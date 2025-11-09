Bão Kalmaegi
Fica Fica DTiNews DTiNews NoiVuXaHoi Nội vụ & Xã hội
Xu hướng
  1. Dòng sự kiện:
  2. Cầu Sông Lô hư hỏng nghiêm trọng
  3. Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV

“Hố tử thần” xuất hiện giữa nhà dân sau bão Kalmaegi

Doãn Công
Doãn Công

(Dân trí) - Sau bão Kalmaegi, nền nhà của một hộ dân ở xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai bất ngờ sụp xuống, tạo thành “hố tử thần” ngay giữa nhà. Nhiều ngôi nhà khác cũng bị xói lở sâu hoắm ở phần móng.

Ngày 9/11, ông Phó Công Trường (51 tuổi, trú tại thôn Lộc Hạ, xã Tuy Phước) cho biết gia đình đang khắc phục tạm thời sự cố nền nhà bị xói lở nghiêm trọng sau bão Kalmaegi (bão số 13).

Theo ông Trường, khoảng 21h ngày 6/11, khi bão số 13 đổ bộ, gió mạnh kèm sóng biển cao 6-7m liên tục dội vào, cuốn trôi đất trước nhà và làm rỗng phần móng.

“Hố tử thần” xuất hiện giữa nhà dân sau bão Kalmaegi - 1

Nền nhà ông Trường bị sụt sâu sau bão (Ảnh: Doãn Công).

“Gia đình phải huy động người thân lấp tạm để tránh sập nhà. Hiện chúng tôi chờ chính quyền kiểm tra, hỗ trợ vì thiệt hại của gia đình cũng lớn”, ông nói.

Cách không xa, nhà ông Nguyễn Văn Tính (44 tuổi) bị sập tường rào, nền nhà xói lở. Ông Tính cho biết chưa từng chứng kiến cơn bão nào có sóng dữ như vậy.

“Sóng cao chẳng khác nào sóng thần, đánh vào làm nhà cửa rung lắc, tường rào đổ sập”, ông Tính kể.

“Hố tử thần” xuất hiện giữa nhà dân sau bão Kalmaegi - 2

Ông Trường đã khắc phục tạm thời phía trước nhà bị xói lở đất sâu hàng mét (Ảnh: Doãn Công).

Ngôi nhà đang xây của ông Phó Đức Độ (46 tuổi, em trai ông Trường) cũng bị nước xoáy cuốn trôi đất, làm lộ phần móng sâu hoắm.

“Nếu không có trụ bê tông vững, chắc nhà đã bị cuốn trôi”, ông Độ nói.

Hiện chính quyền địa phương đang kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại để có hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau bão.

“Hố tử thần” xuất hiện giữa nhà dân sau bão Kalmaegi - 3

Nền nhà ông Tính cũng bị xói lở nghiêm trọng (Ảnh: Doãn Công).

Theo thống kê sơ bộ, bão Kalmaegi gây thiệt hại hơn 5.000 tỷ đồng tại tỉnh Gia Lai, làm hư hỏng hàng nghìn ngôi nhà, công trình giao thông, hoa màu và cơ sở hạ tầng dân sinh.

Chính quyền địa phương đang khẩn trương kiểm tra, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Hơn 1,32 triệu khách hàng được cấp điện trở lại

Tối 9/11, sau gần 3 ngày căng mình khắc phục hậu quả bão số 13, các đơn vị của Tổng Công ty Điện lực miền Trung đã khôi phục cấp điện cho hơn 1,32 triệu khách hàng, đạt 80% tổng số bị ảnh hưởng.

Hơn 2.300 cán bộ, kỹ sư, công nhân vẫn đang làm việc không ngừng tại Gia Lai và Đắk Lắk để sớm hoàn thành khôi phục điện toàn hệ thống.

Dòng sự kiện: Bão Kalmaegi