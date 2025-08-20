Thượng tá công an với nghề tay trái, thu lãi tiền tỷ mỗi năm

Càng là động vật hoang dã quý hiếm thuộc nhóm IIB, có tên trong sách Đỏ, được phép nhân giống, nuôi tại nhà. Anh Thiệu Văn Đoàn đã nuôi, thuần dưỡng, cho sinh sản thành công loài động vật hoang dã, cho thu nhập đều đặn 15 năm qua.

Thượng tá Thiệu Văn Đoàn (48 tuổi) nguyên là Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang. Sau sắp xếp bộ máy, anh Đoàn được bổ nhiệm làm Trưởng Công an xã Vĩnh Hậu.

Trong công tác chuyên môn, Thượng tá Thiệu Văn Đoàn là “khắc tinh” của nhiều loại tội phạm. Anh đã tham gia phá nhiều chuyên án, vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn. Với những thành tích ấy, anh đã được Bộ Công an, UBND, Giám đốc Công an tỉnh tặng nhiều bằng khen, giấy khen ghi nhận thành tích trong các phong trào vì an ninh tổ quốc.

Thượng tá công an khoác áo nông dân

Vượt 20km từ cơ quan về nhà sau giờ làm, anh Đoàn thay cảnh phục, mặc vào chiếc áo thun cùng quần soọc, "biến hình" thành nông dân, bắt đầu cặm cụi thăm nuôi từng bể càng đước. Hệ thống bể nuôi được xây dựng bài bản, đắt giá nhất là khu xử lý nước thải hiện đại.

“Đây là hệ thống xử lý nước thải theo đề án được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang duyệt trước đó”, anh Đoàn giới thiệu khi đi qua hầm xử lý nước thải.

Anh giải thích, việc nuôi càng đước ở quy mô lớn sẽ tạo ra lượng nước thải dư thừa nhiều chất hữu cơ. Nếu không được xử lý, lượng dinh dưỡng thừa có thể gây ô nhiễm nguồn nước và hệ sinh thái xung quanh. Nhận thức rõ điều này, anh đã chủ động xây dựng đề án xử lý nước thải chi tiết, thuyết phục được cơ quan quản lý.

Toàn bộ nước thải từ các bể nuôi đều được xử lý qua hệ thống hầm lọc chuyên dụng trước khi đổ ra môi trường.

Trang trại được đầu tư nghiêm túc với tư duy của người nông dân thế hệ mới.

Tranh thủ nuôi càng đước, anh Đoàn kiếm thu nhập khá (Ảnh: Hoàng Duật).

Vào năm 2010, anh Đoàn tình cờ bén duyên việc nuôi càng đước. Sau khi khuyên một thanh niên sa ngã hoàn lương, anh được người này giới thiệu cho mô hình nuôi loại rùa đặc biệt này.

Nhận thấy tiềm năng kinh tế cao từ mô hình, anh Đoàn tận dụng khoảng trống quanh nhà để xây dựng hệ thống bể nuôi và chính thức khởi nghiệp. Anh tuân thủ các nguyên tắc kỹ thuật, đặt bể ở vị trí thoáng mát, tránh nắng gắt, tiện nguồn nước... 4 bể, tổng diện tích 60m2 đảm bảo môi trường phù hợp với càng đước.

Theo anh Đoàn, càng đước là loài dễ nuôi, ít bệnh dịch. Thức ăn chủ yếu của chúng là rau muống, vừa rẻ vừa phổ biến, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí nuôi. Đặc biệt, càng đước có thể sống hơn 35 năm trong môi trường nuôi nhốt nên có thể khai thác ổn định, bền vững.

Anh Đoàn chọn nuôi càng đước lấy giống. Giá bán mỗi con càng đước giống hiện ở mức 400.000 đồng.

Từ thành công ban đầu, anh Đoàn mở rộng trang trại lên 13 bể nuôi với hơn 1.300 con càng đước, trong đó có khoảng 900 cho sinh sản hàng năm (Ảnh: Hoàng Duật).

Sau 15 năm kiên trì với mô hình làm thêm tại gia, đến nay anh Đoàn sở hữu hơn 1.300 con càng đước các loại, trong đó có 900 con cái giống.

"Với số lượng này, mỗi năm tôi xuất bán khoảng 4.000-5.000 con giống. Giá cả thì tùy từng thời điểm, có lúc lên đến đỉnh điểm hơn 1,1 triệu đồng một con, còn giai đoạn ổn định như hiện tại thì 300.000 - 400.000 đồng/con", anh Đoàn chia sẻ.

Trừ hết chi phí, anh Đoàn có lợi nhuận khoảng 1 tỷ đồng mỗi năm.

Càng đước thuộc nhóm IIB các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm, phải được cấp phép khi chăn nuôi, nhân giống (Ảnh: Hoàng Duật).

Không nên tự ý nuôi động vật quý hiếm

Anh Đoàn cho biết, càng đước thuộc nhóm IIB các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm, nhưng có mức độ đe dọa tuyệt chủng thấp hơn so với nhóm IB. Đây là các loài có giá trị về khoa học, môi trường, sinh thái, hoặc văn hóa nhưng vẫn còn tồn tại với số lượng tương đối ổn định trong tự nhiên hoặc có khả năng phục hồi nếu được quản lý tốt.

Theo quy định, càng đước được phép gây nuôi khi có nguồn gốc hợp pháp.

Với kinh nghiệm nuôi càng đước 15 năm, anh Đoàn cho biết để được cấp phép nuôi sinh sản càng đước, người nuôi cần phải tìm hiểu cặn kẽ về quy định hiện hành.

Thượng tá Thiệu Văn Đoàn (Ảnh: Hoàng Duật).

Cụ thể, các thủ tục đăng ký nuôi bắt buộc nộp về Chi cục Kiểm lâm sở tại. Trong đó, quan trọng là tài liệu chứng minh con giống được đánh bắt hợp pháp theo quy định; nếu nhập khẩu thì phải chứng minh đ­ư­ợc việc nhập khẩu đó phù hợp với các quy định của luật pháp quốc gia cũng như Công ước về thương mại quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp.

Hồ sơ xin cấp phép cần mô tả đầy đủ cơ sở hạ tầng của trại nuôi như diện tích, công nghệ chăn nuôi, nguồn thức ăn, khả năng thú y, vệ sinh môi trường và cách thức l­ư­u trữ thông tin. Ngoài ra, người nuôi cũng phải lập đề án bảo vệ môi trường, biên bản đánh giá nhu cầu và nguồn cung cấp mẫu vật để phát triển nguồn gen vật nuôi.

Việc khai thác càng đước phải thông qua cơ quan kiểm lâm sở tại, khi vận chuyển ra khỏi cơ sở nuôi cũng phải có giấy phép đặc biệt.