BHXH TPHCM giải đáp nhiều thắc mắc về hộ kinh doanh đóng BHXH bắt buộc

Hộ kinh doanh nào phải tham gia BHXH bắt buộc từ ngày 1/7/2025 theo Luật BHXH? Chủ hộ kinh doanh đã quá tuổi lao động có phải đóng BHXH không? Chủ hộ kinh doanh phải đóng BHXH bắt buộc như thế nào?...

Hàng loạt câu hỏi liên quan đến BHXH bắt buộc đối với chủ hộ kinh doanh được người dân đặt ra khi giao lưu cùng cán bộ BHXH TPHCM vào đầu tháng 8. Tại buổi giao lưu, BHXH Thành phố cũng đã có hướng dẫn chi tiết cho người dân về nội dung này.

Hộ kinh doanh phải tham gia BHXH bắt buộc

Theo BHXH TPHCM, Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 158/2025/NĐ-CP quy định chủ hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc gồm 2 trường hợp.

Thứ nhất, chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai tham gia BHXH bắt buộc từ ngày 1/7/2025.

Thứ hai, chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh không thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp kê khai tham gia BHXH bắt buộc từ ngày 1/7/2029.

Đến 1/7/2029, tất cả hộ kinh doanh sẽ tham gia BHXH bắt buộc (Ảnh minh họa: Nguyễn Vy).

Chủ hộ kinh doanh là người hoạt động không chuyên trách ở phường

BHXH TPHCM cho biết, căn cứ quy định tại Điểm đ Khoản 5 Điều 2 Luật BHXH 2024, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố đồng thời là chủ hộ kinh doanh thì tham gia BHXH bắt buộc theo diện người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố.

Trong trường hợp này, cán bộ không chuyên trách ở phường không phải tham gia BHXH bắt buộc theo chủ hộ kinh doanh.

Chủ hộ kinh doanh quá tuổi lao động có phải đóng BHXH?

Theo BHXH TPHCM, căn cứ quy định tại Khoản 7 Điều 2 Luật BHXH 2024, chủ hộ kinh doanh không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo nhóm chủ hộ kinh doanh nếu đã đủ tuổi nghỉ hưu, trừ trường hợp thời gian đóng BHXH còn thiếu tối đa 6 tháng là đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Cán bộ không chuyên trách ở phường không phải tham gia BHXH bắt buộc theo chủ hộ kinh doanh (Ảnh minh họa: Nguyễn Hải).

Chủ hộ không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì làm sao có lương hưu?

BHXH TPHCM cho biết, chủ hộ kinh doanh không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc từ ngày 1/7/2025 thì có thể tham gia BHXH tự nguyện trước thời điểm 1/7/2029 để có cơ hội nhận lương hưu.

Chủ hộ kinh doanh phải đóng BHXH bắt buộc như thế nào?

Theo BHXH TPHCM, căn cứ Điều 31, Điều 33 Luật BHXH 2024, Điều 6 Nghị định số 188/2025/NĐ-CP thì mức đóng hằng tháng của chủ hộ kinh doanh phải đóng BHXH, BHYT là 29,5% tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH. Trong đó, đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 22%, quỹ ốm đau và thai sản là 3%, quỹ BHYT là 4,5%.

Về mức đóng hằng tháng, chủ hộ kinh doanh có thể lựa chọn tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH nhưng mức thấp nhất là bằng mức tham chiếu (2.340.000 đồng), tức mức đóng thấp nhất là 690.300 đồng; tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH mức cao nhất là 20 lần mức tham chiếu, tức mức đóng cao nhất là 13.806.000 đồng.

Mức đóng của chủ hộ kinh doanh là 29,5% tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH (Ảnh minh họa: Nguyễn Hải).

Thời hạn đóng BHXH của người làm việc ở hộ kinh doanh

BHXH TPHCM cho biết, căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 28 Luật BHXH 2024, người sử dụng lao động có trách nhiệm kê khai và nộp hồ sơ tham gia BHXH bắt buộc theo quy định cho cơ quan BHXH trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày người lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH. Tức là chủ hộ phải nộp hồ sơ tham gia BHXH bắt buộc cho người lao động làm việc tại hộ trong thời hạn 30 ngày.

Trường hợp người thuộc đối tượng tham gia BHXH là chủ hộ kinh doanh thì có thể tự nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH trong thời hạn 30 ngày.