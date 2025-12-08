Điểm đặc biệt về Triều Tiên trong chiến lược an ninh quốc gia mới của Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gặp nhau tại Singapore hồi tháng 6/2018. (Ảnh: Reuters)

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố chiến lược an ninh quốc gia mới vào cuối tuần qua nhằm vạch ra phương hướng đối ngoại của Mỹ.

Một điểm đáng chú ý trong văn bản năm nay là nó đã bỏ hoàn toàn mọi đề cập đến mục tiêu phi hạt nhân hoá Triều Tiên, làm dấy lên suy đoán rằng Washington có thể đang tìm cách gia tăng khả năng đạt đột phá ngoại giao với Bình Nhưỡng vào năm 2026.

Mục tiêu chấm dứt chương trình hạt nhân từ Triều Tiên vốn là điểm cố định trong chiến lược an ninh quốc gia dưới thời của tất cả tổng thống Mỹ kể từ khi chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng xuất hiện vào năm 2003. Tuy nhiên, mục tiêu này đã biến mất trong năm nay.

Động thái này đang làm gia tăng kỳ vọng về khả năng nối lại đối thoại giữa ông Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.

Ông Hong Min từ Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc cho rằng, Tổng thống Trump từng nói ông sẵn sàng gặp lại lãnh đạo Triều Tiên theo cách “mang tính chủ động”, cho thấy ông “muốn đạt được điều gì đó bằng cách hành động”.

“Vậy tôi nghĩ có chủ ý nhất định rằng ý tưởng về phi hạt nhân hoá thực sự không cần phải nêu ra ở đây (trong chiến lược mới)”, ông Hong nói.

Trong bản chiến lược năm 2017 dưới nhiệm kỳ trước của ông Trump, Triều Tiên được nhắc tới 16 lần như một mối đe doạ đối với “đất nước chúng ta". "Tài liệu năm nay đưa ra tầm nhìn “chủ nghĩa hiện thực linh hoạt” của ông Trump, cho thấy quan điểm đặt nước Mỹ ở trên hết.

Cả Hàn Quốc và Mỹ hôm 8/12 đều phủ nhận 2 nước có thay đổi chính sách, nhấn mạnh rằng mục tiêu phi hạt nhân hoá bán đảo Triều Tiên vẫn giữ nguyên.

Tuy nhiên, ông Kim đã nói rõ rằng việc ông có quay lại bàn đàm phán hay không còn phụ thuộc vào tính chất của cuộc đối thoại, và rằng ông và ông Trump phải gặp nhau như hai nhà lãnh đạo của hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân ngang hàng.

“Khái niệm phi hạt nhân hoá đã mất ý nghĩa. Chúng ta đã trở thành một quốc gia hạt nhân”, ông Kim nói trước Quốc hội nước này vào tháng 9.

Ông Kim nói rằng, nếu Mỹ từ bỏ vấn đề phi hạt nhân hóa và công nhận thực tế, thì không có lý do gì Triều Tiên lại không gặp mặt trực tiếp với phía Washington.

Hai người từng tổ chức các hội nghị thượng đỉnh vào năm 2018 và 2019 nhưng chưa đạt được kết quả do 2 bên quá khác biệt về điều kiện tiên quyết.

Kể từ khi tài liệu của Mỹ được công bố, Hàn Quốc nhấn mạnh họ tin rằng các điều kiện có thể hội tụ để nối lại đối thoại với Triều Tiên vào năm tới, và rằng tín hiệu từ các bên liên quan, từ Mỹ đến Trung Quốc và Nhật Bản, đều đang tích cực.

“Những gì chúng ta làm cho đến giờ đã tạo ra kết quả trong việc hình thành đúng điều kiện để thúc đẩy tiến trình hoà bình trên bán đảo Triều Tiên", Cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc Wi Sung-lac nhấn mạnh.