Người trẻ thất nghiệp chi 180.000 đồng/ngày để giả làm nhân viên văn phòng

Tại Trung Quốc, xu hướng thuê dịch vụ “công ty giả” đang trở nên phổ biến tại các thành phố lớn. Chen Yingjian là chủ của một công ty cung cấp dịch vụ tương tự tại Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc.

Dịch vụ này có mức giá 30-50 NDT/ngày (tương đương với khoảng 110.000-180.000 đồng) và sẽ rẻ hơn nếu khách hàng mua gói cả tháng.

Lao động trẻ tham gia cuộc họp giả định để vờ làm nhân viên văn phòng (Ảnh: 163.com).

Chen cho biết khách hàng sẽ được cung cấp dịch vụ tham gia phỏng vấn giả định, làm việc trong văn phòng từ 9h đến 16h, tuân thủ các nguyên tắc không hút thuốc trong văn phòng và không phát sinh tình cảm nơi công sở.

Một số người lao động sử dụng dịch vụ này như một hình thức thuê không gian làm việc, trong khi những người khác coi đây là nơi trú ẩn an toàn khỏi áp lực tìm kiếm việc làm. Có người chỉ thuê dịch vụ này trong 1 ngày để có hình ảnh gửi về cho gia đình.

Ryan, 25 tuổi, người từng làm việc bán thời gian tại một công ty ở tỉnh Giang Tô trong 6 tháng. Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp cách đây 18 tháng, anh không tìm được việc khác.

Một số người còn trang trí không gian làm việc và chụp ảnh để gửi cho bố mẹ như một bằng chứng rằng họ có việc làm (Ảnh: 163.com).

Để đối phó với sự kỳ vọng của bố mẹ, anh đã sử dụng dịch vụ “công ty giả”, vờ làm việc 8 giờ/ngày và liên tục gửi những bức ảnh mình đang làm việc tại văn phòng cho gia đình. Anh cho biết điều này mang lại cảm giác an toàn cho bản thân.

Một số cư dân mạng không ủng hộ chuyện trả tiền để được xem như đang có việc làm, nhưng không ít người trong cuộc chia sẻ rằng họ coi đó là cách để kết bạn mới, tìm những người có thể hiểu được hoàn cảnh của họ.

Trước đó, tại Trung Quốc, hiện tượng lao động trẻ thất nghiệp giả vờ ra quán cà phê ngồi làm việc cũng trở nên phổ biến.

Trong 6 tháng đầu năm, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên Trung Quốc, ở độ tuổi từ 16 đến 24 tuổi sống ở khu vực thành thị (không bao gồm sinh viên) là 15,8%. Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị nói chung là 5,2%.

Tuy nhiên, theo Cục Thống kê Quốc gia, chỉ những người cố gắng tìm kiếm việc làm trong vòng 3 tháng kể từ thời điểm khảo sát mới được tính là thất nghiệp. Trong khi đó, nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội rằng họ phải vật lộn để tìm được một công việc được trả lương tử tế hoặc thậm chí là một công việc cho phép nghỉ 2 ngày/tuần.

Chen Yingjian cho hay ngoài cung cấp dịch vụ văn phòng giả, anh cũng phối hợp với một số đơn vị để tìm kiếm việc làm thật cho những lao động thất nghiệp đang sử dụng dịch vụ của công ty anh.