Không giới hạn lao động nước ngoài tại Trung tâm tài chính quốc tế

Chủ động tuyển dụng, không khống chế tỷ lệ lao động nước ngoài

Chính phủ mới ban hành Nghị định số 325/2025/NĐ-CP quy định về lao động, việc làm và an sinh xã hội trong Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Nghị định cụ thể hóa các quy định của Quốc hội, đồng thời xây dựng một khung chính sách lao động riêng, phù hợp với tính chất đặc thù của Trung tâm tài chính quốc tế.

Theo Nghị định, người sử dụng lao động trong Trung tâm tài chính quốc tế được chủ động tuyển dụng người lao động Việt Nam theo quy định của Bộ luật Lao động. Đáng chú ý, việc tuyển dụng lao động nước ngoài được thực hiện theo nhu cầu công việc, không bị giới hạn về tỷ lệ, với điều kiện không làm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.

Quy định này cho thấy cách tiếp cận cởi mở trong xây dựng thị trường lao động tại Trung tâm tài chính quốc tế, tạo điều kiện để các tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu chuyên môn cao trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, đầu tư và các dịch vụ liên quan.

Việc tuyển dụng lao động nước ngoài được thực hiện theo nhu cầu công việc, không bị giới hạn về tỷ lệ (Ảnh minh họa: Nam Anh).

Cắt giảm thủ tục, rút ngắn thời gian cấp giấy phép

Nghị định cũng đơn giản hóa đáng kể thủ tục liên quan đến cấp và gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài. Theo đó, khi đề nghị cấp hoặc gia hạn giấy phép lao động, người sử dụng lao động không phải giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài và không phải thông báo tuyển dụng lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển lao động nước ngoài.

Thời hạn giải quyết hồ sơ đề nghị cấp hoặc gia hạn giấy phép lao động tối đa là 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Việc cấp, cấp lại, gia hạn và thu hồi giấy phép lao động được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 219/2025/NĐ-CP, bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật hiện hành.

Bên cạnh đó, Nghị định quy định rõ các trường hợp người lao động nước ngoài được miễn giấy phép lao động. Với các trường hợp này, người sử dụng lao động có trách nhiệm đề nghị cấp giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định. Thời hạn giải quyết hồ sơ cấp hoặc gia hạn giấy xác nhận cũng tối đa 3 ngày làm việc.

Thời hạn làm việc dài, phân quyền cho địa phương quản lý

Một điểm đáng chú ý khác là thời hạn của giấy phép lao động và giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động trong Trung tâm tài chính quốc tế có thể lên tới 10 năm. Thời hạn này tạo điều kiện cho người lao động nước ngoài yên tâm làm việc lâu dài, đồng thời giúp doanh nghiệp ổn định nguồn nhân lực và giảm tần suất thực hiện các thủ tục hành chính.

Đối với một số đối tượng đặc thù được miễn hoàn toàn thủ tục xin giấy xác nhận, người sử dụng lao động chỉ cần thông báo với cơ quan điều hành tại địa phương trước ít nhất ba ngày làm việc. Việc thông báo được thực hiện bằng hình thức trực tuyến, qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp trực tiếp, với các thông tin cơ bản về người lao động và thời hạn làm việc.

Nghị định cũng giao thẩm quyền cấp, cấp lại, gia hạn và thu hồi giấy phép lao động, giấy xác nhận liên quan cho Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM và Đà Nẵng. Việc phân quyền này nhằm tăng tính chủ động, rút ngắn quy trình xử lý và phù hợp với yêu cầu quản lý đặc thù tại từng địa bàn.

Với các quy định nêu trên, khung chính sách lao động trong Trung tâm tài chính quốc tế được thiết kế theo hướng thông thoáng, linh hoạt nhưng vẫn bảo đảm tuân thủ pháp luật, qua đó góp phần thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và phục vụ mục tiêu xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.