Sau gần 10 năm, "cô gái tặng hoa Tổng thống Obama" đang làm công việc gì?

Ký ức rực rỡ của tuổi thanh xuân và ý nghĩa đối với hành trình trưởng thành

Đã 9 năm trôi qua kể từ khi Mỹ Linh gây sốt với khoảnh khắc tặng hoa cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama. Cho tới hôm nay nhớ lại ký ức ấy, Linh vẫn thấy vui và tự hào. Ở thời điểm ấy, Linh đang là một nữ sinh viên tích cực tìm kiếm những cơ hội trải nghiệm để tự hiểu mình hơn.

Giờ đây, ở tuổi 30, Linh tự hào vì bản thân từng có một khoảnh khắc rực rỡ đáng nhớ ở tuổi thanh xuân. Thực tế, trong những năm tháng sinh viên, Linh đã có nhiều cơ hội được tham gia các sự kiện tiếp đón chính khách quốc tế tới thăm Việt Nam.

Được chứng kiến phong cách giao tiếp, làm việc của họ, cô cảm thấy ngưỡng mộ tinh thần làm việc không mệt mỏi và niềm khát khao cống hiến ở các chính trị gia. Những quan sát này góp phần giúp Linh sớm xác định được rõ ràng con đường sự nghiệp mà cô muốn đi.

Linh muốn theo đuổi một công việc khiến cô có thể cống hiến nhiều nhất, xét trong năng lực của bản thân, sau cùng, Linh lựa chọn trở thành một giáo viên tiếng Anh. Càng gắn bó với nghề giáo, Linh càng cảm thấy yêu nghề hơn. Cô coi đây là một điều may mắn, bởi theo Linh, trong cuộc sống, tìm được nghề nghiệp mà mình yêu thích là một "đặc ân".

Trong công tác ở trường, Linh là giáo viên tiếng Anh kiêm giáo viên chủ nhiệm, phụ trách các lớp tiếng Anh nâng cao.

Trong công việc và cuộc sống, có hai điều Linh luôn tâm niệm tin tưởng và làm theo. Thứ nhất là 5 điều Bác Hồ dạy. Linh tin rằng sống được đúng theo 5 điều này một cách xuyên suốt trong cả cuộc đời đã đủ giúp một cá nhân trở thành một công dân tốt.

Thứ hai là "nhân chi sơ, tính bản thiện", Linh luôn tin vào bản chất tốt đẹp ở con người. Hai điều tâm niệm này giúp cô luôn giữ được thái độ sống tích cực.

Lời khuyên cho người làm công việc liên quan tới ngoại ngữ trong thời đại AI

Mỹ Linh đang là một giáo viên dạy tiếng Anh cho các em học sinh cấp II tại một trường song ngữ quốc tế. Ngoài ra, Linh còn dạy thêm tiếng Anh cho người học ở các độ tuổi và làm phiên dịch cabin.

Linh tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Ngôn ngữ học tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội. Cô có bằng thạc sĩ phương pháp giảng dạy ngôn ngữ Anh do Đại học Southern New Hampshire (Mỹ) cấp.

Mỹ Linh từng gây sốt với hình ảnh tặng hoa Tổng thống Mỹ Barack Obama (Ảnh: NVCC).

Trước sự xuất hiện của những công cụ AI ngày càng hữu dụng, Mỹ Linh cũng có nhiều trăn trở khi theo đuổi công việc trong lĩnh vực ngoại ngữ.

Hiện tại, có không ít người cảm thấy mất đi động lực theo đuổi việc học ngoại ngữ, họ nghĩ đơn giản rằng AI có thể "làm được tất", mình không cần nỗ lực quá nhiều làm gì nữa.

Cũng vì sự xuất hiện của AI, nhiều dự báo về nghề nghiệp trong lĩnh vực ngoại ngữ trở nên kém triển vọng. Thậm chí, có những người cho rằng theo đuổi công việc trong lĩnh vực ngoại ngữ hiện tại là lỗi thời.

Là một giáo viên dạy tiếng Anh trong bối cảnh công nghệ đang có những bước phát triển đột phá với tốc độ vũ bão, Linh đã suy nghĩ nhiều về tương lai, triển vọng của công việc trong lĩnh vực ngoại ngữ.

