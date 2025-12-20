Hỗ trợ hội viên phụ nữ vay gần 28 tỷ đồng phát triển kinh tế

Đến tháng 12/2025, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Đông Khê tín chấp qua các kênh giúp 350 hội viên vay gần 28 tỷ đồng khởi nghiệp, phát triển các mô hình kinh tế, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

Trong đó, Hội LHPN xã phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội tín chấp cho 313 hộ hội viên vay vốn với tổng dư nợ trên 26,5 tỷ đồng; từ Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển của Hội LHPN tỉnh cho 17 hội viên vay 1,29 tỷ đồng; duy trì các mô hình quỹ tiết kiệm cho hơn 10 hội viên hoàn cảnh khó khăn vay không tính lãi trên 100 triệu đồng.

Nông dân đầu tư sản xuất thạch đen đạt sản phẩm OCOP 3 sao (Ảnh: Báo Cao Bằng).

Ngoài ra, Hội LHPN xã còn đẩy mạnh các phong trào phụ nữ giúp nhau 550 công lao động trồng ngô, cấy lúa, hồi, quế, mỡ, keo… tập huấn áp dụng kiến thức, khoa học kỹ thuật mới; cử hội viên tham gia lớp tập huấn lập kế hoạch sản xuất - kinh doanh và viết đề xuất ý tưởng khởi nghiệp… phù hợp với điều kiện sản xuất địa phương.

Từ các nguồn lực hỗ trợ thiết thực, hội viên phụ nữ có cơ hội đầu tư phát triển các mô hình chăn nuôi gia súc gia cầm, trồng trọt, sản xuất các sản phẩm OCOP chất lượng cao như: thạch đen, chè hữu cơ, bí thơm, bưởi da xanh, hồi… tạo cơ hội cho hội viên thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều và vươn lên làm giàu chính đáng.