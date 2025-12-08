Thanh Bùi tiết lộ cách dạy cặp song sinh, ủng hộ con được là chính mình

Từng là ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng với những bản hit được khán giả Việt yêu thích nhưng nhiều năm qua, Thanh Bùi ít xuất hiện trên sân khấu mà tập trung cho công tác đào tạo nghệ thuật. Năm 2012, anh thành lập Học viện Âm nhạc và Trình diễn Nghệ thuật, sau đó đổi thành Học viện Nghệ thuật đa lĩnh vực.

Thanh Bùi nói suốt nhiều năm làm giáo dục nghệ thuật, anh nhận thấy nhiều cha mẹ định hướng con theo mong muốn của mình, thay vì tìm hiểu ước mơ của con. "Nhiều sinh viên ra trường không tìm được việc làm, một trong những lý do được các bạn chia sẻ là do học để cha mẹ vui, thay vì học cho chính mình", nhạc sĩ chia sẻ.

Nhạc sĩ, ca sĩ Thanh Bùi chia sẻ về cách giáo dục con (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thanh Bùi nói, anh sinh ra trong một gia đình không có nhiều điều kiện nhưng may mắn được học tập đầy đủ. Từ những trải nghiệm của mình, nam nhạc sĩ mong muốn tạo môi trường phát triển để con được sống theo ước mơ của mình, không bị bó buộc bởi mong muốn của cha mẹ.

"Suốt nhiều năm làm giáo dục nghệ thuật, tôi nhận ra rằng tài năng không chỉ cần cảm hứng, mà cần một lộ trình bài bản: Nền tảng đúng, sự dẫn dắt đúng và hệ tiêu chuẩn quốc tế để phát triển", Thanh Bùi chia sẻ. Và đó là lý do anh ấp ủ việc xây dựng một lộ trình giáo dục nghệ thuật đa lĩnh vực chuyên nghiệp dành cho những em định hướng phát triển sự nghiệp trong các lĩnh vực âm nhạc, vũ đạo và nghệ thuật thị giác.

Kể từ khi kết hôn và chào đón cặp song sinh Kiến An - Khải An, Thanh Bùi khá kín tiếng. Hiện tại, hai con của anh đã lên 9 tuổi. Nhắc đến các con của mình, nam nhạc sĩ tiết lộ, anh chưa bao giờ ép buộc con mà luôn tôn trọng lựa chọn của con.

Anh nói: "Khi tôi hỏi con có biết mong đợi của cha ở các con là gì không, con tôi trả lời: "Có phải cha chỉ muốn con là chính mình không?". Tôi bảo đúng thế. Tôi luôn muốn các con theo đuổi điều mà các con yêu thích.

Sau này, con muốn theo nghệ thuật hay muốn làm doanh nhân, tôi cũng ủng hộ. Cuộc đời của con là của con, không phải của tôi. Tôi nói với con rằng con muốn làm gì cũng được miễn là làm bằng cả tâm hồn và truyền cảm hứng cho những người xung quanh, để họ được sống thật với bản thân mình".

Thanh Bùi xuất hiện cùng hai con trai hồi năm 2023 (Ảnh: Ban tổ chức).

Thanh Bùi cho biết, hằng ngày, khi dạy con học, anh thường nói với con rằng: "Cha không quan tâm điểm con là bao nhiêu, nhưng cha quan tâm con đã cố gắng hết sức chưa, đã thử thách bản thân nhiều nhất có thể chưa. Nếu chưa, con hãy xem lại chính mình".

Nam nhạc sĩ nói mặc dù bận rộn với công việc nhưng anh luôn dành nhiều thời gian bên các con. Anh đưa các con đi học mỗi sáng và làm "tài xế" cho con hằng ngày, dành trọn cuối tuần bên các con.

Nam nhạc sĩ luôn khuyến khích con hiểu rõ mình là ai và khi con hạnh phúc thì mới đủ đầy để chia sẻ tình yêu thương với những người xung quanh.