Nữ cán bộ 13 năm bám Côn Đảo, chăm lo cho các gia đình chính sách ở đặc khu

Bà Trần Thị Kim Liên (42 tuổi, quê Hà Tĩnh), cán bộ Phòng Văn hóa - Xã hội UBND đặc khu Côn Đảo (TPHCM), đã có 13 năm gắn bó với công tác chăm lo đời sống người có công, đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn. Trong suốt chặng đường ấy, bà Liên luôn được đồng nghiệp và người dân nhắc đến như một tấm gương tận tụy, trách nhiệm và giàu lòng nhân ái.

Cơ duyên với nghề công tác xã hội

Chia sẻ về cơ duyên gắn bó với ngành, bà Liên cho biết, sau khi tốt nghiệp đại học, bà vào Vũng Tàu sinh sống và lập gia đình. Năm 2011, vợ chồng bà quyết định ra Côn Đảo lập nghiệp. Giữa năm 2012, bà trúng tuyển công chức và được phân công công tác tại Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được thăm hỏi người có công tại đặc khu Côn Đảo (Ảnh: Phú Việt).

Từ những ngày đầu, lãnh đạo đã tin tưởng giao bà phụ trách lĩnh vực chính sách người có công - một nhiệm vụ vừa đòi hỏi kiến thức chuyên môn, vừa cần sự tận tâm, kiên nhẫn và lòng đồng cảm sâu sắc.

“Đến nay, tôi đã gắn bó với công tác người có công ở Côn Đảo 13 năm. Bố tôi là cựu chiến binh nên tôi thấu hiểu phần nào những hy sinh, cống hiến của thế hệ cha anh. Vì vậy, tôi luôn thấy may mắn khi được làm công việc này, để có thể tri ân, chăm lo và hỗ trợ những người đã dành xương máu, tuổi trẻ cho tổ quốc”, bà Liên chia sẻ.

Nhớ lại những ngày đầu ra Côn Đảo, bà Liên kể, lúc đầu bà còn nhiều bỡ ngỡ khi tiếp cận các thương bệnh binh, cựu chiến binh, thân nhân liệt sỹ... hầu hết đều cao tuổi, sức khỏe yếu. Qua nhiều lần gặp gỡ, trò chuyện, bà nhận ra đó là những người sống rất tình cảm, với kho ký ức sinh động về chiến trường. Nữ cán bộ thấm dần ý nghĩa của việc chăm sóc, tri ân người có công.

Do đặc thù huyện đảo, cán bộ thường phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực, khối lượng công việc lớn. Dù vậy, bà Liên luôn chú trọng chăm lo người có công, nhất là vào dịp 27/7 hay Tết Nguyên đán, để mọi chính sách hỗ trợ đến tận tay mỗi chú, bác kịp thời, đầy đủ.

Quà phát đi, người nhận lại tình cảm

Trên hòn đảo nhỏ là "địa ngục trần gian" thời kháng chiến, giờ đây người dân sinh sống tập trung. Con đường từ trụ ở UBND đặc khu đến nhà từng gia đình chính sách, bà Liên đều thuộc nằm lòng, việc tiếp cận, quan tâm hỗ trợ mỗi hoàn cảnh vì thế cũng thuận hơn.

“Nhiều lần, đặc biệt là đợt dịch Covid-19, tôi cùng đồng nghiệp mang quà, chế độ tới nhà các cô, chú thương binh, gia đình liệt sỹ. Nhìn nụ cười và nghe lời cảm ơn chân thành sau mỗi cánh cửa, cán bộ chúng tôi đủ thấy vui và ấm áp. Những kỷ niệm trong nghề với tôi giản dị vậy, mà nhớ mãi, là động lực chúng tôi để gắn bó với công việc”, bà Liên bộc bạch.

Bà Liên (thứ 2 từ phải qua) cùng đồng nghiệp tại UBND đặc khu Côn Đảo (Ảnh: NVCC).

Làm công tác chăm lo đối tượng chính sách, bà Liên luôn tâm niệm xem những người ở đảo như người thân của mình.

“Bố tôi là thương binh hạng 2/4 nên tôi thấu hiểu những mất mát, hy sinh của thương bệnh binh và gia đình liệt sỹ. Trong công việc, tôi luôn coi các chú, bác như người thân. Mỗi lần đến thăm, trò chuyện hay trao quà, tôi lại nhận về sự ấm áp, tin tưởng và tình cảm chân thành. Đó là điều khiến tôi trân trọng công việc của mình, nỗ lực để mọi chính sách đến với người có công kịp thời, đầy đủ”, bà Liên chia sẻ.

Trước khi Côn Đảo trở thành một đặc khu của TPHCM, bà Trần Thị Kim Liên công tác tại Phòng Nội vụ, phụ trách nhiều lĩnh vực như tổ chức bộ máy, trẻ em và người có công. Sau khi chuyển sang mô hình chính quyền 2 cấp, thành lập Phòng Văn hóa - Xã hội, bà tiếp tục được phân công phụ trách mảng người có công, đồng thời kiêm nhiệm một số nhiệm vụ thuộc lĩnh vực lao động - thương binh - xã hội.

“Khối lượng công việc nhiều hơn, phạm vi rộng hơn, nhưng nhờ sự phối hợp, hỗ trợ từ đồng nghiệp, tôi luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, bà Liên chia sẻ.