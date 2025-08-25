Chặt đứt đường dây cho vay lãi nặng với số tiền giao dịch gần 44 tỷ đồng

Ngày 25/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Trần Đức Anh (SN 1996) và Trần Đức Nhân (SN 2001), cùng trú tại phường Ba Đình, Hà Nội để điều tra về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Các bị can còn lại trong vụ án bị khởi tố gồm: Nguyễn Quang Vinh (SN 2008), trú tại phường Hồng Hà, Hà Nội; Nguyễn Hoàng Trung Hiếu (SN 2008), trú tại phường Đống Đa và Nguyễn Thành Đạt (SN 2005), trú tại phường Phúc Lợi, Hà Nội; Hoàng Anh Tuấn (SN 1998), trú tại xã Nghĩa Tâm, tỉnh Lào Cai và Tạ Diên Thuận (SN 2006), trú tại xã Thọ Văn, tỉnh Phú Thọ.

7 đối tượng bị bắt giam (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, trinh sát trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một số đối tượng có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng trên toàn quốc, hình thức sử dụng iCloud của người dùng điện thoại di động iPhone để cho vay.

Qua xác minh, thu thập thông tin, tài liệu, bước đầu, nhà chức trách phát hiện thủ đoạn của các đối tượng là yêu cầu người vay phải đăng nhập tài khoản mật khẩu iCloud do các đối tượng cung cấp vào điện thoại iPhone của mình, đồng thời cung cấp thông tin, hình ảnh thẻ căn cước, giấy tờ cá nhân cho các đối tượng.

Tùy theo đời máy điện thoại iPhone mà các đối tượng cho các gói vay phù hợp 2-13 triệu đồng, góp từ 100.000 đồng/ngày đến 430.000 đồng/ngày, thời gian góp 28-41 ngày, tương ứng lãi suất 235-608%/năm, cao gấp 11,7-30,4 lần mức lãi cao nhất theo quy định.

Trường hợp người vay không trả tiền theo đúng hẹn, các đối tượng sẽ khóa tài khoản iCloud dẫn tới điện thoại iPhone của người vay sẽ không còn giá trị sử dụng.

Phòng “làm việc” của các đối tượng (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Sau thời gian thu thập tài liệu, Phòng Cảnh sát hình sự xác định các đối tượng hoạt động tại nhiều địa bàn trên toàn quốc, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các vụ việc rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Ngày 16/8, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự đã đề xuất và được Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho xác lập Chuyên án, phối hợp với Phòng An ninh mạng để tập trung lực lượng đấu tranh.

Quá trình đấu tranh, ngày 20/8, Công an thành phố Đà Nẵng phân công 2 tổ công tác đồng loạt khám xét 2 địa điểm tại thành phố Hà Nội và triệu tập 7 đối tượng nêu trên lên làm việc.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hai đối tượng Trần Đức Anh và Trần Đức Nhân là người trực tiếp tiến hành quản lý, điều hành hoạt động cho vay, giải ngân các gói vay và thu tiền hàng ngày.

Bước đầu xác định, từ tháng 8/2024 đến khi bị bắt, đường dây này đã cho gần 2.600 người trên cả nước vay với 8.735 lượt vay, tổng số tiền cho vay gần 44 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 9,6 tỷ đồng.

Riêng tại thành phố Đà Nẵng, các đối tượng đã cho 111 người vay với 294 lượt vay, tổng số tiền cho vay hơn 1,4 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 300 triệu đồng.

Cơ quan công an thu giữ tang vật gồm 2 điện thoại iPhone, một máy tính xách tay Macbook Pro, 6 bộ máy tính để bàn, 2 máy tính xách tay, 50 điện thoại di động các loại.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.