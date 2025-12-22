Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn TPHCM đã có một số doanh nghiệp công bố mức thưởng Tết cho người lao động.

Công ty TNHH E-TOP Việt Nam với hơn 3.000 lao động dự kiến thưởng tháng 13 với mức tối đa là 2 tháng lương và nhiều phần thưởng khác.

Công ty TNHH Kỹ nghệ Cửa Ý Á Châu lên kế hoạch thưởng từ 5,8 đến 22 triệu đồng/người, tùy theo thâm niên. Người lao động mới làm việc vài tháng cũng được thưởng từ 3,5 đến 5,6 triệu đồng/người.

Công ty TNHH May mặc Song Ngọc dự kiến vẫn duy trì thưởng Tết tương đương một tháng lương, từ 6,8 đến 15 triệu đồng/người, mức bình quân là khoảng 11 triệu đồng/người.

Khi được chăm lo tốt, người lao động sẽ an tâm làm việc (Ảnh minh họa: Tấn Nguyễn).

Tuy nhiên, chính quyền TPHCM cũng không chủ quan vì kinh nghiệm nhiều năm cho thấy tình hình quan hệ lao động luôn diễn biến phức tạp vào thời điểm cuối năm, khi các doanh nghiệp bắt đầu công bố lương, thưởng Tết.

Ngày 19/12, Văn phòng UBND TPHCM cũng đã ban hành thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trần Thị Diệu Thúy tại buổi họp nghe báo cáo về tình hình lao động, việc làm và quan hệ lao động trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Theo đó, bà Trần Thị Diệu Thúy đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai nghiêm túc việc tăng cường công tác giám sát, nắm bắt tình hình lao động, việc làm, tiền lương, thưởng và quan hệ lao động trong dịp tết này.

Cụ thể, Phó Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu Bảo hiểm xã hội Thành phố thực hiện rà soát, cập nhật danh sách các đơn vị nợ bảo hiểm xã hội định kỳ hằng tháng. Riêng trong thời gian cận Tết phải tăng tần suất báo cáo lên 2 tuần/lần.

Sở Nội vụ, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố, UBND các phường, xã, đặc khu được yêu cầu chủ động nắm tình hình nợ lương, khó khăn của doanh nghiệp nhằm dự báo sớm nguy cơ phát sinh tranh chấp lao động.

Các đơn vị cấp xã phải chủ động tổ chức các đoàn đi thăm, nắm tình hình của các doanh nghiệp trên địa bàn để kịp thời nắm bắt các khó khăn của họ, kịp thời hướng dẫn chủ doanh nghiệp thực hiện đúng, đủ quy định về lao động, tránh phát sinh điểm nóng về tranh chấp lao động trên địa bàn.

UBND Thành phố cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, cập nhật, hoàn thiện quy chế phối hợp, xác định rõ đầu mối liên hệ khi xảy ra vụ việc tranh chấp, công tác chủ trì xử lý và phối hợp hành động.

Sở Nội vụ TPHCM được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai Quy chế phối hợp giải quyết bước đầu các cuộc đình công không đúng quy định pháp luật lao động trên địa bàn Thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy lưu ý kế hoạch triển khai quy chế trên phải xác định đầu mối thông tin để kịp thời trao đổi và phối hợp.

UBND Thành phố cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị, đoàn thể tăng cường hoạt động chăm lo tết cho người lao động, đặc biệt đối với những người không có điều kiện về quê. Với những trường hợp khó khăn, UBND các phường, xã, đặc khu cần phải chủ động lập danh sách để đề xuất hỗ trợ.