiếu, đơn vị, địa phương sẽ được tuyển dụng thêm người theo Nghị định 170 và Nghị định 173.

Căn cứ để giao tổng biên chế cho địa phương

Liên quan đến việc thực hiện chế độ, chính sách theo Nghị định 187, Nghị định 67, Bộ trưởng quán triệt, cố gắng kết thúc giải quyết trước hạn 31/8. Thời điểm này, các cấp tích cực rà soát để tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ.

"Cần sử dụng tất cả chính sách hiện có về tuyển dụng, cố gắng nâng dần chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Đây là nhiệm vụ quan trọng, nhưng không phải vậy mà để phát sinh tâm lý lo lắng, bởi vẫn còn thời gian đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn để đội ngũ hiện tại đáp ứng được yêu cầu công việc", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Về tổ chức bộ máy, Bộ Nội vụ sẽ tham mưu cho cấp có thẩm quyền để điều chỉnh nhân sự cho phù hợp với quy mô dân số, diện tích tự nhiên, theo phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền và các tiêu chí cần thiết khác.

Liên quan việc định khung biên chế, Bộ trưởng thông tin sẽ giao tổng biên chế cho địa phương trên cơ sở quy mô dân số, diện tích tự nhiên, thẩm quyền, mức độ phân cấp, phân quyền cũng như xem xét chức năng, nhiệm vụ, quy mô kinh tế và các yếu tố đặc thù.

Thời gian tới, Bộ Nội vụ sẽ tính toán giao tổng biên chế cho các địa phương (Ảnh: Tống Giáp).

"Từ đó, Bộ Nội vụ sẽ tính toán để giao biên chế tổng thể các địa phương. Thực tế có xã, phường có thể cần đến hàng trăm cán bộ, công chức, nhưng cũng có địa phương chỉ khoảng 30 cán bộ, công chức là đủ, như những xã giữ nguyên không sắp xếp hay đặc khu nhỏ", Bộ trưởng nêu hướng bố trí biên chế.

Đánh giá tích cực về việc vận hành các Trung tâm phục vụ hành chính công trong bộ máy mới, Bộ trưởng cũng nhắc nhở tiếp tục nâng cao hạ tầng, cán bộ, công chức học tập nghiên cứu nghiệp vụ để giải quyết thủ tục hành chính kịp thời.

Vì khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi cao, Bộ trưởng khuyến khích cấp xã có những đề xuất, kiến nghị với tỉnh và đặt vấn đề các tỉnh cũng phải thực sự quan tâm để điều chỉnh, xem xét, đầu tư với từng địa phương, đơn vị, đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, phần mềm... để vận hành mô hình chính quyền mới đáp ứng được yêu cầu.