Giám đốc không hưởng lương thì đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu?

Từ ngày 1/7, giám đốc không hưởng tiền lương cũng tham gia BHXH bắt buộc (Ảnh minh họa: Tùng Nguyên).

Trao đổi tại chương trình giao lưu cùng BHXH Việt Nam, nhiều người thắc mắc về việc yêu cầu giám đốc công ty cũng phải tham gia BHXH. Họ không biết phải đóng số tiền bao nhiêu khi giám đốc không hưởng lương và cách thức tham gia BHXH bắt buộc như thế nào.

Bạn đọc tên Min hỏi: “Mức đóng BHXH cho giám đốc không hưởng lương là 29,5% (22% vào quỹ hưu trí và tử tuất, 3% vào quỹ ốm đau và thai sản, 4,5% vào quỹ BHYT) hay 32% như người lao động có lương? Giám đốc chịu toàn bộ chi phí hay doanh nghiệp phải chịu phần chi này?”.

Theo BHXH Việt Nam, tiền lương làm căn cứ đóng, mức đóng BHXH bắt buộc, BHYT đối với giám đốc công ty TNHH một thành viên (thuộc đối tượng là người quản lý doanh nghiệp không hưởng tiền lương) được quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 31 và Khoản 4 Điều 33 của Luật BHXH; Điểm b Khoản 1 Điều 6 của Nghị định số 188/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Cụ thể, người tham gia được lựa chọn tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc, BHYT nhưng thấp nhất bằng mức tham chiếu (hiện nay là 2.340.000 đồng/tháng) và cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu (hiện nay là 46.800.000 đồng/tháng) tại thời điểm đóng.

Còn về mức đóng BHXH bắt buộc và BHYT, BHXH Việt Nam cho biết: “Mức đóng bằng 29,5% tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc, BHYT; trong đó có 3% vào quỹ ốm đau và thai sản, 22% vào quỹ hưu trí và tử tuất, 4,5% vào quỹ BHYT”.