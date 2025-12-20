Nhiều cán bộ, nhân viên y tế kêu cứu vì bị chậm lương liên tục

Bà Lê Thị Thắm, điều dưỡng viên tại Khoa Khám bệnh, Trung tâm Y tế Phú Lộc, cơ sở Chân Mây, đã gửi đơn kiến nghị đến Sở Y tế thành phố Huế về việc đơn vị chủ quản chưa thanh toán tiền lương theo quy định.

Theo bà Thắm, để trang trải cuộc sống và chi phí điều trị bệnh, bà đã phải vay mượn người thân, bạn bè.

Trung tâm Y tế Phú Lộc, cơ sở Chân Mây, nơi có nhiều cán bộ, nhân viên đang bị nợ lương (Ảnh: Nguyễn Luân).

"Bản thân tôi đang điều trị nhiều bệnh tại Bệnh viện Tâm thần Huế và Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế. Việc chưa được trả lương ảnh hưởng rất lớn đến quá trình điều trị và sinh hoạt gia đình của tôi", bà Thắm bức xúc.

Cũng theo bà Thắm, không chỉ riêng bà mà hơn 50 cán bộ, nhân viên tại cơ sở Chân Mây đều chưa được thanh toán 2 tháng lương gần nhất. Bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Khắc Thu, công tác tại Khoa Khám bệnh, cũng xác nhận tình trạng này.

Ông Thu cho biết, từ tháng 10, đơn vị đã phải chia làm 2 lần thanh toán lương, và từ tháng 11 đến nay, Trung tâm Y tế Phú Lộc chưa trả lương cùng các khoản phụ cấp, tiền ngoài giờ cho đội ngũ nhân viên.

Trung tâm Y tế Phú Lộc, nơi từng có chuyện điều chuyển cán bộ cấp quản lý khi không đảm bảo sức khỏe (Ảnh: Vi Thảo).

Ông Thu là nhân vật từng gây chú ý khi bị Ban Giám đốc Trung tâm Y tế Phú Lộc điều chuyển đến trạm y tế cấp xã trong thời gian đang điều trị bệnh, không đảm bảo sức khỏe.

Sau khi báo Dân trí phản ánh, ông Lê Viết Cường, Giám đốc Trung tâm Y tế Phú Lộc, đã tạm hoãn quyết định điều chuyển. Hiện bác sĩ Thu thôi nhiệm vụ quản lý, làm công tác chuyên môn răng hàm mặt tại Khoa Khám bệnh từ tháng 10.

Phóng viên đã liên hệ với Giám đốc Trung tâm Y tế Phú Lộc để làm rõ vấn đề chậm lương nhưng chưa nhận được phản hồi. Ông Lê Thịnh Trị, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Y tế Phú Lộc, cho biết chỉ giám đốc mới có quyền phát ngôn, cung cấp thông tin báo chí.

Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo Sở Y tế thành phố Huế thừa nhận tình trạng chậm lương không chỉ xảy ra riêng ở Phú Lộc. Nguyên nhân sâu xa được cho là do ngành y tế được giao chỉ tiêu tự chủ cao hơn so với năng lực thực tế.

Tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tháng 12/2024, ông Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế thành phố Huế, đã báo cáo rằng việc giao ngành tự chi trả lương cho 1.448 vị trí việc làm là quá sức.

Theo ông Hảo, từ năm 2022, ngành y tế thành phố Huế được giao 1.555 vị trí việc làm hưởng lương từ ngân sách và 1.448 vị trí việc làm hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp, tương đương với tỷ lệ tự chi trả lương 48,22%.

Ông Hảo nhận định con số 1.448 vị trí việc làm mà ngành phải tự lo lương là quá cao, vượt quá 120-150 vị trí so với năng lực thực tế.

Để giải quyết vấn đề một cách căn cơ, Sở Y tế đã đề nghị HĐND thành phố Huế điều chỉnh cho ngành 120-150 vị trí việc làm hưởng lương từ nguồn ngân sách, nhằm đưa phần gánh vác phù hợp với năng lực thực tế hiện có.