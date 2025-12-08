Hoàng Nam - Vinh Hiển xóa hiềm khích trong ngày vui của pickleball Việt Nam

Giải đấu PPA Tour Asia Hangzhou Open 2025 ở Trung Quốc vừa khép lại ngày 6/12 với chiến thắng vang dội của pickleball Việt Nam, nhưng điều đáng chú ý hơn cả danh hiệu chính là hình ảnh đẹp và cảm động được tạo nên bởi hai tay vợt Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển.

Trương Vinh Hiển (bên trái) cùng Lý Hoàng Nam bên phải cùng đem về ngôi vương cho pickleball Việt Nam trong cùng một ngày (Ảnh: FBNV).

Hồi tháng 10, cộng đồng pickleball Việt Nam từng chia rẽ sâu sắc trên mạng xã hội bởi vụ tranh cãi nảy lửa liên quan đến hai vận động viên này. Vụ việc đã tạo ra những luồng ý kiến trái chiều, ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của cả hai bên.

Mọi luồng ý kiến đều xoay quanh việc Lý Hoàng Nam kịch liệt phản ứng quyết định của trọng tài về hai tình huống bóng ngoài trong trận bán kết đơn nam PPA Tour Asia - Vietnam Cup khi đối đầu với Vinh Hiển.

Hoàng Nam cho rằng cú đánh của anh vẫn ở trong sân nhưng quyết định của trọng tài không thay đổi. Kết quả, Vinh Hiển đã giành chiến thắng chung cuộc 2-1 và giành quyền vào chung kết, trong khi Hoàng Nam bị loại ở vòng bán kết đã khiến ngọn lửa tranh cãi bùng lên dữ dội trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, mọi hiềm khích đã được xóa bỏ khi cả hai tay vợt này đều có màn trình diễn ấn tượng tại PPA Tour Asia Hangzhou Open 2025. Tại giải đấu ở Trung Quốc, Lý Hoàng Nam đã xuất sắc đăng quang ở nội dung đơn nam Pro, khẳng định vị thế dẫn đầu.

Trong khi đó, tài năng trẻ Trương Vinh Hiển cùng đồng đội Minh Quân cũng đã giành chiến thắng thuyết phục để lên ngôi ở nội dung đôi nam Pro.

Mặc dù cả hai đều gặt hái nhiều thành tích ấn tượng cho pickleball Việt Nam nhưng điều khiến cộng đồng người hâm mộ thích thú và cảm động hơn cả là cách hai vận động viên này ứng xử sau những ồn ào trước đây.

Ngay khi giải đấu kết thúc, Trương Vinh Hiển đã chủ động gửi lời chúc mừng đến đàn anh Lý Hoàng Nam. Đáp lại cử chỉ này, Lý Hoàng Nam không chỉ gửi lời cảm ơn chân thành mà còn gửi thêm lời chúc mừng và động viên dành cho Vinh Hiển và đồng đội.

Cổ động viên Việt Nam thích thú khi chứng kiến Hoàng Nam và Vinh Hiển làm hòa (Ảnh: Fnews pickleball).

Khoảnh khắc nhỏ nhưng đắt giá này đã nhanh chóng lan truyền, nhận về "cơn mưa" lời khen từ người hâm mộ. Cộng đồng mạng đã gọi đây là "tinh thần thể thao cao thượng", coi đó là minh chứng cho sự trưởng thành của cả hai tay vợt.

Tại PPA Tour Asia Hangzhou Open 2025, bên cạnh chiến thắng rực rỡ của Lý Hoàng Nam ở nội dung đơn nam Pro và bộ đôi Trương Vinh Hiển - Minh Quân tại đôi nam Pro, thành tích của pickleball Việt Nam còn được nhân ba nhờ đóng góp của tay vợt gốc Việt Alix Trương.

Nữ tay vợt gốc Việt đã có màn trình diễn xuất sắc để giành ngôi vị cao nhất ở nội dung đôi nam nữ Pro. Chiến thắng của cô đã hoàn tất cú "hat-trick" vô địch, biến PPA Tour Asia Hangzhou Open 2025 trở thành một giải đấu không thể nào quên cho pickleball Việt Nam.