Với kinh nghiệm giảng dạy gần 10 năm cho người học ở các độ tuổi, Linh nhận thấy con người đang ngày càng thiếu đi sự kiên trì, nhẫn nại. Hiện tượng này xảy ra ở mọi độ tuổi với những lý do riêng, vấn đề đặc thù riêng.

Về cơ bản, con người đang dễ trở nên xao nhãng, mất tập trung hơn bao giờ hết. Các hình thức giải trí quá nhiều, cách tiếp cận quá dễ dàng, khiến chúng ta dễ chiều chuộng bản thân, tìm kiếm những niềm vui "mì ăn liền", thay vì sẵn sàng dành thời gian, công sức để theo đuổi việc học tập, rèn luyện chuyên cần, đưa mình vào kỷ luật.

Thực tế, việc học ngoại ngữ đang dần trở nên khó khăn hơn đối với số đông người học. Nhưng việc một cá nhân có thể kiên trì trau dồi ngoại ngữ hay một kỹ năng nào đó cũng đang nói lên nhiều điều ý nghĩa về cá nhân người học hơn lúc nào hết.

Việc một người có khả năng tập trung tốt, có thể loại bỏ các yếu tố gây phân tâm để kiên trì, tập trung theo đuổi việc học tập, rèn luyện, là điều rất đáng nể trong bối cảnh hiện nay.

Hiện tại, Mỹ Linh là giáo viên dạy tiếng Anh cho các em học sinh cấp II tại một trường song ngữ quốc tế (Ảnh: NVCC).

Xét trong lĩnh vực ngoại ngữ, Linh tin rằng sau cùng AI dù phát triển lợi hại đến đâu cũng không thể đem lại cho con người sự tự tin, chủ động, bằng việc chính chúng ta có thể sử dụng ngôn ngữ một cách trực tiếp, thay vì sử dụng công cụ hỗ trợ trung gian.

Khi con người giao tiếp trực tiếp với nhau, có những giá trị đặc biệt được tạo nên, trước hết, đó là sự kết nối mạnh mẽ, đầy hào hứng.

Đứng trước những đổi thay chóng mặt của công nghệ, Linh hiểu rằng cuộc sống của con người sẽ ngày càng phải đối diện với nhiều điều khó đoán định, thị trường lao động chắc chắn sẽ có nhiều biến động. Nhưng càng như vậy, người lao động càng cần gia tăng tính chủ động và năng lực thích ứng, để sẵn sàng đối diện với khó khăn, thách thức, cũng như đón nhận và nắm bắt thời cơ.

Linh tin rằng sự xuất hiện của AI sẽ khiến cánh cửa ở một số ngành nghề truyền thống hẹp lại, thậm chí đóng hẳn, nhưng cũng sẽ mở ra những loại hình nghề nghiệp mới đa dạng hơn.

Là một người đang theo đuổi công việc trong lĩnh vực ngoại ngữ, Linh cho rằng công việc trong lĩnh vực này sẽ ngày càng có những đòi hỏi cao hơn, không dừng lại ở những kỹ năng biên phiên dịch cơ bản, mà sẽ đi vào các thị trường ngách, đòi hỏi kiến thức sâu trong từng lĩnh vực chuyên ngành.

Theo Linh, ngôn ngữ rất phức tạp với nhiều yếu tố cấu thành, nhiều tầng nghĩa và cách hiểu đặt trong những bối cảnh cụ thể. Điều này đòi hỏi sự phân tích tinh tế. Có những biểu đạt mà chỉ con người với con người mới có thể nắm bắt tốt nhất. Linh tin rằng có nhiều điều AI không thể nắm bắt tốt bằng con người, đặc biệt trong công tác chuyển nghĩa của lĩnh vực biên phiên dịch.

Trong thực tế, các chuyên gia đầu ngành về công nghệ AI cũng đánh giá kỹ năng tư duy phản biện, khả năng thấu cảm, khả năng giao tiếp, năng lực thích ứng là những điều con người vượt trội hơn hẳn AI.

Đặc biệt, xét về năng lực giao tiếp, chỉ con người mới có thể nắm bắt tín hiệu, thể hiện sự đồng cảm, năng lực trí tuệ cảm xúc, khả năng lắng nghe tích cực và đưa ra phản hồi sâu sắc. AI không làm được những điều này.

AI sẽ không thể dễ dàng thay thế người lao động; sẽ chỉ có những người lao động biết ứng dụng AI thay thế những người lao động không biết sử dụng AI. Chỉ khi hiểu rõ điều này và có phương án thích ứng, người lao động trong các lĩnh vực ngành nghề mới có thể trụ vững trên thị trường lao động.

