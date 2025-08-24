Ngư dân trúng mẻ cá 1 tấn, bán được 150 triệu đồng trước bão Kajiki

Sáng 24/8, nhiều tàu thuyền lần lượt cập cảng cá Cửa Sót (xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) để thoát khỏi vùng nguy hiểm trên biển và neo đậu tránh thiệt hại về người, tài sản khi bão Kajiki (bão số 5) đổ bộ.

Trong số này, nhiều tàu thuyền trúng mẻ lớn, đem về hàng tấn hải sản. Ngư dân cho cá vào các khay nhựa, hối hả vận chuyển lên bờ bán.

Tàu của ngư dân Hiếu trúng mẻ cá lớn trước bão (Ảnh: Dương Nguyên).

Anh Ngô Văn Hiếu (trú tại xã Lộc Hà) cho biết, tàu của anh ra khơi cách đây một tuần và đánh bắt được 1 tấn cá (chủ yếu là cá thu và cá bạc má), cho thu nhập khoảng 150 triệu đồng.

"Nghe tin bão và cảnh báo từ cơ quan chức năng, chúng tôi vội thu gom ngư lưới cụ và điều khiển phương tiện kịp về bờ an toàn. Dù phải về bờ ngoài dự kiến nhưng anh em ai cũng phấn khởi vì trúng mẻ cá lớn", anh Hiếu chia sẻ.

Thương lái đến cảng thu mua hải sản (Ảnh: Dương Nguyên).

Gần đó, thuyền của ông Ngô Hữu Việt (46 tuổi, trú tại xã Lộc Hà) cũng cập cảng với 6 tạ cá trong khoang, thu về 70 triệu đồng.

Ông Việt cùng các ngư dân chia sẻ, cơn bão này được dự báo với cấp độ mạnh. Tuy nhiên, họ hy vọng rằng khi bão đổ bộ vào gần đất liền sẽ suy yếu để giảm thiệt hại cho người dân ven biển.

Lực lượng chức năng giúp ngư dân neo đậu tàu thuyền (Ảnh: Dương Nguyên).

Theo báo cáo của ngành chức năng Hà Tĩnh, đến sáng 24/8, có 273 tàu thuyền đang neo đậu tránh trú bão tại 2 cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão Cửa Sót và Cửa Hội - Xuân Phổ.

Lực lượng bộ đội biên phòng và ban quản lý cảng cá đã hướng dẫn và hỗ trợ bà con ngư dân đưa tàu thuyền vào các khu neo đậu tránh trú an toàn.