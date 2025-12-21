Nghề vừa đi du lịch, vừa kiếm hơn nửa tỷ đồng

Tháng 5 vừa qua, Bộ Nhân lực và An sinh xã hội Trung Quốc chính thức công bố nhiếp ảnh gia du lịch theo yêu cầu là một nghề mới. Trên thực tế, nghề này đã hình thành từ nhiều năm trước và đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh, đặc biệt trong bối cảnh du lịch cá nhân hóa ngày càng phổ biến.

Tại Quảng Châu (Trung Quốc), nhiếp ảnh gia du lịch theo yêu cầu Lý Danh Dương (35 tuổi) đã khiến dư luận quan tâm khi chia sẻ công việc và câu chuyện làm nghề của mình.

Lý Danh Dương, nhiếp ảnh gia du lịch theo yêu cầu tại Trung Quốc (Ảnh: Li Ming Yang).

Theo Lý Danh Dương, đối với nhóm khách hàng cao cấp, một gói chụp ảnh du lịch theo yêu cầu kéo dài 7 ngày thường có giá 20.000–30.000 NDT (tương đương với khoảng từ 74,7 đến 112,1 triệu đồng). Anh cho biết bản thân từng đạt mức thu nhập cao nhất là 160.000 NDT (hơn 597 triệu đồng) chỉ trong 7 ngày.

Lý Danh Dương chia sẻ anh đam mê nhiếp ảnh từ khi còn là sinh viên. Sau nhiều năm làm việc tại studio, anh dần cảm thấy công việc lặp lại, thiếu sáng tạo. Bước ngoặt đến khi anh tiếp xúc với lặn biển và bị cuốn hút bởi thế giới đại dương đầy màu sắc.

Đối với nhiếp ảnh gia, việc chụp dưới nước đòi hỏi kỹ thuật khó hơn (Ảnh: Li Ming Yang).

Năm 2014, khi lĩnh vực nhiếp ảnh dưới nước vẫn còn rất mới mẻ tại Trung Quốc, anh quyết định đầu tư khoảng 100.000 NDT (hơn 373 triệu đồng) để mua thiết bị chuyên nghiệp.

Khó khăn lớn nhất đối với anh là ánh sáng dưới nước khiến màu da bị biến đổi, đòi hỏi kỹ năng hậu kỳ cao. Nhờ kiên trì nghiên cứu, anh dần làm chủ kỹ thuật và tạo dựng được tên tuổi.

Năm 2017, một chuyến chụp theo đoàn du lịch đầu tiên đã mang lại cho anh 1.500 USD (hơn 39 triệu đồng), mở ra cơ hội tiếp cận tệp khách hàng quốc tế. Để đảm bảo an toàn cho khách trong quá trình chụp, năm 2023, anh Dương còn thi lấy chứng chỉ huấn luyện viên lặn.

Nhiếp ảnh gia ghi lại khoảnh khắc cá nhám voi bơi ngang qua cho khách hàng (Ảnh: Li Ming Yang).

Theo Lý Danh Dương, khoảng 50–60% du khách đi nước ngoài cân nhắc thuê nhiếp ảnh gia, trong đó nhiều người ưu tiên lựa chọn người địa phương để tiết kiệm chi phí.

“Điểm mấu chốt của du lịch chụp ảnh là yếu tố cá nhân hóa”, anh cho biết. Trước mỗi chuyến đi, nhiếp ảnh gia và khách hàng sẽ trao đổi kỹ lưỡng về điểm đến, phong cách chụp, trang phục và thông điệp mà khách muốn thể hiện.

Với những buổi chụp gia đình hoặc trẻ em, Lý Danh Dương ưu tiên ghi lại khoảnh khắc tự nhiên. Anh thường khảo sát địa điểm trước, chọn góc chụp phù hợp và để khách thoải mái tương tác, tránh cảm giác gượng gạo khi liên tục đối diện ống kính.

Theo Lý Danh Dương, nhiếp ảnh gia du lịch theo yêu cầu không chỉ kỹ năng chụp ảnh mà còn cung cấp giá trị cảm xúc. Dù nhiếp ảnh gia có chuyên môn cao, yếu tố được đặt lên hàng đầu vẫn là lý tưởng và mong muốn của khách.

“Nếu khách không thích một phong cách nào đó, tôi sẽ đề xuất phương án khác và cho họ xem ngay kết quả. Quan trọng nhất là khách cảm thấy hài lòng”, anh chia sẻ.

Tuy nhiên, nghề này cũng tiềm ẩn không ít rủi ro. Trong trường hợp lịch chụp giữa các khách không liền mạch, nhiếp ảnh gia phải tự chi trả chi phí lưu trú và di chuyển, khiến khoản chi phát sinh không nhỏ.

Đáng chú ý, nhóm khách hàng có điều kiện tài chính tốt thường lựa chọn du lịch vào mùa thấp điểm. Vì vậy, theo Lý Danh Dương, có những thời điểm mùa thấp điểm lại bận rộn hơn mùa cao điểm.

Theo dữ liệu từ Qichacha (một nền tảng tra cứu thông tin doanh nghiệp tại Trung Quốc), tính đến tháng 5 năm nay, quốc gia này có hơn 6.000 doanh nghiệp liên quan đến du lịch chụp ảnh, trong đó số doanh nghiệp đăng ký mới tăng đều qua các năm. Riêng năm 2023 và 2024, số doanh nghiệp mới lần lượt đạt 2.117 và 2.587.