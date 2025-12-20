Đồng ruộng như sa mạc, cát phủ dày cả mét sau lũ

Hàng trăm hécta đất sản xuất nông nghiệp tại xã Gò Nổi, thành phố Đà Nẵng, đang đối mặt với tình trạng bị vùi lấp nghiêm trọng bởi cát và bùn sau các đợt lũ lớn vừa qua. Tình hình này đang đẩy hàng trăm hộ nông dân vào cảnh khó khăn, đứng trước nguy cơ mất mùa và ảnh hưởng nặng nề đến đời sống.

Xã Gò Nổi, được hình thành trên cơ sở hợp nhất 3 xã Điện Phong, Điện Trung và Điện Quang, nằm dọc sông Thu Bồn, là một trong những khu vực chịu tác động trực tiếp và nặng nề nhất của thiên tai.

Những thửa ruộng hoa màu xanh bạt ngàn, nay bị cát bồi lấp không khác gì hoang mạc (Ảnh: Ngô Linh).

Theo ông Phùng Hoàng Việt, Chủ tịch UBND xã Gò Nổi, ước tính có khoảng 82ha đất sản xuất bị vùi lấp với khối lượng cát lên tới 557.000m3, tập trung chủ yếu tại các thôn Phú Văn, Tân Bình và Gò Đình.

Ghi nhận vào ngày 18/12, nhiều đồng ruộng tại Gò Nổi đã bị bùn và cát bồi lấp dày từ 1 đến 1,5m, khiến việc canh tác trở nên bất khả thi. Trong khi những năm trước, thời điểm này các bãi bồi đã phủ một màu xanh của hoa màu, nay chỉ còn lại những bãi cát trắng xóa như sa mạc, buộc nông dân phải bỏ hoang ruộng.

Bà Nguyễn Thị Hòe, một người dân tại xã Gò Nổi, không giấu được sự lo lắng: “Nhìn đồng ruộng trắng màu cát mà sốt ruột, vụ này mà không làm kịp thì coi như mất cả mùa”.

Tương tự, ông Võ Văn Hoa (51 tuổi, thôn Tân Bình) cho biết gia đình ông bị bồi lấp 2 sào đất và hiện phải thuê đất ở khu vực khác để canh tác, ông bày tỏ mong muốn chính quyền sớm có giải pháp nạo vét để người dân khôi phục sản xuất.

Những tuyến đường giao thông nội đồng bị cát phủ dày, phải dùng xe múc mở đường (Ảnh: Ngô Linh).

Ông Trần Công Ninh, Trưởng thôn Phú Văn, cho biết khoảng 100 hộ dân trong thôn bị ảnh hưởng. Dù người dân đã nỗ lực dọn dẹp, nhưng lượng cát quá lớn và dày đã vượt quá khả năng tự khắc phục.

“Cần có cách làm nhanh chóng, linh hoạt và sát thực tế để sớm giao đất cho nông dân, nếu không sẽ kéo theo nguy cơ mất mùa và ảnh hưởng đời sống của hàng trăm hộ dân”, ông Ninh nhấn mạnh.

Tại thôn Tân Bình, nơi có 95% hộ dân sống bằng nông nghiệp, 17ha đất trồng hoa màu đã bị cát, bùn vùi lấp sâu 1-1,5m sau các đợt lũ cuối tháng 10 và đầu tháng 11.

Để hỗ trợ người dân canh tác vụ đông xuân, ông Lê Văn Minh, Trưởng thôn Tân Bình, cho biết thôn đã bố trí cho mỗi hộ dân thuê 1 sào đất từ quỹ đất 5% (khoảng 5,7ha) trong vòng một năm để chờ cải tạo những thửa đất bị bồi lấp.

“Chúng tôi đang đo đạc khẩn cấp để người dân sớm có đất sản xuất, dự kiến đầu tháng 11 âm lịch sẽ xuống giống. Việc cải tạo đất bồi lấp cần có thời gian vì diện tích quá lớn, cát bồi dày đặc”, ông Minh chia sẻ.

Ban nhân dân thôn Tân Bình đo đạc những thửa ruộng còn canh tác được thuộc quỹ đất 5% để bố trí cho người dân tạm sản xuất (Ảnh: Ngô Linh).

Trước tình hình cấp bách này, ngày 2/12, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành công văn yêu cầu các xã, phường lập phương án cải tạo, thẩm định, phê duyệt và triển khai khắc phục diện tích sạt lở, bồi lấp cát lớn gây ảnh hưởng đến đất nông nghiệp của người dân.

Đồng thời, thành phố cũng yêu cầu địa phương quản lý chặt chẽ khối lượng đất, cát phát sinh trong quá trình cải tạo đồng ruộng để phục vụ các công trình, dự án đầu tư công trên địa bàn, nghiêm cấm mua bán hoặc vận chuyển ra ngoài địa phương.