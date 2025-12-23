Báo Thái Lan bất ngờ yêu cầu Madam Pang xin lỗi

Mặc dù đoàn thể thao Thái Lan đã giành vị trí nhất toàn đoàn ở SEA Games 33 nhưng người hâm mộ xứ Chùa vàng vẫn không thể vui. Cả 4 đội bóng của Thái Lan (bóng đá nam, bóng đá nữ, futsal nam, futsal nữ) đều không thể giành Huy chương vàng (HCV) như kỳ vọng.

Báo Thái Lan yêu cầu Madam Pang xin lỗi vì thất bại của bóng đá Thái Lan (Ảnh: FAT).

Nên nhớ, trước giải đấu này, Thái Lan đã đặt mục tiêu giành trọn vẹn 4 HCV bóng đá. Trước tình hình ấy, tờ Matichon đã yêu cầu Chủ tịch FAT, Madam Pang, đứng ra chịu trách nhiệm và xin lỗi về thất bại của bóng đá Thái Lan.

Tờ báo này nhấn mạnh: “Việc bóng đá Thái Lan không giành được bất kỳ HCV ở SEA Games 33 khiến Chủ tịch FAT, Madam Pang, rơi vào trạng thái im lặng. Tuy nhiên, đó không phải là giải pháp tốt.

Madam Pang nên sớm gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ, những người vừa trải qua cảm giác tràn đầy hy vọng đã rơi xuống đáy thất vọng. Người hâm mộ bóng đá Thái Lan vẫn đang chờ đợi thành công. Đây là giai đoạn khó khăn, nhưng chúng tôi không muốn sự im lặng này kéo theo những hệ lụy tiêu cực.

U22 Việt Nam tạo nên màn ngược dòng kinh điển trước U22 Thái Lan (Ảnh: Anh Khoa).

Đây cũng là trách nhiệm của Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT). Từ bài học này, họ cần nhanh chóng rút kinh nghiệm trong việc phân tích để làm sao cải thiện công tác chuẩn bị cho đội U23 Thái Lan hướng tới ASIAD tại Nhật Bản vào năm 2026”.

Đáng chú ý, sau khi chứng kiến U22 Thái Lan thất bại với tỷ số 2-3 trước U22 Việt Nam trên sân Rajamangala, Madam Pang chỉ nói ngắn gọn với phóng viên Thái Lan: “Thật đau lòng!”. Trên mạng xã hội, nữ tỷ phú này đã chúc mừng U22 Việt Nam giành HCV SEA Games.