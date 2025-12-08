Trung Quốc gom vàng tháng thứ 13, dự trữ ngoại hối lập đỉnh 10 năm

Trong khi phần lớn giới đầu tư cá nhân đang giữ tâm lý thận trọng trước thềm cuộc họp chính sách quan trọng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), dòng tiền từ các định chế tài chính cấp quốc gia dường như đã có lối đi riêng.

Không chỉ ghi nhận kho dự trữ ngoại hối leo lên mức cao nhất trong một thập kỷ, Trung Quốc vừa tiếp tục phát đi tín hiệu nhất quán về chiến lược trú ẩn dòng vốn. Dữ liệu mới nhất cho thấy, ngân hàng trung ương nước này vẫn duy trì vị thế mua ròng vàng, bất chấp việc kim loại quý đang neo ở vùng đỉnh lịch sử chưa từng có.

Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã nối dài chuỗi mua vàng lên 13 tháng liên tiếp (Ảnh: Seeking Alpha).

Kỷ nguyên vàng 4.000 USD và kỳ vọng từ Fed

Giá vàng thế giới hiện duy trì ổn định trên ngưỡng 4.000 USD/ounce. Dữ liệu ghi nhận đến đầu tháng 12 cho thấy, sau khi điều chỉnh nhẹ từ mức đỉnh thiết lập hồi tháng 10, vàng vẫn đang giữ vững phong độ và đang trên đà ghi nhận năm tăng giá mạnh mẽ nhất trong hơn 4 thập kỷ qua, cụ thể là từ năm 1979.

Động lực chính hỗ trợ cho đà tăng phi mã này đến từ kỳ vọng về sự thay đổi trong chính sách tiền tệ của Fed. Giới đầu tư đang đặt cược lớn vào khả năng Fed sẽ tiến hành cắt giảm lãi suất trong cuộc họp chính sách diễn ra vào ngày 9/12-10/12 tới đây.

Không chỉ dừng lại ở các con số lãi suất ngắn hạn, tâm lý thị trường còn được củng cố bởi dự báo về bộ máy lãnh đạo tương lai của Fed. Các luồng thông tin cho thấy người kế nhiệm vị trí Chủ tịch Fed nhiều khả năng sẽ theo đuổi lập trường "bồ câu" - thuật ngữ chỉ quan điểm ưu tiên nới lỏng tiền tệ để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, một yếu tố truyền thống luôn có lợi cho giá vàng.

Trong bối cảnh đồng USD chịu áp lực điều chỉnh, giảm 0,24% so với rổ tiền tệ chủ chốt trong tháng 11, vàng càng trở nên hấp dẫn như một kênh trú ẩn an toàn và bảo toàn giá trị tài sản.

13 tháng gom ròng không nghỉ

Giữa cơn sóng tăng giá của vàng, mọi ánh mắt của giới đầu tư tài chính tiếp tục đổ dồn về phía Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC). Số liệu chính thức vừa được công bố hôm Chủ nhật (7/12) cho thấy, ngân hàng trung ương này đã mua thêm 30.000 ounce vàng tinh luyện trong tháng 11.

Tháng này là tháng thứ 13 liên tiếp PBOC thực hiện động thái tích lũy vàng, kéo dài chuỗi mua vào bắt đầu từ tháng 11/2024. Trước đó, cơ quan này từng có giai đoạn tạm dừng mua vào tháng 5/2024 sau 18 tháng liên tục tích lũy, trước khi quay lại thị trường mạnh mẽ vào cuối năm ngoái.

Với đợt mua bổ sung mới nhất, tổng lượng vàng nắm giữ của Trung Quốc tính đến cuối tháng 11đã đạt mức 74,12 triệu ounce, tăng nhẹ so với mức 74,09 triệu ounce của tháng trước đó.

Song song với việc gia tăng tích trữ kim loại quý, quy mô dự trữ ngoại hối của Trung Quốc (hiện lớn nhất thế giới) cũng ghi nhận những kỷ lục mới. Theo Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước Trung Quốc (SAFE), dự trữ ngoại hối của nước này đã tăng tháng thứ tư liên tiếp, đạt 3.346 tỷ USD. Đây là mức cao nhất trong vòng 10 năm qua.

Lý giải về sự gia tăng tài sản dự trữ lên tới 3 tỷ USD chỉ trong một tháng, đại diện SAFE cho biết nguyên nhân chủ yếu đến từ việc định giá lại tài sản. Sự suy yếu của chỉ số USD trong tháng 11, kết hợp với biến động đan xen của giá các tài sản tài chính toàn cầu, đã đẩy giá trị quy đổi của kho dự trữ ngoại hối tăng lên.

Giá vàng hiện duy trì ổn định trên mốc 4.000 USD/ounce sau khi điều chỉnh giảm từ đỉnh thiết lập trong tháng 10 (Ảnh: Yahoo).

Chiến lược đa dạng hóa và xu hướng "trú ẩn" toàn cầu

Hành động của Trung Quốc nằm trong một bức tranh rộng lớn hơn về xu hướng của các ngân hàng trung ương trên toàn cầu. Theo Hội đồng Vàng Thế giới (World Gold Council), sau giai đoạn chững lại vào giữa năm, hoạt động mua vàng của khu vực chính thức đã tăng tốc mạnh trở lại từ tháng 10.

Động lực thúc đẩy làn sóng này xuất phát từ nhu cầu đa dạng hóa danh mục dự trữ và giảm bớt sự phụ thuộc vào đồng USD. Kể từ sau cuộc xung đột Nga - Ukraine và các biện pháp đóng băng tài sản dự trữ ngoại hối của Nga tại phương Tây, vàng đã trở thành công cụ phòng ngừa rủi ro địa chính trị và tiền tệ được nhiều quốc gia ưu tiên hàng đầu.

Đáng chú ý, không chỉ dừng lại ở việc mua vàng về nước, PBOC đang cho thấy tham vọng mở rộng ảnh hưởng trên thị trường vàng vật chất quốc tế. Ngân hàng trung ương này đang tích cực mời chào các ngân hàng trung ương nước ngoài gửi vàng lưu trữ ngay tại Trung Quốc.

Mặc dù sáng kiến này mới đang ở giai đoạn đầu và thu hút sự quan tâm ở mức độ khiêm tốn, nhưng đã có những quốc gia tiên phong tham gia, điển hình là Campuchia. Đây được xem là một bước đi chiến lược nhằm định hình lại các trung tâm lưu ký vàng, vốn trước đây thường tập trung tại các thị trường phương Tây.

Với việc giá vàng trụ vững ở vùng giá 4.000 USD/ounce và các "tay to" như ngân hàng trung ương vẫn duy trì lực mua đều đặn, thị trường kim loại quý đang bước vào giai đoạn cuối năm với tâm thế chờ đợi những tín hiệu chính sách quan trọng từ Mỹ để xác định xu hướng tiếp theo.