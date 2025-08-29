34 công chức Bộ Nội vụ chuẩn bị gì mang đi tăng cường cho các tỉnh thành?

Sáng 29/8, Bộ Nội vụ tổ chức cuộc họp trao đổi, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng, phương pháp làm việc với địa phương.

Bộ Nội vụ chốt danh sách 34 công chức đi tăng cường tại các địa phương trong 2 tháng, từ ngày 3/9 đến ngày 3/11. Đồng thời, Bộ cũng đã ban hành Quy chế cử công chức, viên chức tăng cường về địa phương để hướng dẫn giải quyết các vấn đề cấp thiết của cấp xã khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long chủ trì cuộc họp trao đổi, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng, phương pháp làm việc với địa phương (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Chuẩn bị kỹ lưỡng

Chia sẻ tại cuộc họp, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Nguyễn Thanh Bình cho biết, trọng tâm trong đợt đi tăng cường là hỗ trợ địa phương liên quan đến lĩnh vực Nội vụ, đặc biệt là thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời tăng cường kết nối giữa tổ công tác, Bộ với các địa phương.

Trước khi lên đường về địa phương, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính đã dành nhiều thời gian nghiên cứu về địa bàn tỉnh Phú Thọ mà mình sẽ đến. Với địa bàn rộng lớn gồm 148 xã, phường từ việc hợp nhất 3 tỉnh cũ là Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình, ông Bình dự tính trước các kế hoạch sẽ làm việc tại địa phương để công việc đạt hiệu quả cao nhất.

“Trong 2 tháng tăng cường ở địa phương, đầu tiên chúng tôi sẽ làm việc với Sở Nội vụ, tham gia trực tiếp các cuộc họp và thực hiện khảo sát ở chính quyền cấp xã”, ông Bình chia sẻ.

Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Nguyễn Thanh Bình phát biểu (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Riêng việc lên kế hoạch làm việc trực tiếp với cấp xã, phường, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính dự định sẽ chia thành các nhóm. Cụ thể, các xã, phường đông dân tại trung tâm tỉnh, các xã, phường có diện tích rộng và các xã, phường vùng sâu, vùng xa.

Ông Bình dự kiến dành thời gian đầu tuần đi các xã, phường ở trung tâm và dành thời gian từ giữa tuần đi đến những xã ở sâu, xa.

Trước khi đi, các cán bộ cũng có sự chuẩn bị trước, gửi kế hoạch chung cho địa phương để thuận lợi cho hoạt động phối hợp.

Ưu tiên xử lý ngay việc phục vụ người dân, doanh nghiệp

Phó Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên và Bình đẳng giới Lương Thị Hải Anh được tăng cường về thành phố Hải Phòng trong đợt này. Nữ cán bộ đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nắm bắt thông tin tổng thể về vận hành chính quyền 2 cấp tại địa phương.

Phó Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên và Bình đẳng giới Lương Thị Hải Anh (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Tranh thủ tối đa thời gian về địa phương, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên và Bình đẳng giới sẽ trực tiếp tham gia hướng dẫn các địa phương trong vận hành chính quyền mới và ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của cơ sở để báo cáo về Bộ.

Theo bà Hải Anh, quá trình tăng cường địa phương là thời gian quan trọng để các cán bộ nắm bắt nhiều kiến nghị sát sườn, ngoài những công việc hỗ trợ chung.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long cho biết, đến thời điểm này, 34 cán bộ, công chức đã sẵn sàng cho hành trình về địa phương tăng cường. Để hoạt động này diễn ra hiệu quả, Bộ đã rất quan tâm, chuẩn bị chu đáo về đầu mối liên hệ, tổ công tác hỗ trợ…

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long nêu những điểm cần lưu ý với 34 công chức lên đường đợt này (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Theo Thứ trưởng, những cán bộ, công chức sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn, tác phong làm việc với tâm thế “hỗ trợ công việc cho địa phương tốt hơn”.

Mỗi cán bộ sẽ cùng địa phương có những giải pháp phù hợp với thực tế trong vận hành chính quyền 2 cấp. Từ đó, chuyến đi tăng cường về địa phương của mỗi cán bộ sẽ tạo ra nhiều giá trị.

Khi về các địa phương, cán bộ sẽ hỗ trợ, cùng địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc khi vận hành chính quyền 2 cấp. Thứ trưởng yêu cầu, các công việc liên quan người dân, doanh nghiệp cần xử lý ngay.

Mỗi cán bộ sẽ lập lịch công tác theo tuần gửi về Bộ. Bộ cũng lập nhóm để hỗ trợ cán bộ về công tác chuyên môn.

“Sẽ có thách thức khi tăng cường về địa phương, song với quyết tâm chính trị, lòng nhiệt huyết, tôi tin rằng mỗi cán bộ sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Bộ giao phó”, Thứ trưởng kỳ vọng.