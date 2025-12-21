Hơn 1.100 hộ phụ nữ ở Cao Bằng thoát nghèo nhờ các mô hình sinh kế

Trong những năm qua, cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cao Bằng đã triển khai nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện thiết thực, trở thành điểm tựa cho phụ nữ và các nhóm yếu thế, qua đó góp phần bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo trên địa bàn.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và hợp nhất các tổ chức chính trị - xã hội, Hội LHPN các cấp tại Cao Bằng tiếp tục được kiện toàn, duy trì hoạt động tại 56 xã, phường với 1.467 chi hội và hơn 92.000 hội viên. Mạng lưới rộng khắp này giúp các hoạt động hỗ trợ phụ nữ, trẻ em và người có hoàn cảnh khó khăn được triển khai kịp thời, đồng bộ, sát với nhu cầu thực tế ở cơ sở.

Từ sẻ chia cộng đồng đến hướng về vùng biên giới

Phong trào "Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau" được các cấp Hội hưởng ứng mạnh mẽ, với tinh thần đoàn kết, sẻ chia. Thông qua sự phối hợp của các tổ chức, cá nhân và hội viên, toàn tỉnh đã thực hiện nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện với tổng trị giá trên 1,1 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" trở thành điểm nhấn trong nhiệm kỳ 2021-2025. Từ nguồn lực xã hội hóa, các cấp Hội đã huy động được 5,8 tỷ đồng để xây dựng 14 nhà tình nghĩa, hỗ trợ 17 mô hình sinh kế cho 170 hội viên phụ nữ nghèo ở khu vực biên giới, đồng thời trao hơn 2.300 suất quà cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Không chỉ hỗ trợ sinh kế, các hoạt động khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tặng thiết bị học đường, xe đạp, sữa cho học sinh vùng sâu, vùng xa hay gói hơn 2.000 bánh chưng gửi tặng cán bộ, chiến sĩ biên phòng đã tạo nên những hình ảnh đẹp về sự gắn kết giữa phụ nữ với nhiệm vụ bảo vệ biên cương Tổ quốc. Riêng hoạt động nhắn tin ủng hộ chương trình hướng về biên giới đã thu được hơn 4.000 tin nhắn, tương ứng trên 81 triệu đồng.

Ban Phụ nữ Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp với phụ nữ công an các tỉnh khánh thành công trình "Thắp sáng vùng biên" tại xã Trường Hà (Ảnh: Báo Cao Bằng).

"Mẹ đỡ đầu" - điểm tựa cho trẻ mồ côi

Một trong những chương trình mang đậm dấu ấn nhân văn của phụ nữ Cao Bằng là "Mẹ đỡ đầu". Đến nay, các cấp Hội đã vận động được hơn 1,33 tỷ đồng để chăm sóc, nuôi dưỡng 127 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí hỗ trợ trên 729 triệu đồng.

Chương trình không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn mang lại điểm tựa tinh thần cho các em nhỏ kém may mắn, giúp các em có thêm động lực tiếp tục đến trường. Trong đó, Ban Phụ nữ Công an tỉnh Cao Bằng là một trong những đơn vị tiêu biểu khi trực tiếp nhận đỡ đầu, chăm sóc 21 trẻ mồ côi với mức hỗ trợ hằng tháng từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng mỗi cháu.

Chia sẻ về cách làm này, Trung tá Đàm Thị Thu, Trưởng Ban Phụ nữ Công an tỉnh cho biết, đơn vị đã chủ động tham mưu, phối hợp với các cơ quan chức năng để tạo điều kiện cho một số trẻ mồ côi được học tập, rèn luyện trong môi trường giáo dục của lực lượng công an, góp phần định hướng tương lai lâu dài cho các em.

Trao "cần câu" để phụ nữ tự tin thoát nghèo

Song song với hoạt động nhân đạo, Hội LHPN tỉnh Cao Bằng tập trung vào mục tiêu cốt lõi là nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ. Các cấp Hội đã rà soát kỹ các hộ nghèo, đặc biệt là phụ nữ đơn thân, phụ nữ khuyết tật, hộ nghèo do phụ nữ làm chủ để có hình thức hỗ trợ phù hợp.

Phong trào "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế" được triển khai rộng khắp, với hơn 43.000 ngày công lao động hỗ trợ lẫn nhau, cùng nguồn vốn cho vay không tính lãi trên 1,5 tỷ đồng. Nhờ đó, nhiều phụ nữ mạnh dạn đầu tư phát triển sinh kế, từng bước ổn định cuộc sống.

Bà Phan Thị Hạnh, hội viên phụ nữ phường Tân Giang, chia sẻ rằng từ nguồn hỗ trợ của Hội, bà được tiếp cận vốn và giống vật nuôi để xây dựng mô hình chăn nuôi.

"Hội không chỉ trao cho chúng tôi "cần câu", mà còn tạo ra môi trường khích lệ để phụ nữ tự tin phát huy năng lực, giúp nhau cùng tiến bộ", bà Hạnh nói.

Hội LHPN tỉnh Cao Bằng tập trung vào mục tiêu cốt lõi là nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ (Ảnh minh họa: PNVN).

Khởi nghiệp, tạo việc làm cho lao động nữ

Cùng với đó, các chương trình tư vấn, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm được đẩy mạnh. Hơn 16.000 lao động nữ đã được tư vấn học nghề, trên 3.100 phụ nữ được giới thiệu việc làm và hơn 2.000 người tham gia các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng.

Thông qua Đề án 939 "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp" và Đề án 01 về hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, nhiều mô hình khởi nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã do phụ nữ làm chủ đã hoạt động hiệu quả, mở ra cơ hội tiếp cận vốn, khoa học kỹ thuật và chuyển đổi số trong sản xuất.

Những nỗ lực bền bỉ đó đã mang lại kết quả rõ nét. Trong nhiệm kỳ, toàn tỉnh có 1.155 hộ gia đình hội viên phụ nữ nghèo thoát nghèo, vượt xa chỉ tiêu đề ra, qua đó khẳng định vai trò ngày càng rõ nét của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh trên địa bàn Cao Bằng.