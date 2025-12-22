Doanh nghiệp được hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn vệ sinh lao động 70%

Trong 2 ngày 17-18/12, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến, giải đáp, tư vấn chính sách pháp luật về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho lãnh đạo, cán bộ xã phường, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với sự tham gia của gần 200 đại biểu.

Ông Nguyễn Văn Chương, Trưởng phòng Lao động và việc làm, Sở Nội vụ Vĩnh Long (Ảnh: Bảo Kỳ).

Tại các buổi hội nghị, ngoài câu hỏi về chế độ chi trả bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, doanh nghiệp còn quan tâm đến chính sách chi trả huấn luyện an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) lần đầu hoặc định kỳ.

Theo ông Nguyễn Văn Chương, Trưởng phòng Lao động và việc làm, Sở Nội vụ Vĩnh Long, công tác huấn luyện ATVSLĐ rất quan trọng, trong Luật ATVSLĐ số 84/2015/QH13 quy định đã rất rõ. Người sử dụng lao động tổ chức huấn luyện người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ và cấp thẻ an toàn trước khi bố trí làm công việc này.

Người lao động làm việc không theo hợp đồng phải được huấn luyện về ATVSLĐ khi làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ và được cấp thẻ an toàn. Nhà nước có chính sách hỗ trợ học phí cho người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động khi tham gia khoá huấn luyện.

Người sử dụng lao động tự tổ chức huấn luyện và chịu trách nhiệm về chất lượng huấn luyện và ATVSLĐ cho người lao động không thuộc đối tượng trên, người học nghề, tập nghề, người thử việc trước khi tuyển dụng hoặc bố trí làm việc và định kỳ huấn luyện lại nhằm trang bị đủ kiến thức, kỹ năng cần thiết về bảo đảm ATVSLĐ trong quá trình lao động, phù hợp với vị trí công việc được giao.

Đại diện doanh nghiệp, cán bộ xã phường tham dự hội nghị vào sáng 17/12 ở phường Long Đức (Ảnh: Bảo Kỳ).

Theo Trưởng phòng Lao động và việc làm, Sở Nội vụ Vĩnh Long, căn cứ quy định hiện tại, có 6 nhóm cần được huấn luyện để đảm bảo ATVSLĐ.

Đối với trường hợp người sử dụng lao động tự tổ chức huấn luyện ATVSLĐ sẽ được nhận kinh phí hỗ trợ tối đa một lần trong vòng 24 tháng với mức 70% chi phí huấn luyện thực tế cho từng đối tượng đủ điều kiện được huấn luyện, nhưng tối đa không quá 300.000 đồng/người đối với nhóm 1 và 5; không quá 700.000 đồng/người đối với nhóm 2; không quá 600.000 đồng/người đối với nhóm 3 và không quá 150.000 đồng/người đối với nhóm 6. Ngoài ra, hỗ trợ huấn luyện định kỳ không quá 50% mức hỗ trợ huấn luyện lần đầu theo quy định như trên.

“Trước đây, kinh phí huấn luyện được Nhà nước hỗ trợ 30%, doanh nghiệp bỏ ra 70%, theo luật ATVSLĐ hiện hành thì chi phí huấn luyện đã thay đổi, các doanh nghiệp chỉ bỏ ra 30% chi phí nên mọi người cần lưu ý vấn đề này để làm hồ sơ chi trả huấn luyện phù hợp”, ông Chương nêu rõ.

Theo ông Chương, doanh nghiệp muốn nhận được kinh phí hỗ trợ huấn luyện thì phải làm hồ sơ đề nghị với các nội dung như văn bản đề nghị hỗ trợ huấn luyện, bản sao hồ sơ, chứng từ chứng minh việc tổ chức huấn luyện và các chi phí thực tế...

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nội vụ sẽ thẩm định hồ sơ, quyết định việc hỗ trợ theo quy định và gửi quyết định kèm theo dữ liệu danh sách hỗ trợ cho cơ quan BHXH. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận quyết định của Sở Nội vụ, cơ quan BHXH có trách nhiệm chi trả kinh phí hỗ trợ huấn luyện ATVSLĐ cho người sử dụng lao động.

Đại diện doanh nghiệp đặt câu hỏi tới ban tổ chức (Ảnh: Bảo Kỳ).

Chị Lê Thị Cẩm Hồng, bộ phận nhân sự của Công ty TNHH MTV CY Vina cho biết: "Trước nay công ty tôi tự tổ chức huấn luyện và tự bỏ chi phí, nhờ hội nghị tôi mới biết có quy định này. Chính sách hỗ trợ này rất ý nghĩa với các doanh nghiệp, đặc biệt là những đơn vị lớn, số lượng người lao động nhiều".

Tương tự, chị Hồng Lụa, cán bộ nhân sự Công ty Cổ phần RYNAN Smart Agriculture cho biết, công tác tập huấn, phổ biến kiến thức pháp luật bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp rất quan trọng.

“Hôm nay tôi biết thêm quy định về hỗ trợ chi phí huấn luyện cho doanh nghiệp, trước nay công ty tự tổ chức, kinh phí cũng tự túc, nay biết được Nhà nước hỗ trợ 70%, chúng tôi sẽ thực hiện theo quy trình để các lần tới tổ chức huấn luyện ATVSLĐ theo đúng quy định”, chị Lụa nói.