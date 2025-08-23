Nơi bác sĩ, điều dưỡng chăm "ông bà người ta" như người thân

Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh thuộc Sở Nội vụ tỉnh nằm trên đường Đồng Môn, phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh.

Bác sĩ Trần Doãn Nam, Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, cho biết nơi đây đang quản lý, chăm sóc 130 đối tượng. Họ là vợ, con của liệt sỹ; thanh niên xung phong; người cao tuổi; người khuyết tật không nơi nương tựa.

Theo bác sĩ Nam, Trung tâm có 30 bệnh nhân phải chăm sóc tại giường do tuổi cao sức yếu, tàn tật nặng, di chứng tai biến mạch máu, teo não, mất nhận thức.

"Trung tâm có 2 bác sĩ, 5 y sĩ, 1 dược sĩ và hàng chục điều dưỡng. Chúng tôi làm việc ở đây kể cả ngày thứ 7, chủ nhật, lễ, Tết. Bệnh nhân đau ốm cũng như mình bị đau, phải xem các cụ, các thương bệnh binh như ông, bà, cha mẹ mình để chăm sóc", bác sĩ Nam tâm niệm.

Nhiều cán bộ, nhân viên của Trung tâm chia sẻ, càng gắn bó với nơi mình làm việc, càng tiếp xúc với nhiều cảnh đời cô đơn, bệnh tật, lòng trắc ẩn, tình yêu thương với mỗi người càng lớn.

Chị Thân Thị Hồng Mây (SN 1985) đã có 3 năm làm việc tại Trung tâm. Nhiệm vụ hàng ngày của chị là cấp phát, hướng dẫn sử dụng thuốc; theo dõi tình trạng sức khỏe; giúp đỡ người bệnh trong các hoạt động cá nhân; thay chăn, ga, gối đệm, vệ sinh các gian phòng...

"Công việc luôn tay luôn chân, khá vất vả. Thời gian đầu, tôi có chút bỡ ngỡ nhưng nhờ sự động viên của cấp trên, đồng nghiệp, tôi dần hoàn thiện chuyên môn, tinh thần. Thấy các cụ vui vẻ, tinh thần, sức khỏe tốt hơn, tôi càng có động lực và thấy công việc của mình mang lại nhiều ý nghĩa", chị Mây nói.

Khu vực bếp nấu ăn luôn cần đảm bảo ngăn nắp, vệ sinh, sạch sẽ.

Bà Nguyễn Thị Bảy, Trưởng phòng Quản lý chăm sóc điều dưỡng, cho biết nhà bếp của Trung tâm luôn chú trọng đầu tư, nhân viên cẩn trọng từ khâu lựa chọn thực phẩm, đơn vị cung ứng tới khâu chế biến.

"Chúng tôi thường xuyên thay đổi thực đơn và theo thời tiết rồi chế biến làm sao cho hợp khẩu vị với mỗi nhóm đối tượng. Ví dụ như các cụ tuổi cao, răng đã rụng, chúng tôi ưu tiên những thực phẩm mềm, xay nhuyễn. Người không thích ăn cá, người không thích ăn thịt, chúng tôi nắm bắt để chuẩn bị đồ ăn phù hợp", bà Bảy trao đổi.

Theo cán bộ, nhân viên Trung tâm, niềm vui của họ là các món ăn chế biến ra giúp các cụ ăn ngon miệng, khỏe lên mỗi ngày, giảm bệnh tật, thêm tuổi thọ.

Bà Nguyễn Thị Nhu (90 tuổi, quê xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh) là vợ liệt sỹ Nguyễn Hữu Quý. Hơn nửa thế kỷ trước, khi mới cưới được một tuần, chồng bà Nhu nhập ngũ rồi hy sinh ở chiến trường phía Nam.

"Chúng tôi chưa kịp có được mụn con. Tôi cũng không đi thêm bước nữa, ở vậy thờ chồng. Tuổi xế chiều, tôi được đón vào chăm sóc tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh. Nơi đây như mái ấm, tôi có nhiều người để bầu bạn, được các cháu nhân viên chăm sóc như người thân", bà Nhu cảm kích.