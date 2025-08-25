Tập trung cao độ triển khai các công trình phục vụ hội nghị APEC 2027

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 444 kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tại cuộc họp triển khai các dự án hạ tầng phục vụ hội nghị APEC 2027.

Thông báo kết luận nêu rõ, việc triển khai các dự án phục vụ hội nghị APEC 2027 là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, phục vụ công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh đây là các công việc rất cấp bách, thời hạn hoàn thành đã được ấn định, cơ quan, đơn vị liên quan chỉ được phép "bàn tiến", không được "bàn lùi" trên tinh thần đầu tư các dự án để phục vụ tốt Hội nghị APEC 2027 và phát triển lâu dài chiến lược cho đặc khu Phú Quốc.

Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành Trung ương, nhất là Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang phải ưu tiên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành các nhiệm vụ theo phân công, phấn đấu hoàn thành các dự án, công trình trước từ 3 đến 6 tháng theo tiến độ yêu cầu.

Qua đó, bảo đảm chất lượng tốt nhất để có được công trình đẹp, ấn tượng góp phần quảng bá, giới thiệu với bạn bè quốc tế về Phú Quốc.

Các bộ, cơ quan, địa phương phải thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ 1 tháng/ lần. Văn phòng Chính phủ trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, tổng hợp, báo cáo Phó Thủ tướng, đồng thời, nghiên cứu, bố trí lịch định kỳ 2 đến 3 tháng/ lần.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng chủ trì họp ngày về tình hình triển khai các dự án hạ tầng phục vụ Hội nghị APEC 2027 (Ảnh: VGP).

Phó Thủ tướng sẽ kiểm tra tại hiện trường, kịp thời đôn đốc tiến độ các dự án, giải quyết các vướng mắc, động viên các nhà thầu, đơn vị thi công và người lao động.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh An Giang khẩn trương hoàn thiện thủ tục, phê duyệt các quy hoạch, thiết kế, quyết định các nội dung khác theo thẩm quyền, khẩn trương khởi công xây dựng các dự án vào tháng 9.

Đối với nhóm dự án chưa lựa chọn được nhà đầu tư, tỉnh An Giang cũng cần khẩn trương triển khai và hoàn thành việc lựa chọn được nhà đầu tư, khởi công đồng loạt trong tháng 9.

Đối với các dự án đã lựa chọn được nhà đầu tư, UBND tỉnh An Giang khẩn trương triển khai đồng loạt các thủ tục cần thiết để sớm tổ chức thi công xây dựng ngay trong năm nay.

Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND An Giang và các bộ, ngành, cơ quan liên quan theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai các dự án, tổng hợp, hằng tháng định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ quá trình thực hiện.

Bộ Xây dựng cũng cần khẩn trương làm việc với UBND An Giang, Công ty cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời, ACV để thống nhất nội dung, kế hoạch thực hiện công tác chuyển đổi người khai thác cảng hàng không.