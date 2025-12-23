Doanh nghiệp thưởng Tết Nguyên đán cao nhất 350 triệu đồng

Ngày 22/12, đại diện Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa cho biết địa phương đã có báo cáo về tình hình lao động, tiền lương năm 2025 và kế hoạch thưởng Tết 2026 tại 764 doanh nghiệp được khảo sát với hơn 62.000 người lao động trên địa bàn tỉnh này.

Theo kết quả khảo sát, trong năm 2025, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa chi trả tiền lương bình quân cho người lao động ở mức hơn 12,8 triệu đồng/người/tháng.

Một doanh nghiệp ở Khánh Hòa có mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất lên đến 350 triệu đồng (Ảnh minh họa: Trung Thi).

Khoản thưởng Tết được chia thành 2 đợt gồm Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán.

Đối với thưởng Tết Dương lịch 2026, có 476 doanh nghiệp đã xây dựng kế hoạch thưởng với mức bình quân hơn 2,7 triệu đồng/người. Trong đó mức thấp nhất là 500.000 đồng/người, cao nhất 48,5 triệu đồng/người.

Về thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, hơn 520 doanh nghiệp đã có kế hoạch thưởng cho người lao động với mức bình quân hơn 9,4 triệu đồng/người.

Đáng chú ý, doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài có mức thưởng bình quân hơn 7,5 triệu đồng/người; cao nhất 350 triệu đồng/người; thấp nhất 500.000 đồng/người.

Công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có mức thưởng bình quân hơn 17,2 triệu đồng/người; cao nhất hơn 81,6 triệu đồng/người; thấp nhất 1 triệu đồng/người.

Các công ty cổ phần, doanh nghiệp có vốn góp chi phối của nhà nước mức thưởng bình quân hơn 16,7 triệu đồng/người; cao nhất hơn 79,6 triệu đồng/người; thấp nhất 3,6 triệu đồng/người.

Doanh nghiệp dân doanh có mức thưởng bình quân 8,2 triệu đồng/người; cao nhất 188 triệu đồng/người; thấp nhất 500.000 đồng/người.