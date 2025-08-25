Hungary - Ukraine “khẩu chiến” về vụ đường ống dầu Nga bị tấn công

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto (Ảnh: AFP).

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto ngày 24/8 đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky "ngừng đe dọa Hungary", sau khi ông Zelensky ám chỉ rằng các cuộc tấn công vào đường ống dẫn dầu Druzhba ở Nga có liên quan trực tiếp đến lập trường của Hungary về việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Ngoại trưởng Szijjarto tuyên bố Tổng thống Zelensky đã dùng Ngày Độc lập của Ukraine "để đưa ra những lời đe dọa chống lại Hungary".

Ông Szijjarto cáo buộc Ukraine "tấn công nghiêm trọng" vào an ninh năng lượng của Hungary, đồng thời cho rằng "các cuộc tấn công vào an ninh năng lượng cũng được hiểu là các cuộc tấn công vào chủ quyền" của Hungary.

"Một cuộc chiến mà chúng tôi không tham gia không phải là lời giải thích hợp pháp cho việc xâm phạm chủ quyền của chúng tôi. Chúng tôi kêu gọi ông Volodymyr Zelensky chấm dứt các mối đe dọa đối với Hungary và ngừng gây nguy hiểm cho an ninh năng lượng của chúng tôi”, nhà ngoại giao cấp cao của Hungary nói thêm.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha đã lập tức đáp trả người đồng cấp Hungary.

"Tôi sẽ trả lời theo phong cách Hungary. Các vị không cần phải ra lệnh cho tổng thống Ukraine phải làm gì, nói gì và khi nào. Ông ấy là tổng thống Ukraine, chứ không phải Hungary”, ông Sybiha tuyên bố.

“An ninh năng lượng của Hungary nằm trong tay các vị. Hãy đa dạng hóa và trở nên độc lập khỏi Nga, giống như phần còn lại của châu Âu", Ngoại trưởng Ukraine gửi thông điệp tới Hungary.

Sơ đồ đường ống Druzhba (Đồ họa: FT).

Trước đó, vào ngày 21/8, Tổng thống Zelensky cho biết ông đã kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump cố gắng thuyết phục Thủ tướng Hungary Viktor Orban không cản trở con đường gia nhập EU của Ukraine.

Ngày 22/8, Hungary được thông báo rằng đường ống Druzhba trên biên giới Nga - Belarus đã "bị tấn công lần thứ 3 trong thời gian ngắn".

Cùng ngày, Chỉ huy Lực lượng Hệ thống không người lái của Ukraine Robert Brovdi xác nhận quân đội Ukraine đã tấn công trạm bơm dầu Unecha, một phần quan trọng trong đường ống dẫn dầu Druzhba của Nga sang châu Âu, ở vùng Bryansk của Nga.

Thủ tướng Orban quyết định viết thư cho Tổng thống Trump để thông báo về vụ tấn công của Ukraine vào đường ống dẫn dầu Druzhba. Tổng thống Trump dường như đã trả lời rằng ông rất tức giận về vụ việc này.

"Hungary hỗ trợ Ukraine về điện và xăng dầu, đổi lại họ tập kích đường ống dẫn dầu cung cấp dầu cho chúng tôi. Một động thái rất thiếu thiện chí! Chúng tôi mong Tổng thống Trump thành công trong nỗ lực theo đuổi hòa bình”, Thủ tướng Orban cho biết.

Ngoại trưởng Hungary thông báo nguồn cung cấp dầu của Nga cho Hungary đã bị gián đoạn, sau khi Ukraine nhắm mục tiêu vào hệ thống đường ống dẫn dầu Druzhba lần thứ 3 trong tháng này.

Hai vụ tấn công trước đó vào đường ống Druzhba xảy ra vào ngày 13 và 18/8, khi Kiev xác nhận đã điều máy bay không người lái tấn công một trạm dầu quan trọng ở vùng Bryansk của Nga.

Ngày 24/8, Tổng thống Zelensky đã ám chỉ rằng các cuộc tấn công vào đường ống dẫn dầu Druzhba ở Nga có liên quan trực tiếp đến lập trường của Hungary về việc Ukraine gia nhập EU.

"Chúng tôi luôn ủng hộ tình hữu nghị giữa Ukraine và Hungary. Và giờ đây, sự tồn tại của Druzhba phụ thuộc vào lập trường của Hungary", ông nói.

Khác với hầu hết các quốc gia EU, Hungary giữ lập trường trung lập về cuộc xung đột và từ chối cung cấp vũ khí cho Kiev. Hungary đã nhiều lần kêu gọi hòa bình và chỉ trích các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga là không hiệu quả và gây tổn hại nhiều hơn cho các quốc gia áp đặt chúng.

Được xếp hạng là một trong những mạng lưới vận chuyển dầu dài nhất thế giới, đường ống Druzhba vận chuyển dầu thô khoảng 4.000km từ Nga và Kazakhstan đến các nhà máy lọc dầu ở Hungary, Slovakia, Séc, Đức và Ba Lan. Chạy qua Ukraine, đường ống này là tuyến đường chính để Nga vận chuyển dầu thô đến Hungary và Slovakia.