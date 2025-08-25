Tự hào khoe nhân viên tăng ca đến 23h, công ty bị dân mạng “ném đá”

Mới đây, bài đăng trên mạng xã hội của Công ty thương mại điện tử Yisai (Thượng Hải, Trung Quốc) đã gây xôn xao dư luận khi thông báo danh sách “thành tích” tăng ca của nhân viên. Danh sách này bao gồm 15 nhân viên có số giờ tăng ca nhiều nhất trong tháng 7.

Công ty khoe thành tích có nhân viên tăng ca đến 23h mỗi ngày, khiến dân mạng phẫn nộ (Ảnh minh họa: Getty Images).

Trong đó, có người tăng ca gần 160 giờ/tháng, thời gian trung bình mà người này hoàn thành công việc là đến hơn 23h. Thậm chí, người có số giờ tăng ca thấp nhất trong danh sách thường rời khỏi văn phòng lúc gần 20h.

“Sau khi thu thập dữ liệu chấm công, chúng tôi nhận thấy một nhóm nhân viên rất có trách nhiệm với công việc và đã có những đóng góp thầm lặng cho công ty. Họ là hình mẫu cho tất cả chúng tôi.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các nhân viên được nêu tên ở trên. Đồng thời, chúng tôi kêu gọi toàn thể nhân viên hãy noi gương họ, học hỏi tinh thần yêu nghề và cống hiến hết mình của họ”, công ty chia sẻ.

Được biết, công ty này có khoảng 100 nhân viên, hầu hết đều được sinh sau năm 1990. Giờ làm việc được thông báo trên trang tin tuyển dụng của công ty này là 8h30-17h30.

Quản lý của công ty cho hay bộ phận vận hành là nơi có nhiều nhân viên làm thêm giờ nhất, bởi có tính chất công việc bận rộn hơn các bộ phận khác.

“Chúng tôi không ép buộc họ làm thêm giờ. Đôi khi, nhân viên tự nguyện tăng ca và họ không được hưởng thêm lương. Nếu công ty chủ động phân công nhân viên tăng ca, họ sẽ được hưởng thêm lương làm thêm giờ”, người quản lý nói.

Guo Zheng, luật sư của Công ty luật Beijing Tianchi Juntai, cho biết Luật Lao động của Trung Quốc quy định rằng, người sử dụng lao động không được yêu cầu nhân viên tăng ca quá 1 giờ/ngày.

Trong những trường hợp đặc biệt, thời gian làm thêm giờ trong 1 ngày không được quá 3 giờ, tổng số giờ làm thêm trong 1 tháng không được quá 36 giờ.

“Tôi không thể tưởng tượng được nhân viên sống như thế nào sau khi phải làm việc nhiều giờ mỗi ngày”, một tài khoản mạng xã hội bình luận.

“Cuộc sống thật khó khăn. Nếu bạn không muốn làm thêm giờ, bạn sẽ bị người khác thay thế ngay lập tức. Nếu bạn không muốn tự nguyện tăng ca, vẫn còn rất nhiều người khác sẵn sàng làm. Đó chính là tình hình của thị trường việc làm hiện nay”, một tài khoản khác chia sẻ.