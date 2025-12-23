Quen nhau nhờ chuyến xe ghép, chàng trai ở Hà Nội được bạn gái cầu hôn

“Anh có đồng ý lấy em làm vợ hay không?”, câu hỏi giản dị nhưng đầy táo bạo ấy được Vũ Hằng Nga nói ra trong màn cầu hôn bất ngờ dành cho bạn trai vào một ngày mưa tại một quán cà phê trên phố Liễu Giai (Hà Nội) hôm 26/7.

Khoảnh khắc đặc biệt ấy là dấu mốc cho hành trình 5 năm gắn bó, khi người đàn ông tên Hân đã âm thầm ở bên, theo đuổi và trở thành chỗ dựa tinh thần cho Hằng Nga trong những giai đoạn cô suy sụp nhất.

Chuyện tình sau màn cầu hôn của cô gái với bạn trai gây sốt mạng xã hội (Clip: Nhân vật cung cấp).

“Toàn bộ ý tưởng được tôi nảy ra ngay trong ngày hôm đó”, Nga chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Nga cho biết, bản thân là người đã muốn làm điều gì thì sẽ làm ngay, dứt khoát và không chần chừ. Có lẽ cũng chính sự quyết đoán ấy đã tạo nên một màn cầu hôn không theo bất kỳ khuôn mẫu nào, khiến nhân vật chính hoàn toàn không kịp chuẩn bị.

Hôm ấy, thời tiết thất thường, lúc mưa rào, lúc tạnh. Bạn trai cô vừa trải qua một ngày làm việc mệt mỏi, tinh thần không thoải mái nên hoàn toàn sững sờ trước lời cầu hôn ngoài dự liệu của bạn gái.

Chuyện tình bắt đầu từ một chuyến xe ghép

Nga và chồng quen nhau vào cuối năm 2017, trong một chuyến xe ghép 4 chỗ lên Hà Nội. Khi ấy, Nga ra Hà Nội học tập, còn Hân lên dự buổi tổng kết cuối năm của công ty sau thời gian công tác tại Hải Dương (nay là Hải Phòng) - quê Nga.

Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, tưởng chừng chỉ là thoáng qua, lại mở ra một mối duyên kéo dài suốt 8 năm.

Trong quãng thời gian lặng lẽ ấy, anh chứng kiến mối tình đầu của Nga từng êm đẹp rồi tan vỡ, nhìn cô rơi vào những ngày tổn thương, trầm cảm.

"Dù hồi đầu không được hồi đáp, anh vẫn âm thầm ở bên, theo dõi, động viên và trở thành điểm tựa lúc tôi yếu lòng nhất", Nga nói.

Nga cầu hôn Hân trong một quán cà phê, chỉ có hai người và nhờ một nhân viên quay lại làm kỷ niệm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cảm nhận rõ sự chân thành của người đàn ông ấy, nên cô gái nhận lời yêu vào năm 2023. Những ngày sau đó, anh đồng hành cùng cô vượt qua trầm cảm, những biến đổi về sức khỏe và tinh thần. Không ép buộc, không giáo điều, anh kiên nhẫn yêu thương, giúp cô thay đổi cách nhìn nhận cuộc sống, trưởng thành hơn từng ngày.

Có thời điểm Nga phải dùng thuốc điều trị, cân nặng tăng lên 86kg, ngoại hình thay đổi đến mức chính cô cũng ghét bản thân mình. “Nhưng anh thì không”, Nga chia sẻ. Anh vẫn ở đó, an ủi, động viên và nắm tay cô đi qua những ngày u tối.

Tình yêu của họ không được xây bằng những lời hứa lớn lao, mà bằng những hành động nhỏ bé, bền bỉ theo năm tháng. Đó là đêm mưa rét, anh chạy hơn 20km mang thuốc đến khi Nga sốt, ngồi canh bên giường đến 3-4h dù 6h30 vẫn phải đi làm. Đó là khi Nga nói thích hoa tulip, một tuần sau anh đưa cô sang tận chợ hoa Đấu Nam (Côn Minh, Vân Nam, Trung Quốc) để cô tự tay chọn loài hoa mình yêu.

Hân đưa người yêu sang tận chợ hoa Đấu Nam (Côn Minh, Vân Nam, Trung Quốc) để mua hoa tặng cô (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong những dịp giỗ chạp của gia đình Nga, anh luôn cùng cô chuẩn bị chu đáo, tôn trọng từng thành viên. Nga đi đâu cũng có người đưa đón, thích ăn gì anh cũng ăn cùng. Mọi món cô nấu, anh đều vui vẻ thưởng thức, chưa từng chê bai. Những đêm đông, anh không quên bôi dầu, mang tất cho vợ.

