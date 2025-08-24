Ngư dân trúng mẻ cá 1 tấn, bán được 150 triệu đồng trước bão Kajiki
(Dân trí) - Về bờ tránh bão, nhiều tàu thuyền của ngư dân Hà Tĩnh trúng mẻ cá lớn, mang về thu nhập cao.
Sáng 24/8, nhiều tàu thuyền lần lượt cập cảng cá Cửa Sót (xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) để thoát khỏi vùng nguy hiểm trên biển và neo đậu tránh thiệt hại về người, tài sản khi bão Kajiki (bão số 5) đổ bộ.
Trong số này, nhiều tàu thuyền trúng mẻ lớn, đem về hàng tấn hải sản. Ngư dân cho cá vào các khay nhựa, hối hả vận chuyển lên bờ bán.
Anh Ngô Văn Hiếu (trú tại xã Lộc Hà) cho biết, tàu của anh ra khơi cách đây một tuần và đánh bắt được 1 tấn cá (chủ yếu là cá thu và cá bạc má), cho thu nhập khoảng 150 triệu đồng.
"Nghe tin bão và cảnh báo từ cơ quan chức năng, chúng tôi vội thu gom ngư lưới cụ và điều khiển phương tiện kịp về bờ an toàn. Dù phải về bờ ngoài dự kiến nhưng anh em ai cũng phấn khởi vì trúng mẻ cá lớn", anh Hiếu chia sẻ.
Gần đó, thuyền của ông Ngô Hữu Việt (46 tuổi, trú tại xã Lộc Hà) cũng cập cảng với 6 tạ cá trong khoang, thu về 70 triệu đồng.
Ông Việt cùng các ngư dân chia sẻ, cơn bão này được dự báo với cấp độ mạnh. Tuy nhiên, họ hy vọng rằng khi bão đổ bộ vào gần đất liền sẽ suy yếu để giảm thiệt hại cho người dân ven biển.
Theo báo cáo của ngành chức năng Hà Tĩnh, đến sáng 24/8, có 273 tàu thuyền đang neo đậu tránh trú bão tại 2 cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão Cửa Sót và Cửa Hội - Xuân Phổ.
Lực lượng bộ đội biên phòng và ban quản lý cảng cá đã hướng dẫn và hỗ trợ bà con ngư dân đưa tàu thuyền vào các khu neo đậu tránh trú an toàn.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn cho biết lúc 12h ngày 24/8, bão Kajiki đã mạnh lên cấp 13 (134-149km/h), giật cấp 16. Thời điểm này, bão cách Nghệ An khoảng 540km, cách Hà Tĩnh khoảng 520km về phía Đông.
Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20km/h. So với điểm mới hình thành sáng 23/8, bão Kajiki đã tăng 5 cấp từ cấp 8 lên cấp 13.
Cơ quan khí tượng nhận định khoảng 22h ngày 24/8, bão di chuyển Tây Tây Bắc, cách Nghệ An khoảng 300km, cách Hà Tĩnh khoảng 270km với cường độ cấp 13-14, giật 16. Thời điểm này, mức độ rủi ro thiên tai cấp 3 trên vùng biển Tây Bắc Biển Đông, vịnh Bắc Bộ, biển từ Nam Quảng Trị đến Huế (bao gồm Hòn Ngư, Cồn Cỏ).
Đến sáng và trưa 25/8, bão mạnh cấp 12-13, giật cấp 15 và hoạt động trên vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị. Thời điểm này, mức độ rủi ro thiên tai cấp 3 trên Biển Đông, vịnh Bắc Bộ, Nam Quảng Trị - Huế và cấp 4 tại vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị.
Theo dự báo, khoảng sáng 26/8, bão suy yếu dần trên khu vực biên giới Lào - Thái Lan. Đến 22h cùng ngày, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi thành vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào.