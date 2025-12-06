Công ty bị chỉ trích vì yêu cầu nhân viên gọi khách hàng là “chủ nhân”

Thương hiệu đồ ăn vặt nổi tiếng Three Squirrels (Ba Con Sóc) của Trung Quốc đang gây tranh cãi khi nhiều cư dân mạng phát hiện nhân viên của hãng phải đổi họ thành “Chuột” và gọi khách hàng bằng danh xưng “chủ nhân”. Thông tin này khiến cộng đồng mạng tranh luận gay gắt về văn hóa doanh nghiệp của thương hiệu.

Tại cuộc họp, biển tên của nhân viên đều có họ là "Chuột" (Ảnh: Baidu).

Gần đây, một cư dân mạng đăng tải thông tin cho rằng gia nhập Three Squirrels là mất luôn tên thật, kèm theo hình ảnh cuộc họp nội bộ của công ty. Trong ảnh, các biển tên của nhân viên đều có họ bắt đầu bằng chữ “Shu”, nghĩa là “chuột”, như “Shu Laodie” (Chuột Bố) hay “Shu Laomu” (Chuột Mẹ).

Three Squirrels được thành lập năm 2012 tại tỉnh An Huy, nổi tiếng với các sản phẩm hạt và trái cây sấy. Công ty niêm yết trên sàn chứng khoán năm 2019 và ghi nhận doanh số cộng dồn hơn 54 tỷ NDT trong vòng 10 năm qua.

Bài đăng gây xôn xao mạng xã hội cũng đi kèm hình ảnh danh sách Ủy ban Đảng của công ty với 30 thành viên thuộc 8 chi bộ. Tất cả các tên trong danh sách đều bắt đầu bằng chữ “Chuột”.

“Thậm chí, có một phó bí thư tên Shu Dandan, nghĩa là Trứng Chuột. Thật hài hước”, cư dân mạng bình luận.

Ngày 24/1, đại diện Three Squirrels xác nhận việc đổi họ nhân viên thành “Chuột” đúng là một phần văn hóa nội bộ của công ty. Người này cho biết việc đặt tên như vậy được cho là giúp tạo cảm giác thân thiện, dễ thương và củng cố bản sắc thương hiệu. Tuy nhiên, đại diện công ty khẳng định đây không phải yêu cầu bắt buộc.

“Khi nhân viên mới vào làm, họ được thông báo rằng đây là thông lệ. Nếu họ cảm thấy thoải mái thì sử dụng, còn nếu không muốn thì cũng không gặp bất kỳ hậu quả nào”, người này nói.

Trước đó, vào giữa tháng 11, một khách hàng chia sẻ rằng khi xử lý yêu cầu đổi trả hàng, họ thấy nhân viên phụ trách được gọi là “Chuột Trả Hàng”. Khách hàng này cũng nhận thấy toàn bộ nhân viên chăm sóc khách hàng trực tuyến đều tự xưng là “Chuột” và luôn gọi khách hàng là “chủ nhân”. Phản hồi về thông tin này, Three Squirrels giải thích rằng các tên gọi nói trên nhằm thể hiện phong cách thương hiệu và không mang hàm ý xúc phạm người tiêu dùng.

Luật sư Dương Mẫn, công tác tại Học viện Luật Hồ Bắc Chisheng, nhận định nhiều doanh nghiệp sử dụng biệt danh mang tính vui vẻ để xây dựng văn hóa nội bộ. Theo bà, việc dùng biệt danh chứa chữ “chuột” không vi phạm pháp luật nếu không ép buộc nhân viên và không xâm phạm quyền nhân thân hay danh dự của họ.

Tuy vậy, văn hóa đặt tên này tiếp tục gây tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc. Một số người cho rằng linh vật của Three Squirrels khá dễ thương, nhưng áp dụng biệt danh “chuột” lên con người thật lại gây phản cảm.

“Kiểu văn hóa doanh nghiệp này khiến người ta khó chịu. Việc yêu cầu nhân viên đổi tên và gọi khách là “chủ nhân” gần như mang tính thao túng tâm lý”, một người viết.

Ngược lại, một số ý kiến cho rằng nếu việc đổi tên là tự nguyện thì không có vấn đề gì, giống như việc chọn tên tiếng Anh trong lớp học ngoại ngữ.