Nữ sinh từng đỗ 4 trường chuyên đạt IELTS 8.5 và SAT 1% toàn cầu

SAT top 1% toàn cầu, IELTS 8.5

Quỳnh Chi từng được biết đến là á khoa kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội năm ngoái với tổng điểm 48,25 điểm, trong đó đạt 10 điểm toán, 9,75 tiếng Anh và 9,25 ngữ văn.

Cũng trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2024, Quỳnh Chi trúng tuyển thủ khoa vào lớp chuyên hóa của Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam.

Em cũng đồng thời đỗ vào 3 trường chuyên khác của Hà Nội gồm: Học bổng vào lớp chuyên hóa của Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội; được tuyển thẳng vào lớp chuyên hóa của Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) nhờ giải nhất cuộc thi học sinh giỏi thành phố môn hóa; học bổng lớp chuyên tiếng Pháp Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Quỳnh Chi cho biết, mặc dù cảm nhận được mình làm bài thi khá trôi chảy nhưng em rất bất ngờ khi đạt điểm SAT tối đa 1.600 (thuộc top 1% toàn cầu).

Trên hành trình học tập, đây là dấu mốc vô cùng ý nghĩa, là bước đệm quan trọng và là chứng chỉ vô cùng cần thiết để nữ sinh hoàn thành hồ sơ du học sau này.

Để đạt điểm SAT tối đa, theo nữ sinh, việc luyện đề chăm chỉ vô cùng quan trọng. Điều đó giúp người học làm quen với tư duy ra đề và nắm được các bước khi hoàn thành câu hỏi.

Tuy nhiên, điều quan trọng không kém là trong quá trình rèn luyện là không nên làm ào ạt các bài tập, chỉ nên tập trung vào các câu mình làm sai, phân tích thật kỹ lỗi sai ở đâu, làm thế nào để tránh những sai sót tương tự khi thực hiện các câu hỏi khác.

“Đặc biệt, người học cần nắm phần trọng tâm nhất trong văn bản, học cách lược bỏ những thông tin ngoài lề có thể gây nhiễu và tốn thời gian.

Phần đọc hiểu SAT nhiều khi có những từ mới khá lạ và đặc trưng, do vậy cần có vốn từ tương đối phong phú mới có thể nắm bắt được đề và hoàn thành tốt câu hỏi”, Quỳnh Chi chia sẻ.

Áp lực tạo nên "kim cương"

Được biết từ nhỏ, Quỳnh Chi đã bộc lộ năng khiếu trong việc học ngôn ngữ nên gia đình cho cô bé tiếp xúc với tiếng Anh từ năm 3 tuổi.

Khi Chi đang học tại một trường tiểu học công lập, vì muốn con có môi trường rèn luyện tiếng Anh tốt, gia đình định hướng cho Chi ôn thi vào các trường chất lượng cao và hệ quốc tế.

Lên cấp 2, Chi thi đỗ cùng lúc vào lớp 6 của nhiều trường “hot” ở Hà Nội như: THCS Archimedes, Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam, Trường Ngôi sao Hà Nội và hệ liên kết DGS của Trường THCS Đoàn Thị Điểm.

Cũng theo nữ sinh, để đạt được kết quả trên, có lẽ giai đoạn luyện đề áp lực nhất với em bởi số lượng đề và bài tập thầy cô giao mỗi ngày rất nhiều.

“Với số lượng bài rất lớn như vậy, nhiều khi khiến em hơi quá tải. Mặc dù vậy, điều đó khiến em nhận ra, việc chăm chỉ luyện đề và sửa lại câu sai là vô cùng cần thiết để hoàn thiện thiếu sót và bổ sung kiến thức trước khi thi.

Mỗi khi nản chí, em lại tự nhủ với lòng như vậy và quyết tâm tiếp tục hoàn thành bài tập. Ngoài ra, em cố gắng duy trì những khoảng nghỉ ngắn giữa mỗi bài tập hoàn thành, như vậy não sẽ có thời gian để nghỉ ngơi thư giãn mà không phải làm việc liên tục trong thời gian quá dài”, nữ sinh cho biết.

Cũng theo nữ sinh, SAT đòi hỏi kỹ năng tư duy, phân tích và suy luận cao hơn khá nhiều so với các kỳ thi trong nước, đặc biệt là ở phần đọc hiểu; đồng thời cũng ít nặng lý thuyết hơn so với kiến thức kiểu Việt Nam truyền thống.

Vì vậy, khi mới bắt tay vào học, nhiều khi em hơi bị ngợp khi chưa biết phương pháp làm từng dạng câu hỏi đọc hiểu.

“Ban đầu em dịch từng câu, từng chữ nhưng không thực sự hiểu mục đích của câu văn, hay ý chính của cả đoạn là gì…

Nhờ sự hướng dẫn chi tiết của thầy cô và qua sự tự rút kinh nghiệm của chính cá nhân, em dần nắm được cách tư duy, đặt mình vào vị trí của người ra đề, tự đặt các câu hỏi trong quá trình đọc văn bản và có phương pháp phân tích đúng đắn. Đây là yếu tố vô cùng quan trọng để hoàn thành tốt phần đọc hiểu”, Quỳnh Chi nói.

Dự tính thời gian tới, nữ sinh sẽ đi du học ở bậc đại học nhưng em chưa định hướng sẽ đi quốc gia nào.