Bàn giao hơn 250 xe mô tô về Ban CHQS cấp xã thuộc Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội

Chiều 25/8, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị bàn giao xe mô tô 2 bánh bảo đảm cho các ban chỉ huy quân sự cấp xã thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Thực hiện chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, từ tháng 7 Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật đã khẩn trương triển khai kế hoạch mua sắm, trang bị hơn 6.000 xe mô tô cho các ban chỉ huy quân sự cấp xã trên toàn quốc.

Theo đó, các đơn vị trên địa bàn Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội được trang bị hơn 250 xe mô tô (166 chiếc xe máy xăng và 86 xe điện). Các loại xe được lựa chọn trên cơ sở bảo đảm độ tin cậy, bền bỉ, dễ khai thác sử dụng và thuận tiện trong công tác bảo đảm kỹ thuật.

Các xe mô tô được bàn giao (Ảnh: Thăng Bảy).

Những xe mô tô được bàn giao không chỉ là tài sản vật chất, mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, là sự quyết tâm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng nhằm xây dựng, củng cố lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh.

Đồng thời những chiếc xe này cũng hỗ trợ cán bộ các Ban CHQS cấp xã kịp thời cơ động trong mọi lúc, mọi nơi, đến với từng xóm, ngõ, tổ dân phố để tuyên truyền, vận động, nắm bắt tình hình.

Các cơ quan, đơn vị được bàn giao thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng xe bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.

Đối với người sử dụng xe phải có đủ điều kiện theo quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng, sử dụng bảo đảm hiệu quả, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ cần coi phương tiện được cấp là tài sản quý giá của đơn vị, thường xuyên bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất và hướng dẫn sử dụng của Cục Xe máy - Vận tải.

Trước đó, trong các ngày 22 và 23/8 Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật đã bàn giao 210 xe mô tô 2 bánh cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên và Cao Bằng.

