Lão nông chi hơn nửa tỷ đồng đầu tư vườn để khách ngắm quả đặc sản Tết

Quýt hồng là một trong những nông sản mùa Tết đặc trưng của người dân miền Tây. Xã Hoà Long, tỉnh Đồng Tháp là một trong những địa phương chuyên canh loại cây trái này. Mỗi khi quýt "thay màu áo mới" từ xanh thành vàng cam là báo hiệu năm mới cận kề, các nhà vườn lại vào thời điểm tất bật chuẩn bị thu hoạch vụ quýt trang trải Tết.

Lão nông chi mạnh tay làm vườn quýt hồng tiên cảnh đón khách tham quan Tết

Ông Đoàn Anh Kiệt (chủ vườn quýt Hai Kiệt) có thâm niên 25 năm trồng quýt hồng cho biết, với diện tích 6.000m2, ông trồng 600 gốc quýt hồng và 400 gốc quýt đường. Dự kiến Tết 2026, ông thu hoạch khoảng 10 tấn trái.

Khác với nhiều nhà vườn tại địa phương, ông Kiệt nhận thấy tiềm năng từ việc canh tác quýt hồng kết hợp du lịch giúp tăng lợi nhuận đáng kể nên từ mùa quýt cách đây 11 năm, lão nông đã mở cửa đón khách tham quan. Với giá vé 50.000 đồng/người, du khách thưởng thức quýt hồng, chụp ảnh check-in với vườn quýt trĩu quả.

"Nhờ cách làm này, năm nào quýt hồng của tôi cũng hết sạch, không đủ hàng bán ra chợ Tết vì du khách vào vườn tham quan ai cũng mua một ít về làm quà biếu hoặc trưng Tết. Thu nhập mỗi năm của tôi rơi vào khoảng 300 triệu đồng", chủ vườn quýt Hai Kiệt vui vẻ nói.

Mô hình cho hiệu quả khả quan vậy nhưng theo ông Kiệt, 6 năm trước, cây quýt hồng bị dịch bệnh vàng lá thối rễ lan rộng, gây thiệt hại rất lớn cho bà con nông dân. Nhiều người đốn cây, bỏ vườn, đổi sinh kế khác kiếm sống.

Với sự hỗ trợ của ngành chức năng, ông Kiệt kiên trì làm theo "phác đồ" chữa bệnh nên hiện tại vườn quýt hồng đã phục hồi 60-70% năng suất. Đặc biệt vụ quýt năm nay ông đánh giá là đạt sản lượng tốt nhất so với 5-7 năm trở lại đây. Điều này phần nào khẳng định thành quả của sự kiên trì, quyết tâm bảo tồn giống quýt đặc sản.

Ông Phạm Phú Cường, chủ điểm tham quan một vườn quýt thuộc ấp Long Hưng 1, xã Hòa Long đang tất bật với việc đón các đoàn khách du lịch gần xa. Chủ vườn cho biết đây là năm đầu tiên ông mở cửa đón khách tham quan sau hàng chục năm chỉ trồng quýt cung ứng thị trường Tết. Để chuẩn bị cho hướng đi mới này, ông Cường đã chi hơn 550 triệu đầu tư hạ tầng, tiểu cảnh, bến bãi đổ xe, tum nghỉ mát phục vụ ăn uống...

"Tôi mong rằng, mỗi du khách đến tham quan sẽ là một kênh truyền thông thiết thực giúp quảng bá hình ảnh quýt hồng Lai Vung đến với mọi người. Tôi mở cửa khai trương được 3 tuần, tuy mới nhưng đã có vài trăm du khách đến tham quan, giá vé người lớn là 60.000 đồng, trẻ em là 30.000 đồng", ông Cường nói.

Ông Cường cho biết, do 2025 là năm nhuận nên quýt hồng chín sớm, tạo điều kiện cho các chủ vườn đón khách sớm hơn 1 tháng so với mọi năm. Song song việc phát triển du lịch, ông Cường vẫn chừa sản lượng quýt nhất định để phân phối đến các chợ Tết. Với diện tích 10ha, dự kiến ông thu hoạch khoảng 30 tấn.

Ông Cường treo các chai nhựa được phết chế phẩm dẫn dụ ong ruồi, đây là cách làm thường thấy của nhiều nhà vườn để phòng ngừa côn trùng gây hại trên cây ăn trái.

Sau khi thu hoạch quýt, tháng 2 âm lịch hàng năm nhà vườn sẽ cải tạo đất, phục hồi để chuẩn bị cho vụ quýt mới. Mất 10 tháng chăm sóc, đến tháng Chạp, quýt hồng lại chín rực gọi năm mới đến.

Nhóm du khách ở miền Đông vào tham quan vườn quýt hồng Cường Thịnh.

Chủ vườn phục vụ thêm dịch vụ ăn uống, đáp ứng nhu cầu của du khách khi tham quan vườn quýt.

Ông Lê Minh Chánh, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Long cho biết, địa phương có hơn 96ha quýt hồng, phần lớn áp dụng quy trình canh tác hữu cơ theo đề án bảo tồn vườn quýt hồng nên phát triển rất tốt. Một số nhà vườn trồng quýt hồng có điều kiện thuận lợi về giao thông đã đầu tư mở điểm du lịch, cho du khách tham quan, trải nghiệm, chụp ảnh, kết hợp phục ăn uống. Mô hình giúp quảng bá hình ảnh quýt hồng đến nhiều người hơn cũng mang lại cho bà con địa phương thêm nguồn thu nhập hấp dẫn.