5.000m2 hoa, cây cảnh bị mất, hư hỏng sau 2 buổi tổng hợp luyện diễu binh

Ngày 25/8, Trung tâm Quản lý Hạ tầng - Kỹ thuật TP Hà Nội (Sở Xây dựng), cho biết sau 2 buổi tổng hợp luyện lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh diễn ra vào đêm 21/8 và đêm 24/8, đơn vị đã phối hợp cùng các nhà thầu kiểm tra hiện trường và ghi nhận thực tế hiện trạng.

Qua kiểm tra xác định nhiều diện tích thảm cỏ, cây cảnh, thảm hoa tại một số khu vực trung tâm thành phố, các tuyến đường có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua, khu vực Quảng trường Ba Đình… đã bị dẫm đạp, mất trộm, hư hỏng nặng (bị gãy, dập nát, bật gốc, trơ đất…).

Bên cạnh đó một số giá hoa treo, chậu hoa bị xô lệch, một số giỏ hoa không còn đảm bảo thẩm mỹ, không còn chậu hoa trên hiện trường.

Hàng trăm mét cây xanh trên trục đường Văn Cao - Liễu Giai bị dẫm đạp hư hỏng sau buổi tổng hợp luyện tối 24/8 (Ảnh: Hiếu Đình).

Tính đến ngày 25/8 tổng khối lượng bị mất trộm, hư hỏng là gần 4.960m2 và 2 giá hoa.

Cụ thể ngày 21/8 khối lượng bị mất trộm, hư hỏng là hơn 1.270m2 và 2 giá hoa còn ngày 24/8 là hơn 3.680m2.

Để đảm bảo cảnh quan đô thị, ngay sau khi kết thúc buổi tổng hợp luyện, Trung tâm đã chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương thu dọn cây dập nát, gãy hỏng và vệ sinh mặt bằng.

Đối với khối lượng cây cảnh, thảm cỏ bị hư hỏng Trung tâm Quản lý Hạ tầng - Kỹ thuật TP Hà Nội đề xuất giao các nhà thầu duy trì cây xanh, thực hiện dọn dẹp mặt bằng, cắt tỉa cành lá bị hư hỏng và tăng cường chăm sóc,...

Đối với khối lượng cây hoa, cây cảnh trang trí bị hư hỏng hoàn toàn trung tâm đề xuất thực hiện trồng mới sau buổi tổng duyệt ngày 30/8 để tránh lãng phí,...

Lịch sơ duyệt, tổng duyệt Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành:

Sơ duyệt: 20h ngày 27/8.

Tổng duyệt: 6h30 ngày 30/8.

Chương trình cụ thể của Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành ngày 2/9:

- 6h30: Rước đuốc truyền thống.

- 6h45: Nghi lễ chào cờ.

- 6h50: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

- 7h5: Diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

- Từ 7h45: Chương trình diễu binh, diễu hành.

- 9h45 đến 10h: Màn đồng diễn nghệ thuật kết thúc.