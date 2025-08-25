Lao động Việt Nam ở nước ngoài được đánh giá cần cù, chăm chỉ

Ngày 25/8, Bộ Nội vụ chủ trì tổ chức Hội thảo quốc gia chuẩn bị cho Diễn đàn Lao động di cư ASEAN (AFML) lần thứ 18.

Nỗ lực bảo vệ quyền lợi của lao động di cư

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy khái quát, Việt Nam là nước có lực lượng lao động dồi dào và được đánh giá là cần cù, chăm chỉ.

Theo số liệu thống kê năm 2024, lực lượng lao động của Việt Nam từ 15 tuổi trở lên đạt 53 triệu người, trong đó có hơn nửa triệu lao động làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng.

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ, người lao động Việt Nam đã đi làm việc tại 43 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, trong đó có nhiều quốc gia có mức thu nhập và điều kiện lao động tốt.

Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, người lao động Việt Nam đang tiếp tục phải đối mặt với những cạnh tranh gay gắt trên thị trường lao động.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy phát biểu (Ảnh: Nguyễn Điệp).

Với mục tiêu bảo vệ tốt hơn nữa quyền của lao động di cư, Thứ trưởng Cao Huy cho biết, Việt Nam đang nỗ lực thực hiện chủ trương, chính sách trong nước nhằm bảo vệ và thúc đẩy quyền của người lao động nước ngoài đến Việt Nam và người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Cụ thể là việc hoàn thiện các chính sách phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng kỹ năng, tăng cường hợp tác khu vực và quốc tế, bao gồm cả các nỗ lực thúc đẩy thực hiện các hoạt động của Ủy ban ASEAN về Bảo vệ và Thúc đẩy quyền của người lao động di cư (ACMW).

Nhiều sáng kiến được đánh giá cao

Với vai trò là nước thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong ASEAN, Việt Nam đã thực hiện các cam kết khu vực trong lĩnh vực lao động di cư với nhiều sáng kiến được quốc tế và khu vực đánh giá cao như: Nghiên cứu đánh giá Luật pháp và chính sách quản lý lao động di cư trong ASEAN; hướng dẫn ASEAN về lồng ghép giới trong chính sách lao động và việc làm; thúc đẩy nghiên cứu khu vực về hỗ trợ lao động di cư quay trở về tái hòa nhập thị trường lao động...

Toàn cảnh hội thảo (Ảnh: Nguyễn Điệp).

“Những nỗ lực này đang và sẽ góp phần giúp Việt Nam cùng các quốc gia thành viên ASEAN học hỏi, chia sẻ được nhiều kinh nghiệm, chính sách hướng tới nâng cao trình độ của người lao động nói chung nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường khả năng chống chịu của thị trường lao động trong và ngoài nước trước những biến đổi nhanh chóng của thế giới”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Phát biểu tại hội thảo, ông Felix Weidenkaff, chuyên gia về Chính sách Việc làm và Thị trường Lao động của ILO Việt Nam cho biết, khu vực ASEAN đã đạt được một số tiến bộ trong thực hiện các mục tiêu về lao động di cư. Trong đó, Việt Nam đã chứng kiến nhiều chính sách quan trọng bảo vệ lao động di cư.

Theo ông Felix Weidenkaff, hội thảo sẽ thảo luận kết quả đạt được, đồng thời xem xét yếu tố đang cản trở liên quan đến lao động di cư.

Ông Felix Weidenkaff, chuyên gia về Chính sách Việc làm và Thị trường Lao động của ILO Việt Nam, phát biểu tại hội thảo (Ảnh: Nguyễn Điệp).

Hội thảo có hai mục tiêu: Đánh giá việc thực hiện khuyến nghị từ những diễn đàn AFML trước đây; thảo luận thông qua khuyến nghị về hành động cần thiết để thực hiện mục tiêu phát triển bền vững liên quan đến lao động di cư.

Hội thảo quốc gia để chuẩn bị cho Diễn đàn lao động di cư ASEAN lần thứ 18 với chủ đề “Đẩy nhanh hành động hướng tới các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) về di cư an toàn và việc làm thỏa đáng cho lao động di cư ở ASEAN” tiếp nối các hoạt động thường niên của Việt Nam và các nước để chuẩn bị cho Diễn đàn Lao động di cư khu vực sẽ được tổ chức vào tháng 9 năm nay tại Malaysia.

Diễn đàn lao động di cư ASEAN là sự kiện thường niên do nước chủ nhà ASEAN tổ chức trong khuôn khổ Ủy ban ASEAN về việc Thực hiện tuyên bố của ASEAN về Bảo vệ và Thúc đẩy quyền của Người lao động di cư (ACMW).

Các khuyến nghị và giải pháp thúc đẩy quyền của lao động di cư được đề xuất tại diễn đàn sẽ tạo cơ sở để xây dựng và triển khai các hoạt động của quốc gia và khu vực.