Mỹ Linh đã có nhiều trăn trở khi theo đuổi công việc trong lĩnh vực ngoại ngữ (Ảnh: NVCC).

Linh cũng nhận thấy rằng công việc biên phiên dịch luôn phần nào phản ánh những trải nghiệm sống, năng lực thấu hiểu cả bằng lý trí và cảm xúc của người dịch. Vì vậy, việc chuyển nghĩa ở những nội dung phức tạp, có tính chuyên môn cao, hoặc đòi hỏi hàm lượng cảm xúc lớn, sẽ luôn đòi hỏi năng lực chuyên biệt của cá nhân người làm công việc chuyển nghĩa.

AI dù gì vẫn là "nhân tạo", AI không có trải nghiệm sống động của riêng nó, không có xúc cảm sâu sắc. AI có thể "hiểu được" nhưng không thể "hiểu hết" ý tứ của con người.

Bí mật bất ngờ: Đằng sau nụ cười rạng rỡ là nỗ lực vượt qua sự thiếu tự tin

Dù có những kết quả ấn tượng khi đi học và khi đi làm, lại từng có những năm tháng sinh viên tham gia nhiều hoạt động sôi nổi, nhưng Linh cho biết cô không phải một người tự tin.

Trong công việc, Linh cũng không cố gắng thể hiện bản thân là một giáo viên luôn tự tin, luôn hoàn hảo, khi đứng trước các học trò. Cô tin rằng việc thầy cô sống đúng là mình mới có thể đưa lại sự giáo dục toàn diện cho học trò, bao gồm cả sự giáo dục về cách thể hiện bản thân, cách tương tác trong xã hội, năng lực thấu cảm, chia sẻ...

Sự tự tin là một giá trị tích cực, nhưng đôi khi, sự thiếu tự tin cũng giúp con người dễ xích lại gần nhau hơn. Trong công việc và cuộc sống, Linh định hướng xây dựng hình ảnh bản thân là một giáo viên, một người đồng nghiệp sống chân thành và có chuyên môn vững.

Để gia tăng sự tự tin và độ vững tâm lý cho bản thân, Linh luôn tìm kiếm những trải nghiệm mới. Đây là những thử thách tâm lý để cô buộc phải bước ra khỏi vùng an toàn, dần nới rộng các giới hạn của bản thân. Nhiều khi, nỗi sợ hãi cũng đồng thời mang lại niềm phấn khích.

Nỗi sợ nhiều khi lại khiến chúng ta có khả năng tập trung tốt hơn, nhờ đó, kết quả đạt được cũng tốt hơn. Khi đối diện với sự thiếu tự tin hay thậm chí là nỗi sợ, điều mà Linh tâm niệm là: Hãy cứ làm đi, đừng suy nghĩ quá nhiều, đừng để nỗi sợ "nuốt chửng" mình.

Trong thời đại AI, con người đang có khả năng đối diện thử thách tốt hơn bao giờ hết. AI có thể giúp chúng ta chủ động tìm hiểu kiến thức, vạch ra lộ trình chuẩn bị. Nhờ đó, chúng ta sẽ có tâm thế sẵn sàng hơn khi đứng trước những cơ hội mới, trải nghiệm mới. Chính sự chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ giúp chúng ta kiểm soát được nỗi sợ hãi và sự thiếu tự tin.

Mỹ Linh đã lập gia đình trong năm 2024 (Ảnh: NVCC).

Hiện tại, Linh đã lập gia đình. Bạn đời của cô là một nghiên cứu sinh tiến sĩ chuyên ngành Điều khiển - tự động hóa, đang học tập tại Đức. Linh đánh giá bạn đời là người giản dị, ham học.

Cô thấy hạnh phúc trong hôn nhân vì tìm được sự đồng điệu với bạn đời, hai người có chung quan điểm về những giá trị cốt lõi trong cuộc sống. Cặp đôi cùng đề cao giá trị của việc học tập suốt đời, lao động hăng say và vun đắp cho gia đình.

Mục tiêu hiện tại của Linh trong công việc là trở thành một giáo viên giỏi, được phụ huynh và học sinh tin yêu. Trong cuộc sống, cô mong muốn bản thân sẽ học được cách sống “tỉnh thức”, tập trung sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc của hiện tại.