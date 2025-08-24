TPHCM sẽ có chính sách đột phá để giữ chân nhân tài

Sau Covid-19, nhiều lao động nhập cư rời TPHCM (Ảnh minh họa: Hải Long).

Đánh giá về tình hình lao động nhập cư tại TPHCM, Sở Nội vụ Thành phố khẳng định việc lao động nhập cư vào TPHCM giảm là xu hướng tất yếu trong giai đoạn hiện nay.

Xu hướng này mang đến nhiều thách thức trước mắt cho thành phố nhưng đồng thời cũng mang lại nhiều cơ hội lâu dài.

Theo Sở Nội vụ TPHCM, xu hướng này cũng là động lực để doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đầu tư vào công nghệ hiện đại, nâng cao năng suất, phù hợp với định hướng chuyển đổi mô hình kinh tế của thành phố.

Sở nhận định quá trình chuyển đổi kinh tế của thành phố sẽ định hình lại cơ cấu lao động nhập cư trong tương lai.

Về trình độ, sẽ có sự dịch chuyển mạnh mẽ từ lao động phổ thông sang lao động có kỹ năng và trình độ chuyên môn cao, có khả năng làm chủ công nghệ mới.

Về ngành nghề, sức hút của các lĩnh vực thâm dụng lao động sẽ giảm, nhường chỗ cho các ngành kinh tế số và công nghệ cao như: Công nghệ thông tin, Trí tuệ nhân tạo, Tự động hóa, Công nghệ tài chính và Logistics thông minh.

Lao động nhập cư vào TPHCM thời gian tới chủ yếu là lao động có kỹ năng và trình độ chuyên môn cao (Ảnh minh họa: PN).

Sở Nội vụ TPHCM cho biết, để đáp ứng xu hướng chuyển đổi này, thành phố đang tập trung triển khai nhiều giải pháp như: Chiến lược lao động - việc làm giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn 2030; Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 23/5/2024 về tăng cường công tác quản lý nhà nước về lao động, việc làm và giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn TPHCM…

Theo Sở Nội vụ, sở sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan có liên quan tham mưu thành phố tập trung vào các giải pháp chiến lược, ban hành các chính sách đột phá để thu hút, giữ chân nhân tài trong các ngành nghề mà thành phố định hướng phát triển ở lại cống hiến.

Đồng thời, để ổn định thị trường lao động, thành phố chủ động triển khai nhiều giải pháp chiến lược để kết nối và điều tiết thị trường lao động một cách hiệu quả.

Các giải pháp chính là đa dạng hóa kênh kết nối việc làm và tăng cường hợp tác liên kết vùng trong lĩnh vực lao động.

Cụ thể, thành phố đang phát triển song song các kênh giao dịch việc làm trực tiếp và trực tuyến, giúp người lao động ở mọi nơi có thể tiếp cận thông tin tuyển dụng của các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố.

Thành phố cũng thường xuyên phối hợp với các tỉnh, thành lân cận để tổ chức các phiên, sàn giao dịch việc làm, tạo ra dòng luân chuyển lao động có tổ chức và hiệu quả.