Ngay cả những điều rất nhỏ cũng được anh để tâm. Nga đi tình nguyện Lào Cai về, anh tặng một thỏi son màu cam đất - tone anh biết cô hay dùng. Khi Nga stress đến rụng tóc, anh đi hỏi khắp nơi cách chữa, tối nào cũng pha trà cho cô uống. Anh thường xuyên tặng hoa, và khi cô hỏi lý do, anh chỉ cười: “Tặng hoa cho vợ mình thì cần ngày gì sao?”.

Cái kết đẹp cho tình yêu 8 năm

Nga cho biết, trước khi cô chủ động cầu hôn, Hân đã có kế hoạch cầu hôn, thậm chí đã chuẩn bị sẵn nhẫn cầu hôn và nhẫn cưới. Tuy nhiên, Nga vẫn lựa chọn là người nói lời ngỏ trước. Với cô, nam hay nữ đều xứng đáng được cầu hôn và trân trọng.

Khi một người thực sự cảm nhận cuộc sống của mình cần có đối phương, không vì áp lực tuổi tác hay sự thúc giục từ gia đình, xã hội, thì đó chính là thời điểm chiếc nhẫn nên xuất hiện.

Theo Nga, màn cầu hôn không chỉ là một khoảnh khắc lãng mạn, mà còn là cách cô bày tỏ sự thấu hiểu và biết ơn dành cho người đàn ông đã âm thầm ở bên mình suốt nhiều năm.

“Tất cả những điều anh làm cho tôi, tôi đều biết, đều cảm nhận và vô cùng trân trọng. Chỉ vì còn nhiều phòng bị, e dè nên đôi khi tôi khiến anh tổn thương”, Nga chia sẻ.

Chiếc nhẫn trong buổi cầu hôn cũng là lời khẳng định cô đã thực sự mở lòng, sẵn sàng đón nhận và gắn bó lâu dài.

Không lâu sau vào sinh nhật mình, Hân đã cầu hôn Nga và nhận được lời đồng ý từ cô (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau buổi cầu hôn, đoạn video ghi lại khoảnh khắc đặc biệt được Nga đăng tải lên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn.

Bên cạnh những lời chúc phúc, ngưỡng mộ tình yêu bền bỉ của cặp đôi, cũng xuất hiện không ít tranh luận xoay quanh quan niệm “con gái không nên chủ động cầu hôn”, hay cho rằng chàng trai chưa đủ chân thành nên mới để bạn gái nói lời trước.

Trước những luồng ý kiến trái chiều, Nga thẳng thắn bày tỏ, mỗi người có một quan điểm sống, trải nghiệm và góc nhìn riêng, không thể áp đặt người khác phải suy nghĩ hay lựa chọn giống mình.

Với cô, nam và nữ bình đẳng, đặc biệt trong tình yêu - thứ tình cảm cần đến từ hai phía. Ai là người cầu hôn không quan trọng, điều cốt lõi là cả hai cùng nhận ra đối phương chính là người mình muốn gắn bó lâu dài, không bị chi phối bởi áp lực xã hội.

Theo Nga, việc chủ động cầu hôn không làm mất đi giá trị của người phụ nữ, mà ngược lại còn thể hiện sự tinh tế, thấu hiểu tâm lý người đàn ông.

Tuy nhiên, cô cũng nhấn mạnh không phải người đàn ông nào cũng giống nhau và mỗi cặp đôi sẽ có cách thể hiện tình yêu phù hợp với hoàn cảnh, tính cách của riêng mình.

Cặp đôi kết hôn vào đầu tháng 12 vừa rồi trong sự chúc phúc từ họ hàng hai bên gia đình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nga chia sẻ thêm, sau màn cầu hôn của cô, không lâu sau đó vào sinh nhật Hân, anh đã quỳ gối cầu hôn bạn gái, và nhận được lời đồng ý từ cô. Hai người đã có một đám cưới hạnh phúc đầu tháng 12 vừa rồi.

Về phía Đức Hân, anh bất ngờ và hạnh phúc trước màn cầu hôn của bạn gái, đồng thời cảm ơn cô vì đã chấp nhận lấy người bạn trai hơn 10 tuổi như anh làm chồng.

Hiện, cuộc sống hôn nhân của Nga và anh Hân diễn ra nhẹ nhàng, ấm áp. Cả hai cùng học tập, làm việc, khám phá cuộc sống và tận hưởng những điều bình dị bên nhau. “Mỗi giây phút bên cạnh anh đều đáng giá và tôi muốn dùng tình yêu để ghi lại”, Nga chia sẻ.