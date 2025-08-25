Hành trình “cõng” nước sạch lên bản của hàng nghìn chiến sĩ Mùa hè Xanh

Việc này góp phần cải thiện sức khỏe học sinh và chất lượng giáo dục tại các địa bàn khó khăn.

Nước sạch về bản, tương lai về trường

Tại các điểm trường như Pom Khuông (xã Tam Chung, Thanh Hóa) hay Suối Cái (xã Quan Sơn, Lạng Sơn), trước đây, nước sạch là điều xa xỉ. Mỗi sáng, giáo viên phải đi xin nước từ nhà dân, có khi phải ra tận sông cách trường 500m chỉ để rửa tay chân. Riêng nước uống, các cô giáo phải xoay sở mang từ nhà lên. Trẻ nhỏ không có nhà vệ sinh, buộc phải đi ra rừng, bên ruộng, hoặc sau nhà dân.

Thuộc trường mầm non Tam Chung, điểm trường Pom Khuông trước đây có không gian học tập hạn chế, cơ sở vật chất thiếu thốn nhất khu vực xã, thậm chí thiếu nước sinh hoạt, khiến hành trình lên lớp của cô trò thêm phần gian khó.

“Các bé còn nhỏ, nên mỗi lần đi vệ sinh phải có cô đi cùng. Một người trông lớp, một người đưa đi. Có nước sạch rồi, việc nấu ăn, vệ sinh dễ dàng và đảm bảo hơn. Trẻ em cũng thích đi học hơn nhiều”, cô Hà Thị Nga, giáo viên điểm trường Pom Khuông, kể lại.

Nằm ở địa hình đồi núi dốc, xa nguồn nước có sẵn nên trước đây, việc đảm bảo nước sạch để duy trì sinh hoạt cho cả điểm trường cũng là bài toán gian nan. Trường phải lấy nước kéo tạm từ nhà dân nhưng ống nước chỉ bằng 3-4 ngón tay. Không đủ nước thì không thể nấu ăn nên mỗi ngày, các cô giáo phải dậy sớm nấu ăn để kịp 9h30 chở cơm trưa, vượt 25km đường, đưa đến điểm trường.

Giờ đây, không chỉ cô giáo, mà cả phụ huynh cũng xúc động khi chứng kiến thay đổi. “Trước con tôi hay bị đau bụng, ngứa ngáy do dùng nước không đảm bảo. Giờ có nước sạch ngay tại trường, tôi yên tâm lắm”, chị Nguyễn Thị Mười, phụ huynh ở Suối Cái, chia sẻ.

Sinh viên tình nguyện của Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường thực hiện những công trình góp phần cải tạo môi trường sống cho người dân.

Sự thay đổi này đến từ chuỗi công trình do Quỹ Vì tương lai xanh tài trợ, kết hợp với sức trẻ từ lực lượng sinh viên tình nguyện của Đoàn Thanh niên Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Trong mùa hè năm 2025, 4 nhà vệ sinh, 3 công trình nước sạch và 7 điểm cải tạo cảnh quan trường học như sân chơi, vẽ tranh bích hoạ... đã hoàn thiện hoặc sắp đưa vào sử dụng, mang lại điều kiện học tập và sinh hoạt tốt hơn cho hàng trăm học sinh vùng sâu, vùng xa.

Tình nguyện xanh - Gieo mầm sống mới nơi rẻo cao

Từ những công việc giản dị như vác ống nước, trộn vữa, lắp thiết bị vệ sinh... hàng nghìn sinh viên tình nguyện của 33 trường học và đơn vị, tổ chức trong chiến dịch Mùa hè Xanh 2025 đã để lại dấu ấn không nhỏ ở các điểm trường khó khăn.

“Khi công trình hoàn thành ở Suối Cái, cảm xúc chung của mọi người đều vỡ òa. Các thầy cô giáo nắm tay gửi lời cảm ơn và ôm chầm lấy đoàn”, Trần Tố Uyên, sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, kể lại.

Tại điểm trường Pom Khuông, từ nay cô trò cũng sẽ không còn phải lo cảnh thiếu nước triền miên khi nước sạch đã được dẫn về từ bản và bể nước sinh hoạt được lắp đặt. Nguồn nước ổn định không chỉ cải thiện điều kiện sinh hoạt, mà còn giúp thay đổi bộ mặt trường lớp.

Không chỉ mang lại tiện nghi cơ bản, những công trình này còn giúp học sinh hình thành thói quen và ý thức sống xanh. “Các con đã biết phân loại rác, không vứt bừa bãi sau bữa ăn. Ngoài việc học kiến thức, các con còn học kỹ năng sống, học cách tôn trọng môi trường xung quanh”, cô Vũ Thị Hồng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tràng Xá (Thái Nguyên), chia sẻ.

Chiến dịch Mùa hè Xanh 2025 là một trong những hoạt động cộng đồng trọng điểm mà Quỹ Vì tương lai xanh đồng hành, tài trợ. Quỹ do Tập đoàn Vingroup thành lập với sứ mệnh đóng góp cho mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 của Việt Nam.

“Sẽ cần những đơn vị như Quỹ Vì tương lai xanh để kết nối các trường đại học, đưa ra định hướng chương trình hành động cụ thể. Đó là cách để hoạt động cộng đồng không chỉ mang tính phong trào mà còn hướng đến giá trị bền vững, đóng góp thiết thực cho sự phát triển xanh của đất nước”, anh Nguyễn Chính Nghĩa, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Đại học Bách Khoa Hà Nội, nhận định.