Nhiều nông dân thành triệu phú nhờ nuôi cá lần đầu xuất qua Nhật Bản

Từ một vùng miền núi còn nhiều khó khăn, người dân xã Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) đang chứng kiến sự đổi thay đáng kể trong đời sống nhờ nghề nuôi cá lồng bè trên hồ Định Bình.

Đặc biệt, cá diêu hồng nuôi tại đây không chỉ mang lại thu nhập ổn định mà còn lần đầu tiên được xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, phục vụ chế biến sushi, mở ra một hướng phát triển mới đầy tiềm năng cho ngành thủy sản địa phương.

Nông dân miền núi Gia Lai thoát nghèo nhờ nuôi cá hồ lần đầu xuất khẩu qua Nhật Bản (Ảnh: UBND xã Vĩnh Thạnh).

Ông Nguyễn Nga là một trong những người gắn bó lâu năm với nghề nuôi cá tại thôn Định Nhất.

"Nuôi cá diêu hồng nhàn hơn nhiều so với chăn nuôi gia súc. Cá ăn thức ăn công nghiệp, chăm sóc theo giờ, không cực khổ như nuôi tôm hùm hay nuôi heo (lợn). Sau 6-7 tháng là có thể thu hoạch", ông Nga cho biết.

Với 30 ô lồng, trong đó 25 ô dành cho cá diêu hồng, mỗi vụ ông Nga thả hơn 1 tấn giống và thu hoạch được 50-60 tấn cá thương phẩm. Với giá bán bình quân 52.000 đồng/kg, doanh thu mỗi vụ đạt khoảng 3 tỷ đồng, mang lại lợi nhuận đáng kể sau khi trừ chi phí.

Hồ Định Bình, công trình thủy lợi lớn nhất tỉnh Bình Định cũ (nay thuộc Gia Lai), đi vào vận hành từ năm 2009 với dung tích 226 triệu m3 nước và mặt hồ rộng khoảng 1.200ha, tạo điều kiện lý tưởng cho phát triển nuôi trồng thủy sản nước ngọt.

Đối tác Nhật Bản trực tiếp thăm, kiểm tra khu vực nuôi cá diêu hồng ở hồ Định Bình (Ảnh: UBND xã Vĩnh Thạnh).

Từ vài lồng bè ban đầu vào năm 2011, đến nay toàn hồ đã có khoảng 390 ô lồng với thể tích hơn 22.000m3, thu hút 24 hộ dân đầu tư nuôi cá. Cá diêu hồng chiếm khoảng 90% tổng sản lượng, bên cạnh các loại cá khác như cá lăng đuôi đỏ, thát lát, trê lai, lóc…

Tổng sản lượng ước đạt hơn 770 tấn, giúp các hộ dân đạt thu nhập bình quân hơn 100 triệu đồng/năm.

Một doanh nghiệp đang thu mua khoảng 15 tấn cá diêu hồng thành phẩm từ hồ và đã xuất khẩu lô hàng đầu tiên sang thị trường Nhật Bản dưới dạng sashimi, sushi và cá cắt khúc.

Doanh nghiệp cũng đang phát triển sản phẩm da cá diêu hồng để tận dụng tối đa nguyên liệu và xúc tiến mở rộng thị trường sang các nước châu Âu. Các hộ nuôi đang tích cực mở rộng quy mô vùng nuôi, đồng thời nhận được sự hỗ trợ từ các sở, ngành để xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn, hướng tới thị trường EU.

Anh Nguyễn Quốc Luật, Chi hội trưởng Chi hội nghề nghiệp nuôi cá lồng bè xã Vĩnh Thạnh, nhấn mạnh: "Việc cá diêu hồng hồ Định Bình lần đầu tiên được xuất khẩu sang Nhật Bản là một dấu mốc quan trọng, khẳng định chất lượng sản phẩm và mở ra cơ hội phát triển bền vững cho người dân địa phương.

Việc cá diêu hồng nuôi hồ lần đầu xuất khẩu qua Nhật Bản, mở ra hướng phát triển mới cho người dân miền núi (Ảnh: UBND xã Vĩnh Thạnh).

Khi người dân ký hợp đồng với doanh nghiệp, giá cả sẽ cao và ổn định hơn. Tuy nhiên, quy trình nuôi và chăm sóc cá để đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản rất khắt khe".

Ông Lê Minh Thông, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thạnh, cho biết người dân mới chỉ khai thác một phần nhỏ diện tích mặt nước hồ. "Nuôi cá lồng bè là sinh kế hiệu quả, góp phần xóa nghèo cho hàng chục hộ dân địa phương", ông nói.

Ông Huỳnh Việt Hùng, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Gia Lai, đánh giá cao hiệu quả của mô hình này: "Tỷ lệ sống của cá diêu hồng đạt trên 80% và lợi nhuận 32-53 triệu đồng/100m3 lồng nuôi. Nghề nuôi cá lồng bè không chỉ tạo việc làm, tăng thu nhập mà còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất của nông dân miền núi".