Định hướng số lượng thứ trưởng và phó chủ tịch tỉnh thành sau sáp nhập

Ban Tổ chức Trung ương mới đây có văn bản gửi các tỉnh, thành ủy, các cơ quan ở Trung ương về định hướng số lượng cấp phó của cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị.

Với cơ quan, tổ chức ở Trung ương, địa phương không sáp nhập, theo Ban Tổ chức Trung ương, số lượng thứ trưởng và tương đương, phó chủ tịch HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp xã và tương đương… cơ bản thực hiện theo các quy định hiện hành.

Với cơ quan, tổ chức ở Trung ương, địa phương chưa có quy định số lượng cấp phó tối đa, theo định hướng, ở Trung ương, số lượng thứ trưởng và tương đương tối đa không vượt quá 5 người. Cấp phó các ban, cơ quan của Đảng ở Trung ương thực hiện theo quy định của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Trụ sở UBND TPHCM (Ảnh: Hải Long).

Theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, số lượng phó vụ trưởng và tương đương tối đa không vượt quá 3 người; trường hợp đặc biệt cấp có thẩm quyền quyết định.

Với cơ quan, tổ chức ở Trung ương, địa phương thực hiện sáp nhập, số lượng cấp phó các ban, bộ, ngành Trung ương thành lập mới trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập nhiều cơ quan, tổ chức cùng cấp, được quy định theo từng trường hợp.

Cụ thể, với bộ ngành được hợp nhất, sáp nhập từ 2 cơ quan, số lượng thứ trưởng và tương đương tối đa không vượt quá 6 người. Nếu hợp nhất, sáp nhập từ 3 cơ quan, số lượng thứ trưởng và tương đương tối đa không vượt quá 7 người.

Với ban, bộ, ngành đã có quy định số lượng cấp phó tối đa được hợp nhất, , trường hợp được sáp nhập từ 2 cơ quan thì số lượng thứ trưởng và tương đương tối đa không vượt quá 1 người so với quy định hiện hành. Ban, bộ, ngành được hợp nhất, sáp nhập từ 3 cơ quan thì số lượng thứ trưởng và tương đương tối đa không vượt quá 2 người và bảo đảm số lượng thứ trưởng và tương đương của ban, bộ, ngành không vượt quá 7 người.

Liên quan số lượng phó chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, thành, Ban Tổ chức Trung ương nêu rõ số lượng phó chủ tịch HĐND TPHCM tối đa không vượt quá 2 người; số lượng phó chủ tịch UBND tối đa không vượt quá 3 người so với quy định hiện hành (hiện nay quy định số lượng phó chủ tịch HĐND TP không vượt quá 3 người; số lượng phó chủ tịch UBND tối đa không vượt quá 6 người).

Với TP trực thuộc Trung ương (có thực hiện sáp nhập), trường hợp sáp nhập 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh, số lượng phó chủ tịch HĐND TP không vượt quá 1 người; số lượng phó chủ tịch UBND TP tối đa không vượt quá 2 người.

Nếu thành lập từ 3 đơn vị hành chính cấp tỉnh, số lượng phó chủ tịch HĐND TP không vượt quá 2 người; số lượng phó chủ tịch UBND TP tối đa không vượt quá 3 người.

Với các tỉnh được thành lập từ sáp nhập 2 tỉnh, số lượng phó chủ tịch HĐND tỉnh không vượt quá 1 người; phó chủ tịch UBND tỉnh tối đa không vượt quá 2 người so với quy định hiện hành của tỉnh sáp nhập có phân loại đơn vị hành chính cao nhất (hoặc theo phân loại đơn vị hành chính của tỉnh sau sắp xếp).

Tỉnh thành lập từ 3 tỉnh sáp nhập làm 1 thì số lượng phó chủ tịch HĐND tỉnh không vượt quá 1 người; số lượng phó chủ tịch UBND tỉnh tối đa không vượt quá 3 người so với quy định hiện hành của tỉnh sáp nhập có phân loại đơn vị hành chính cao nhất (hoặc theo phân loại đơn vị hành chính của tỉnh sau sắp xếp).