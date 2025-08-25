Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 với người lao động đi làm thứ bảy

Trao đổi về thông tin nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, đại diện Công ty TNHH Sunwoda Việt Nam (đóng tại tỉnh Bắc Ninh, sản xuất pin lithium cho điện thoại thông minh) cho hay, công ty đã thông báo đến công nhân, người lao động lịch nghỉ lễ.

Theo đó, nhân viên văn phòng sẽ được nghỉ 3 ngày liên tiếp, từ chủ nhật (ngày 31/8) đến hết thứ ba (ngày 2/9). Công nhân khối sản xuất được nghỉ 4 ngày liên tiếp, 30/8-2/9.

Mặt khác, công ty cũng thưởng mỗi người lao động bằng tiền mặt là 100.000 đồng, được trả cùng với kỳ lương tháng 9. Qua đây, công ty muốn động viên công nhân, lao động yên tâm làm việc, gắn bó.

Đại diện Công ty TNHH Sunwoda Việt Nam thông tin thêm, đây là dịp nghỉ lễ cuối cùng của năm nay. Chính vì vậy, ban lãnh đạo công ty thống nhất để công nhân, lao động được nghỉ trọn vẹn dịp này, không làm thêm.

Lịch nghỉ dịp Quốc khánh 2/9 năm nay (Đồ họa: DT).

Cũng trao đổi về vấn đề này, bà Phạm Thị Tuyết Nhung, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam cho biết, người lao động của công ty cũng đã nhận lịch nghỉ lễ dịp Quốc khánh 2/9.

Theo đó, công nhân sẽ được nghỉ từ 31/8 đến hết ngày 2/9. Như vậy, người lao động được nghỉ 3 ngày liên tiếp. Đồng thời, công ty cũng không lên kế hoạch làm thêm dịp lễ.

Đối với cán bộ, công chức, kỳ nghỉ Quốc khánh 2025 kéo dài 4 ngày liên tiếp, từ thứ bảy ngày 30/8 đến hết thứ ba ngày 2/9. Trong đó, có 2 ngày nghỉ Quốc khánh theo quy định của Bộ luật Lao động và 2 ngày nghỉ cuối tuần (thứ bảy, chủ nhật).

Theo thông báo của Bộ Nội vụ, Quốc khánh 2/9 là dịp nghỉ lễ cuối cùng trong năm nay dành cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Năm nay, người sử dụng lao động có thể chọn phương án nghỉ lễ gồm thứ ba ngày 2/9 và một trong 2 ngày là thứ hai (tức 1/9) hoặc thứ tư (tức 3/9) tùy thực tế.

Bộ luật Lao động 2019 quy định, thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Bên cạnh đó, quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Như vậy, tiền thưởng không phải là một khoản tiền bắt buộc. Người lao động có nhận được tiền thưởng vào dịp lễ Quốc khánh sẽ tùy thuộc vào quyết định của người sử dụng lao động cũng như là kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Thực tế, cũng có nhiều doanh nghiệp bố trí khoản thưởng dịp nghỉ lễ này để động viên người lao động.