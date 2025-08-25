Bắt giữ nam thanh niên đâm xe vào CSGT

Khoảng 23h30 ngày 24/8, tổ công tác CSGT tỉnh Hưng Yên tuần tra trên đường Nguyễn Văn Linh phát hiện Trưởng điều khiển xe máy đi ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm, xe không gắn gương chiếu hậu.

Trưởng bị công an bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Khi lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe, Trưởng không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Trong lúc bị áp sát, đối tượng đâm thẳng vào xe chuyên dụng khiến một CSGT và một cảnh sát cơ động ngã xuống đường.

Trưởng sau đó tiếp tục bỏ chạy nhưng bị công an và người dân bắt giữ. Kết quả test nhanh cho thấy người này dương tính với ma túy và đã được bàn giao cho cơ quan điều tra xử lý.

Tối cùng ngày, CSGT tỉnh Hưng Yên kiểm tra, xử lý 39 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt gần 184 triệu đồng, tạm giữ 19 xe máy.