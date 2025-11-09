“Hố tử thần” xuất hiện giữa nhà dân sau bão Kalmaegi

Ngày 9/11, ông Phó Công Trường (51 tuổi, trú tại thôn Lộc Hạ, xã Tuy Phước) cho biết gia đình đang khắc phục tạm thời sự cố nền nhà bị xói lở nghiêm trọng sau bão Kalmaegi (bão số 13).

Theo ông Trường, khoảng 21h ngày 6/11, khi bão số 13 đổ bộ, gió mạnh kèm sóng biển cao 6-7m liên tục dội vào, cuốn trôi đất trước nhà và làm rỗng phần móng.

Nền nhà ông Trường bị sụt sâu sau bão (Ảnh: Doãn Công).

“Gia đình phải huy động người thân lấp tạm để tránh sập nhà. Hiện chúng tôi chờ chính quyền kiểm tra, hỗ trợ vì thiệt hại của gia đình cũng lớn”, ông nói.

Cách không xa, nhà ông Nguyễn Văn Tính (44 tuổi) bị sập tường rào, nền nhà xói lở. Ông Tính cho biết chưa từng chứng kiến cơn bão nào có sóng dữ như vậy.

“Sóng cao chẳng khác nào sóng thần, đánh vào làm nhà cửa rung lắc, tường rào đổ sập”, ông Tính kể.

Ông Trường đã khắc phục tạm thời phía trước nhà bị xói lở đất sâu hàng mét (Ảnh: Doãn Công).

Ngôi nhà đang xây của ông Phó Đức Độ (46 tuổi, em trai ông Trường) cũng bị nước xoáy cuốn trôi đất, làm lộ phần móng sâu hoắm.

“Nếu không có trụ bê tông vững, chắc nhà đã bị cuốn trôi”, ông Độ nói.

Hiện chính quyền địa phương đang kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại để có hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau bão.

Nền nhà ông Tính cũng bị xói lở nghiêm trọng (Ảnh: Doãn Công).

Theo thống kê sơ bộ, bão Kalmaegi gây thiệt hại hơn 5.000 tỷ đồng tại tỉnh Gia Lai, làm hư hỏng hàng nghìn ngôi nhà, công trình giao thông, hoa màu và cơ sở hạ tầng dân sinh.

Chính quyền địa phương đang khẩn trương kiểm tra, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.