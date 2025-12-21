Hơn 38 tỷ đồng vốn vay giúp phụ nữ xã Nậm Tăm phát triển kinh tế

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Nậm Tăm đã đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, đồng hành cùng hội viên phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần quan trọng vào mục tiêu giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Sau sáp nhập, Hội LHPN xã Nậm Tăm có hơn 1.300 hội viên sinh hoạt tại 26 chi hội. Trước thực tế nhiều phụ nữ còn hạn chế về kỹ năng sản xuất hàng hóa, khả năng tiếp cận khoa học kỹ thuật và chuyển đổi nghề nghiệp, Hội đã phối hợp với chính quyền xã triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ sinh kế.

Các hoạt động trọng tâm gồm: tổ chức đào tạo nghề, nâng cao kỹ năng sản xuất; hỗ trợ phụ nữ tiếp cận nguồn vốn ưu đãi; hướng dẫn xây dựng mô hình kinh tế hộ phù hợp điều kiện từng bản. Trên cơ sở rà soát nhu cầu thực tế, Hội lựa chọn các mô hình trồng chè, dược liệu, rau màu ngắn ngày và chăn nuôi gia súc, gia cầm bản địa để hỗ trợ hội viên triển khai.

Từ đầu năm đến nay, Hội LHPN xã Nậm Tăm đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai nguồn vốn vay ưu đãi cho hội viên với tổng dư nợ đạt 38 tỷ đồng. Trong đó, riêng các hộ hội viên vay vốn sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn đạt hơn 10,7 tỷ đồng.

Mô hình trồng cây ăn quả đang giúp nhiều gia đình hội viên Chi hội phụ nữ nâng cao thu nhập (Ảnh: Báo Lai Châu).

Cùng với hỗ trợ vốn, Hội tổ chức 6 lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi, thu hút khoảng 1.000 lượt phụ nữ tham gia; hỗ trợ xây dựng 7 mô hình kinh tế hộ. Các hoạt động này giúp hội viên nâng cao năng lực sản xuất, chủ động áp dụng tiến bộ kỹ thuật, tăng thu nhập và ổn định đời sống.

Bên cạnh phát triển kinh tế, hội viên phụ nữ còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và xây dựng nông thôn mới. Những kết quả đạt được đã góp phần khẳng định vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội tại xã Nậm Tăm.