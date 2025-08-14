Bộ Nội vụ "chốt" danh sách 34 công chức tăng cường về các tỉnh, thành

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã ký ban hành quyết định cử công chức tăng cường về địa phương.

Theo đó, lãnh đạo Bộ cử 34 công chức là lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị thuộc, trực thuộc về 34 tỉnh, thành để nắm bắt tình hình, hướng dẫn, hỗ trợ tháo gỡ, giải quyết các vấn đề phát sinh ở cấp xã trong quá trình vận hành, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Thời gian tăng cường ở địa phương với các công chức được cử đi kéo dài 2 tháng, từ 20/8-20/10.

Khi được tăng cường về địa phương, công chức, viên chức sẽ trực tiếp làm việc, phối hợp với Sở Nội vụ, các phòng, ban, đơn vị chức năng của địa phương để nắm tình hình chung, khó khăn, vướng mắc của địa phương trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, về kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực nội vụ ở cấp xã trên địa bàn.

Đồng thời, công chức, viên chức sẽ đảm nhận nhiệm vụ hướng dẫn, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, xử lý các vấn đề phát sinh, vướng mắc ở cấp xã thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

Yêu cầu đề ra với các cán bộ được điều động là phải nghiên cứu kỹ văn bản, tài liệu liên quan nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; giữ liên hệ chặt chẽ với Tổ công tác của Bộ, với các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ liên quan; chủ động xin ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng đơn vị, Tổ Công tác đối với các vấn đề chưa rõ, chưa có quy định hoặc hướng dẫn.

Bộ Nội vụ cũng yêu cầu công chức chủ động tham mưu, đề xuất với Tổ công tác và lãnh đạo Bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy trình để nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Ngoài ra, công chức, viên chức về địa phương cũng thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tuần và báo cáo tổng hợp cuối đợt công tác gửi Bộ trưởng (qua Vụ Tổ chức cán bộ), làm cơ sở đánh giá và rút kinh nghiệm cho các đợt tiếp theo.

Nhóm này cũng phải chấp hành nghiêm sự phân công, điều động của Bộ; tuân thủ kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy định, quy chế, Kế hoạch của Bộ Nội vụ về cử cán bộ tăng cường về địa phương và của cơ quan, đơn vị, địa phương được cử đến công tác.

Công chức, viên chức có thể kiến nghị, đề xuất với Bộ trưởng (qua Vụ Tổ chức cán bộ) các biện pháp hỗ trợ và giải pháp cần thiết để bản thân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Mặt khác, các công chức về địa phương được Bộ Nội vụ hỗ trợ toàn bộ kinh phí đi lại, ăn, ở và các chế độ, chính sách khác trong thời gian công tác tại địa phương theo quy định của Bộ Tài chính và của Bộ Nội vụ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà (Ảnh: Hải Long).

Trước đó, tại hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Bộ Nội vụ sẽ lựa chọn 34 cán bộ có năng lực, trình độ, tâm huyết, trách nhiệm đưa về địa phương, hỗ trợ các tỉnh, thành.

Trong đợt này, Bộ lựa chọn những người tiêu biểu, đảm bảo thực hiện được các nhiệm vụ liên quan việc triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ này, Bộ trưởng yêu cầu bắt buộc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liệu để cán bộ được chọn sẵn sàng lên đường. Đây là nhiệm vụ mới, chưa có tiền lệ và Bộ Nội vụ là cơ quan gương mẫu đi đầu.

“Chúng tôi lấy tinh thần xung phong, tình nguyện, trách nhiệm. Những cán bộ đi địa phương sẽ được ghi nhận, đánh giá rất cao”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Để thực hiện được nhiệm vụ này, theo Bộ trưởng, các đơn vị có trong phương án lựa chọn coi đây niềm vinh dự, gánh vác trọng trách chung của Bộ Nội vụ với tinh thần “đi để chiến thắng trở về”.